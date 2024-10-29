Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 18:30

34-летний Терехов — о карьере в сборной России: «До 2032 года. Потом объявлю об уходе»

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Химок» Сергей Терехов в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о возможном завершении карьеры в сборной России.

— В марте этого года вы говорили, что еще планируете сыграть за сборную России. Эта идея еще жива?

— Я же играю в футбол. Любой футболист мечтает и хочет играть за свою сборную, представлять свою страну.

— Есть ли какой-то срок, до которого...

— До 2032 года. Потом я объявлю, что уже не буду играть в сборной.

34-летний Терехов дебютировал за сборную России в 2021 году в матче со Словакией. Всего за национальную команду он провел 2 матча и не отметился результативными действиями.

Российские клубы и национальная команда отстранены от международных турниров с февраля 2022 года из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА.

Сборная России по футболу
Сергей Терехов

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Следователи проведут проверку из-за угроз в адрес семьи Ильи Резника
Взять на взнос: россияне смогут разом забрать до 412 тыс. рублей пенсионных накоплений
Эксперт оценила возможные выдачи пенсионных накоплений в РФ единоразово
Глава World Athletics Коу не хочет допускать россиян даже в нейтральном статусе
Трусовой незачем соревноваться. Наши эксперты оценили доходы фигуристки
Месси выделил одного футболиста, «Реал» обвинил УЕФА в заговоре и мести. Что произошло после того, как Родри получил «Золотой мяч»
Сегодня
Вчера
Неделя