Горшков: «Дебютировать за сборную — детская мечта. Очень рад»

Защитник «Крыльев Советов» и сборной России Юрий Горшков прокомментировал дебют в национальной команде в матче с Кенией (2:2).

«Очень рад. Дебютировать за сборную — детская мечта. Старался быть максимально полезным команде и выполнять тренерскую установку. Как оценю свою игру? Со стороны было виднее. Считаю, что команда боролась и не боялась играть в футбол. Поэтому в конце нам улыбнулась удача за наши большие старания», — сказал Горшков «СЭ».

Игра Россия — Кения прошла в Анталье (Турция) на стадионе «Титаник Мардан». В составе сборной России отличились Александр Соболев на 8-й минуте и Иван Обляков на 89-й. За национальную команду Кении отличились Энтони Акуму (16-я минута) и Масуд Джума (36-я минута).

Для сборной России матч с Кенией — четвертый 2023 году, завершившийся вничью. Ранее в этом году российская команда не смогла победить Катар, Египет-U23 и Иран — все три встречи завершились со счетом 1:1.