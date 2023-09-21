Защитник «Локомотива» Морозов о пропуске матчей сборной России: «Не сильно расстроился»

Защитник «Локомотива» Евгений Морозов в комментарии «СЭ» высказался о пропуске сборов национальной команды.

«Надо сейчас набрать игровой тонус, есть в чем прибавлять. Хотелось в основную сборную попасть. С молодежной бы тоже с радостью поехал на матчи с Египтом. Так получилось, что было повреждение, поэтому не поехал. Не сильно расстроился», — сказал Морозов «СЭ».

Ранее российская команда составом до 23 лет дважды сыграла с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2.

Морозов пропустил сентябрьские сборы национальной команды из-за повреждения, полученного в матче 6-го тура РПЛ против «Сочи» (1:0).