Агапов — о попадании в расширенный список сборной: «Нужно работать, чтобы попасть в окончательный состав»

Защитник «Нижнего Новгорода» Илья Агапов поделился эмоциями от попадания в расширенный состав сборной России на товарищеский матч с Таджикистаном.

— Первые ощущения от вызова? Как узнали об этом?

— Прислали в общий чат команды. Порадовался, когда нашел себя в общем списке. Мне нужно работать больше, чтобы попасть в окончательный список.

— Галактионов не говорил с тобой?

— Нет.

— А с Карпиным общался?

— Нет.

— Как поздравляли в команде?

— Как обычно. Пожелали попасть в окончательный список.

— Где были, когда узнали об этом?

— Был дома. Был очень рад.

— Есть надежда, что попадешь в окончательный список?

— Не знаю. Нужно работать, что тренер это увидел.