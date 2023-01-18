Лангович доволен работой Галактионова в молодежной сборной России

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Защитник «Ростова» Андрей Лангович поделился мнением о главном тренере «Локомотива» и молодежной сборной России Михаиле Галактионове.
«Когда я только приехал в расположение молодежной сборной, Галактионов сразу вызвал меня к себе. Там он мне объяснил требования и сказал, чего ждет от моей игры. По мне, это очень хороший специалист, с ним все пацаны находят общий язык. Я сразу впитал его требования и начал работать. У меня только положительные эмоции от работы с ним», — цитирует Ланговича «РБ Спорт».
Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года. После 17 туров РПЛ команда идет на 14-м месте в турнирной таблице.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования