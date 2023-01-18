Лангович доволен работой Галактионова в молодежной сборной России

Защитник «Ростова» Андрей Лангович поделился мнением о главном тренере «Локомотива» и молодежной сборной России Михаиле Галактионове.

«Когда я только приехал в расположение молодежной сборной, Галактионов сразу вызвал меня к себе. Там он мне объяснил требования и сказал, чего ждет от моей игры. По мне, это очень хороший специалист, с ним все пацаны находят общий язык. Я сразу впитал его требования и начал работать. У меня только положительные эмоции от работы с ним», — цитирует Ланговича «РБ Спорт».

Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года. После 17 туров РПЛ команда идет на 14-м месте в турнирной таблице.