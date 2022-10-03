Защитник сборной Боснии Хаджикадунич: «Я не хочу играть против России»

Защитник сборной Боснии и Герцеговины Деннис Хаджикадунич заявил, что он против участия в товарищеском матче с Россией.

«У нас нет никакой информации (о договоренности по матчу). Это между федерациями. Игроки ничего не знают. Это может показаться странным, но так оно и есть. Я поговорю с ассоциацией или тренером. Я просто не хочу участвовать в этом матче. Посмотрим, какая будет реакция. Но я туда не отправлюсь», — цитирует футболиста Expressen.

24 сентября сборная России обыграла Киргизию в товарищеском матче. Игра проходила в Бишкеке и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

19 ноября россиянам предстоит сыграть с Боснией и Герцеговиной в Санкт-Петербурге.