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Сборная России

Сегодня, 14:23

Защитник сборной Боснии Хаджикадунич: «Я не хочу играть против России»

Защитник сборной Боснии Хаджикадунич заявил, что не хочет играть против России
Виктория Кравченко
Деннис Хаджикадунич.
Фото Global Look Press

Защитник сборной Боснии и Герцеговины Деннис Хаджикадунич заявил, что он против участия в товарищеском матче с Россией.

«У нас нет никакой информации (о договоренности по матчу). Это между федерациями. Игроки ничего не знают. Это может показаться странным, но так оно и есть. Я поговорю с ассоциацией или тренером. Я просто не хочу участвовать в этом матче. Посмотрим, какая будет реакция. Но я туда не отправлюсь», — цитирует футболиста Expressen.

24 сентября сборная России обыграла Киргизию в товарищеском матче. Игра проходила в Бишкеке и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

19 ноября россиянам предстоит сыграть с Боснией и Герцеговиной в Санкт-Петербурге.

Источник: https://www.expressen.se/
Сборная Боснии и Герцеговины по футболу
Сборная России по футболу
Деннис Хаджикадунич
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