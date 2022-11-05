Джикия: «Возможен переход в азиатскую конфедерацию? Возможен, почему нет»

Защитник сборной России Георгий Джикия оценил перспективы переход в азиатскую конфедерацию футбола.

— Возможен переход в азиатскую конфедерацию? Возможен, почему нет.

Как бы воспринял? Когда будет решение, тогда и будем воспринимать.

— Сегодня стал известен еще один соперник по товарищеским матчам — Узбекистан. Как вам эта новость?

— Шикарно!

— Планировались сборные более высокого уровня — Иран и Босния.

— Могу сказать одно, хотелось бы сыграть в России. А то, что мы играем с командами из Азии, может быть, потихонечку начинаем путь в Азию, — заявил Джикия.

Российские клубы отстранены от еврокубков в сезоне-2022/23, сборные России пропустят все международные турниры.