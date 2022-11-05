Джикия: «Возможен переход в азиатскую конфедерацию? Возможен, почему нет»

Сегодня, 17:00
Защитник сборной России Георгий Джикия оценил перспективы переход в азиатскую конфедерацию футбола.
— Возможен переход в азиатскую конфедерацию? Возможен, почему нет.
Как бы воспринял? Когда будет решение, тогда и будем воспринимать.
— Сегодня стал известен еще один соперник по товарищеским матчам — Узбекистан. Как вам эта новость?
— Шикарно!
— Планировались сборные более высокого уровня — Иран и Босния.
— Могу сказать одно, хотелось бы сыграть в России. А то, что мы играем с командами из Азии, может быть, потихонечку начинаем путь в Азию, — заявил Джикия.
Российские клубы отстранены от еврокубков в сезоне-2022/23, сборные России пропустят все международные турниры.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования