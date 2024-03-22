Защитник сборной России Харин считает, что Сербия может выйти из группы на Евро-2024

Защитник сборной России Евгений Харин поделился впечатлениями от товарищеского матча с Сербией (4:0).

«Хорошая команда, с которой интересно было играть. Желаю сербам удачи на чемпионате Европы. Выйдут ли сербы в плей-офф Евро-2024? Группа тяжелая. С Данией и Словенией уровень примерно сопоставимый. Поэтому все возможно. С англичанами будет сложнее», — приводит слова Харина «Евро-Футбол.Ру».

В групповом этапе сборная Сербии сыграет с Словенией, Данией и Англией.

Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.