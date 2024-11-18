Самошников: «Сборная России готова к Сирии на 100 процентов»

Сегодня, 18:57
Защитник сборной России Илья Самошников поделился мнением о товарищеском матче с Сирией.
— Что знаете о Сирии? Какой настрой?
— Были теоретические занятия: знаем сильные и слабые стороны. Настрой на игру — побеждать.
— На сколько оценишь готовность команды?
— 100%.
— Вы в последний раз играли за сборную, когда были еще официальные соревнования. Какие изменения в команде с того момента?
— Больших изменений нет, все также.
Сборная России сыграет против Сирии во вторник, 19 ноября. Матч пройдет в Волгограде. Начало — в 19.30 по московскому времени.