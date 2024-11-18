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Сегодня, 18:57

Самошников: «Сборная России готова к Сирии на 100 процентов»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Защитник сборной России Илья Самошников поделился мнением о товарищеском матче с Сирией.

— Что знаете о Сирии? Какой настрой?

— Были теоретические занятия: знаем сильные и слабые стороны. Настрой на игру — побеждать.

— На сколько оценишь готовность команды?

— 100%.

— Вы в последний раз играли за сборную, когда были еще официальные соревнования. Какие изменения в команде с того момента?

— Больших изменений нет, все также.

Сборная России сыграет против Сирии во вторник, 19 ноября. Матч пройдет в Волгограде. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Илья Самошников
Сборная России по футболу
Сборная Сирии по футболу

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