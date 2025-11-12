12 ноября, 23:22
Защитник сборной России Илья Вахания прокомментировал ничью с Перу (1:1) в BetBoom товарищеском матче в Санкт-Петербурге.
— Было такое ощущение, что сборная России не проснулась?
— Не было такого. Выкладывались на поле, бегали. Наверное, было тяжеловато из-за состояния газона... Мяч дробило. Перу — хорошая команда, но мы должны были побеждать при своих болельщиках.
— Сказались ли на игре сборной слухи об уходе Карпина из «Динамо»?
— Нет, никаких изменений. Карпин — прекрасный специалист.
Следующий матч сборная России проведет 15 ноября, в субботу, против Чили в Сочи.
Vladimir Pushkarev
кНасчёт влияния состояния поля на игру нашей сборной - голимая чушь. По ходу матча резко бросалась в глаза разница команд в технике приема мяча. Если у перуанцев он прилипал к ноге, то у наших он каждый раз отскакивал вверх или в сторону и требовалось еще одно движение, чтобы укротить его. Единственный из соперников, кто подкачал, был их вратарь. И это их команде дорого обошлось
13.11.2025
Vladimir Pushkarev
13.11.2025
Ю.Ю.
Каких-то три дня назад, горлопаны убеждали вех, что поле для всех одинаковое и ноют о его состоянии только неумехи.
13.11.2025
Эстебан
Любопытно. Т.е., "великий гений" тренерского цеха Семак всё кивал в воскресенье на качество самарского газона, а выходит в Питере оно ничем не лучше. И что-же тогда должен изречь по этому поводу в матче 17-го тура А. Шпилевский, которого к тому же во второй раз в сезоне лишили из-за "дисквы" (4-я и 8-я ЖК) ключевого напа Боселли. Прошу обратит внимание на то обстоятельство, что обе "лишние" ЖК последовали именно накануне игр "Пари" НН с "Зенитом".
13.11.2025
Dmitry Koltsov
Как так,этож Баклан арена?Кто не досмотрел?
13.11.2025
T3713
"Мяч дробил" - так правильно, специально для СЭ.
13.11.2025
AlexCS4
Поле для обеих команд одинаковое. Результат тоже. С молодежкой почти худшей команды ЮА. Сборная им.Валеры из середняков чемпионата Динамо и Ростова с лавочником Сафоном и пропахшим нафталином Горшковым не удивила. Но зато Валера дал "своим" ребятам практику. Для понимания: нарушения 19-8. ЖК 4-2. И это в товарняке. Какая сборная играла в техничный и атакующий футбол? — Сказались ли на игре сборной слухи об уходе Карпина из «Динамо»? Какое отношение этот вопрос имеет к игроку ФК Ростов? Что Валера хочет забрать его в Динамо?
13.11.2025
Гурвин Gudvin
Ну это же, не поле в Самаре. Все щелкоперы язык втянули в одно место и помалкивают.
13.11.2025