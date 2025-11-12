Вахания — о ничьей с Перу: «Было тяжеловато из-за состояния газона, мяч дробило» Вахания подвел итоги матча с Перу

Защитник сборной России Илья Вахания прокомментировал ничью с Перу (1:1) в BetBoom товарищеском матче в Санкт-Петербурге. — Было такое ощущение, что сборная России не проснулась?



— Не было такого. Выкладывались на поле, бегали. Наверное, было тяжеловато из-за состояния газона... Мяч дробило. Перу — хорошая команда, но мы должны были побеждать при своих болельщиках.



— Сказались ли на игре сборной слухи об уходе Карпина из «Динамо»?



— Нет, никаких изменений. Карпин — прекрасный специалист. Следующий матч сборная России проведет 15 ноября, в субботу, против Чили в Сочи. Товарищеские матчи. Сборные. .

12 ноября, 20:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

Vladimir Pushkarev кНасчёт влияния состояния поля на игру нашей сборной - голимая чушь. По ходу матча резко бросалась в глаза разница команд в технике приема мяча. Если у перуанцев он прилипал к ноге, то у наших он каждый раз отскакивал вверх или в сторону и требовалось еще одно движение, чтобы укротить его. Единственный из соперников, кто подкачал, был их вратарь. И это их команде дорого обошлось 13.11.2025

Ю.Ю. Каких-то три дня назад, горлопаны убеждали вех, что поле для всех одинаковое и ноют о его состоянии только неумехи. 13.11.2025

Эстебан Любопытно. Т.е., "великий гений" тренерского цеха Семак всё кивал в воскресенье на качество самарского газона, а выходит в Питере оно ничем не лучше. И что-же тогда должен изречь по этому поводу в матче 17-го тура А. Шпилевский, которого к тому же во второй раз в сезоне лишили из-за "дисквы" (4-я и 8-я ЖК) ключевого напа Боселли. Прошу обратит внимание на то обстоятельство, что обе "лишние" ЖК последовали именно накануне игр "Пари" НН с "Зенитом". 13.11.2025

Dmitry Koltsov Как так,этож Баклан арена?Кто не досмотрел? 13.11.2025

T3713 "Мяч дробил" - так правильно, специально для СЭ. 13.11.2025

AlexCS4 Поле для обеих команд одинаковое. Результат тоже. С молодежкой почти худшей команды ЮА. Сборная им.Валеры из середняков чемпионата Динамо и Ростова с лавочником Сафоном и пропахшим нафталином Горшковым не удивила. Но зато Валера дал "своим" ребятам практику. Для понимания: нарушения 19-8. ЖК 4-2. И это в товарняке. Какая сборная играла в техничный и атакующий футбол? — Сказались ли на игре сборной слухи об уходе Карпина из «Динамо»? Какое отношение этот вопрос имеет к игроку ФК Ростов? Что Валера хочет забрать его в Динамо? 13.11.2025