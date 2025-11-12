Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

12 ноября, 23:22

Вахания — о ничьей с Перу: «Было тяжеловато из-за состояния газона, мяч дробило»

Вахания подвел итоги матча с Перу
Максим Слекишин
корреспондент

Защитник сборной России Илья Вахания прокомментировал ничью с Перу (1:1) в BetBoom товарищеском матче в Санкт-Петербурге.

— Было такое ощущение, что сборная России не проснулась?

— Не было такого. Выкладывались на поле, бегали. Наверное, было тяжеловато из-за состояния газона... Мяч дробило. Перу — хорошая команда, но мы должны были побеждать при своих болельщиках.

— Сказались ли на игре сборной слухи об уходе Карпина из «Динамо»?

— Нет, никаких изменений. Карпин — прекрасный специалист.

Следующий матч сборная России проведет 15 ноября, в субботу, против Чили в Сочи.

Товарищеские матчи. Сборные. .
12 ноября, 20:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Россия
1:1
Перу
9

  • Vladimir Pushkarev

    кНасчёт влияния состояния поля на игру нашей сборной - голимая чушь. По ходу матча резко бросалась в глаза разница команд в технике приема мяча. Если у перуанцев он прилипал к ноге, то у наших он каждый раз отскакивал вверх или в сторону и требовалось еще одно движение, чтобы укротить его. Единственный из соперников, кто подкачал, был их вратарь. И это их команде дорого обошлось

    13.11.2025

  • Vladimir Pushkarev

    Насчёт влияния состояния поля на игру нашей сборной - голимая чушь. По ходу матча резко бросалась в глаза разница команд в технике приема мяча. Если у перуанцев он прилипал к ноге, то у наших он каждый раз отскакивал вверх или в сторону и тр

    13.11.2025

  • Ю.Ю.

    Каких-то три дня назад, горлопаны убеждали вех, что поле для всех одинаковое и ноют о его состоянии только неумехи.

    13.11.2025

  • Эстебан

    Любопытно. Т.е., "великий гений" тренерского цеха Семак всё кивал в воскресенье на качество самарского газона, а выходит в Питере оно ничем не лучше. И что-же тогда должен изречь по этому поводу в матче 17-го тура А. Шпилевский, которого к тому же во второй раз в сезоне лишили из-за "дисквы" (4-я и 8-я ЖК) ключевого напа Боселли. Прошу обратит внимание на то обстоятельство, что обе "лишние" ЖК последовали именно накануне игр "Пари" НН с "Зенитом".

    13.11.2025

  • Dmitry Koltsov

    Как так,этож Баклан арена?Кто не досмотрел?

    13.11.2025

  • T3713

    "Мяч дробил" - так правильно, специально для СЭ.

    13.11.2025

  • AlexCS4

    Поле для обеих команд одинаковое. Результат тоже. С молодежкой почти худшей команды ЮА. Сборная им.Валеры из середняков чемпионата Динамо и Ростова с лавочником Сафоном и пропахшим нафталином Горшковым не удивила. Но зато Валера дал "своим" ребятам практику. Для понимания: нарушения 19-8. ЖК 4-2. И это в товарняке. Какая сборная играла в техничный и атакующий футбол? — Сказались ли на игре сборной слухи об уходе Карпина из «Динамо»? Какое отношение этот вопрос имеет к игроку ФК Ростов? Что Валера хочет забрать его в Динамо?

    13.11.2025

  • Гурвин Gudvin

    Ну это же, не поле в Самаре. Все щелкоперы язык втянули в одно место и помалкивают.

    13.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Сборная Перу по футболу
    Сборная России по футболу
    Илья Вахания
    Читайте также
    ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
    Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
    Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
    Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
    В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
    Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
    «Кайф нужно получать от своей команды, а не от соперника». Слова Карпина и Тюкавина перед матчем с Чили
    Карпин — о сборной Чили: «Более понятно организованная команда, чем Перу»
    Карпин похвалил качество газона в Сочи перед матчем Россия — Чили
    Тюкавин: «Буду стараться побить рекорд Дзюбы по голам за сборную»
    Карпин: «Готов ли играть Комличенко? Он занимался в общей группе»
    Тюкавин: «Рад вернуться в сборную, непростой период позади»
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя