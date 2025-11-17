Сегодня, 07:56
Защитник ЦСКА и сборной России Данил Круговой прокомментировал поражение национальной команды в товарищеском матче с Чили (0:2).
«Я не считаю, что мы провели плохой матч, показывали слабый футбол. На мой взгляд, мы играли хорошо, создавали моменты в атаке. Но в первом тайме не смогли взломать оборону чилийцев, не очень хорошо получалось на последней стадии атаки. Второй тайм был более открытым, но не получилось забить», — цитируют 27-летнего игрока «Известия».
Круговой дебютировал за сборную России в сентября 2022 года. В 10 матчах за национальную команду он сделал 8 результативных передач.
Slim Tallers
"мы играли хорошо, создавали моменты в атаке". А всадник вообще заявил,что должны были выиграть.
17.11.2025
КОТЛИН
По-моему они там что-то курят.
17.11.2025
Avdeev.1945
Не плохой, это когда ниья, а не проигрыш.
17.11.2025