Сегодня, 07:56

Круговой — об игре с Чили: «Я не считаю, что мы провели плохой матч»

Павел Лопатко

Защитник ЦСКА и сборной России Данил Круговой прокомментировал поражение национальной команды в товарищеском матче с Чили (0:2).

«Я не считаю, что мы провели плохой матч, показывали слабый футбол. На мой взгляд, мы играли хорошо, создавали моменты в атаке. Но в первом тайме не смогли взломать оборону чилийцев, не очень хорошо получалось на последней стадии атаки. Второй тайм был более открытым, но не получилось забить», — цитируют 27-летнего игрока «Известия».

Круговой дебютировал за сборную России в сентября 2022 года. В 10 матчах за национальную команду он сделал 8 результативных передач.

Источник: «Известия»
3

  • Slim Tallers

    "мы играли хорошо, создавали моменты в атаке". А всадник вообще заявил,что должны были выиграть.

    17.11.2025

  • КОТЛИН

    По-моему они там что-то курят.

    17.11.2025

  • Avdeev.1945

    Не плохой, это когда ниья, а не проигрыш.

    17.11.2025

    Данил Круговой
    Сборная России по футболу
    Сборная Чили по футболу
