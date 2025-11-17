Круговой — об игре с Чили: «Я не считаю, что мы провели плохой матч»

Защитник ЦСКА и сборной России Данил Круговой прокомментировал поражение национальной команды в товарищеском матче с Чили (0:2).

«Я не считаю, что мы провели плохой матч, показывали слабый футбол. На мой взгляд, мы играли хорошо, создавали моменты в атаке. Но в первом тайме не смогли взломать оборону чилийцев, не очень хорошо получалось на последней стадии атаки. Второй тайм был более открытым, но не получилось забить», — цитируют 27-летнего игрока «Известия».

Круговой дебютировал за сборную России в сентября 2022 года. В 10 матчах за национальную команду он сделал 8 результативных передач.