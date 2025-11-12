Видео
12 ноября, 23:15

Лукин об ошибке Сафонова в матче с Перу: «Все ошибаются. Никто в раздевалке не ждал извинений»

Максим Слекишин
корреспондент

Защитник сборной России Матвей Лукин после BetBoom товарищеского матча с Перу (1:1) прокомментировал ошибку вратаря Матвея Сафонова в концовке встречи и состояние газона на «Газпром Арене».

На 82-й минуте игры Сафонов пропустил гол от форварда перуанцев Алекса Валеры, который пробил из-за пределов штрафной. Голкипер поскользнулся, пытаясь отбить мяч.

— Сафонов что-то сказал в раздевалке, принес извинения?

— Никто не ждал извинений, мы все делаем одно дело. Все ошибаются. Я, если честно, не видел момент. Да, он там не выручил, но Матвей — очень хороший вратарь, очень квалифицированный. Поэтому на него точно ничего вешать не собирались.

— Поле помешало реализовать потенциал?

— Поле — не лучшего качества, это точно. Это было заметно. Все были в одинаковых условиях, так что на это тоже скидывать не хочется. Но то, что это мешало быть быстрее — это да.

Сборная России проведет следующий матч 15 ноября в Сочи против сборной Чили.

11

  • ЗГ из БАНИ

    100%

    13.11.2025

  • Армеец

    Это не про Мотю! Извиняться...Там крышу уже давно снесло...Еще до Парижа! Он же мнил себя новым Яшиным и все ему потакали в этом...А ляпов и в РПЛ хватало!На поверку средний вратать,коих у нас достаточно много...

    13.11.2025

  • zg

    Каждый за каждую это одно,а именно вратарь за подобную,совсем другое,тем более никто ж не говорит встать перед каждым на колени по отдельности,а просто сказать-сорян народ,косякнул,каюсь!

    13.11.2025

  • Эстебан

    Вообще-то, это уже вторая подряд ошибка резервиста из Парижа. Может хватит экспериментов? Товарняк, не товарняк, а честь сборной своей страны для Карпа что-нибудь да значит?

    13.11.2025

  • hottie

    Это товарняк. Там не за что извиняться. Вот если бы в отборе такое случилось, тогда другой разговор.

    13.11.2025

  • Gordon

    В коллективе разберутся. Так-то с одной стороны да, но с другой если каждый будет за каждую ошибку извиняться, ни на что иное времени не останется) Раз один гол только дома забили - и то после подарка, - надо полагать, ошибок на всех хватит.

    13.11.2025

  • Gordon

    Самокритично)

    13.11.2025

  • Gordon

    Выпей валерьянки)

    13.11.2025

  • AlexCS4

    Хватить мучить Сафонова! Оставьте Мотю на теплой лавке в Париже! Деньги капают, трофеи копятся. А то уже который косяк при игре на расслабоне за сборную. Есть у нас молодые вратари, которые стараться будут. Нахрен Сафона.

    13.11.2025

  • zg

    А извиниться вполне было бы логично!

    12.11.2025

  • Никто62

    Дыра

    12.11.2025

