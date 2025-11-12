Лукин об ошибке Сафонова в матче с Перу: «Все ошибаются. Никто в раздевалке не ждал извинений»

12 ноября, 23:15
Защитник сборной России Матвей Лукин после BetBoom товарищеского матча с Перу (1:1) прокомментировал ошибку вратаря Матвея Сафонова в концовке встречи и состояние газона на «Газпром Арене».
На 82-й минуте игры Сафонов пропустил гол от форварда перуанцев Алекса Валеры, который пробил из-за пределов штрафной. Голкипер поскользнулся, пытаясь отбить мяч.
— Сафонов что-то сказал в раздевалке, принес извинения?
— Никто не ждал извинений, мы все делаем одно дело. Все ошибаются. Я, если честно, не видел момент. Да, он там не выручил, но Матвей — очень хороший вратарь, очень квалифицированный. Поэтому на него точно ничего вешать не собирались.
— Поле помешало реализовать потенциал?
— Поле — не лучшего качества, это точно. Это было заметно. Все были в одинаковых условиях, так что на это тоже скидывать не хочется. Но то, что это мешало быть быстрее — это да.
Сборная России проведет следующий матч 15 ноября в Сочи против сборной Чили.
13.11.2025
Армеец
Это не про Мотю! Извиняться...Там крышу уже давно снесло...Еще до Парижа! Он же мнил себя новым Яшиным и все ему потакали в этом...А ляпов и в РПЛ хватало!На поверку средний вратать,коих у нас достаточно много...
13.11.2025
zg
Каждый за каждую это одно,а именно вратарь за подобную,совсем другое,тем более никто ж не говорит встать перед каждым на колени по отдельности,а просто сказать-сорян народ,косякнул,каюсь!
13.11.2025
Эстебан
Вообще-то, это уже вторая подряд ошибка резервиста из Парижа. Может хватит экспериментов? Товарняк, не товарняк, а честь сборной своей страны для Карпа что-нибудь да значит?
13.11.2025
hottie
Это товарняк. Там не за что извиняться. Вот если бы в отборе такое случилось, тогда другой разговор.
13.11.2025
Gordon
В коллективе разберутся. Так-то с одной стороны да, но с другой если каждый будет за каждую ошибку извиняться, ни на что иное времени не останется) Раз один гол только дома забили - и то после подарка, - надо полагать, ошибок на всех хватит.
13.11.2025
Gordon
Самокритично)
13.11.2025
Gordon
Выпей валерьянки)
13.11.2025
AlexCS4
Хватить мучить Сафонова! Оставьте Мотю на теплой лавке в Париже! Деньги капают, трофеи копятся. А то уже который косяк при игре на расслабоне за сборную. Есть у нас молодые вратари, которые стараться будут. Нахрен Сафона.
13.11.2025
zg
А извиниться вполне было бы логично!
12.11.2025
Никто62
Дыра
12.11.2025