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Сегодня, 18:16

Защитник сборной России Пальцев назвал правильным решение играть с Брунеем

Артем Белинин
Корреспондент
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Защитник сборной России Валентин Пальцев поделился ожиданиями от товарищеского матча с Брунеем.

— Играть с Брунеем — это правильное решение, — начал Пальцев. — Надеюсь, скоро возобновят отборочные игры, и это пригодится.

— Давида Волка правильно вызвали?

— Думаю, это хорошее решение. Он хорошо себя показывает.

— Что знаете о Брунее?

— Честно — ничего.

— Настроены на крупную победу?

— Я просто настроен на победу.

— Впечатления от базы Краснодара?

— Космос. Человек вложил душу.

— А хотели бы здесь оказаться в качестве игрока?

— Когда-нибудь хотел бы.

— Кто из махачкалинского «Динамо» мог бы попасть в сборную следующим?

— Кагермазов.

— Какую посещаемость ждете?

— Жду аншлаг и в Краснодаре, и в Волгограде.

— Что Карпин говорил перед матчем?

— Сказал сыграть на ноль. Определенное количество голов не заказывал, но сказал забить как можно больше.

Сборная России проведет два товарищеских матча в ноябре: 15-го числа россияне в Краснодаре сыграют с Брунеем, а 19-го встретятся с Сирией в Волгограде.

Все российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

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