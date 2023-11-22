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Сегодня, 10:46

Защитник сборной России Волков рассказал, что ему нравится прямолинейность Карпина

Руслан Минаев
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Защитник «Краснодара» и сборной России Сергей Волков поделился мнением о главном тренере национальной команды Валерии Карпине.

«Прямолинейный, всегда скажет правду, мне это очень нравится, — цитирует Волкова ТАСС. — Если плохо сыграл, скажет, что плохо, хорошо — хорошо. Всегда говорит так, как есть. Меня это в людях всегда подкупает. Также можно всегда индивидуально поговорить, держит хорошую атмосферу в команде».

21-летний Волков в этом сезоне провел за «быков» 19 матчей и отдал 3 результативные передачи. На счету защитника 3 матча за сборную.

Источник: ТАСС
Валерий Карпин
Сергей Волков (футбол)
Сборная России по футболу
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