Защитник сборной России Волков рассказал, что ему нравится прямолинейность Карпина

Защитник «Краснодара» и сборной России Сергей Волков поделился мнением о главном тренере национальной команды Валерии Карпине.

«Прямолинейный, всегда скажет правду, мне это очень нравится, — цитирует Волкова ТАСС. — Если плохо сыграл, скажет, что плохо, хорошо — хорошо. Всегда говорит так, как есть. Меня это в людях всегда подкупает. Также можно всегда индивидуально поговорить, держит хорошую атмосферу в команде».

21-летний Волков в этом сезоне провел за «быков» 19 матчей и отдал 3 результативные передачи. На счету защитника 3 матча за сборную.