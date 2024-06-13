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Сегодня, 16:40

Защитник сербов Павлович: «Проанализировали ошибки в мартовском матче с Россией»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Защитник сборной Сербии Страхиня Павлович ответил обозревателю «СЭ» на базе национальной команды в немецком Аугсбурге о влиянии матча со сборной России (0:4) в марте в Москве на подготовку к Евро-2024.

—  На исходе той игры сильно отразилось раннее удаление. Тем не менее анализ ошибок этой игры был сделан. Это был товарищеский матч, прямого влияния на Евро он иметь не мог, но все идет на пользу. Сейчас мы готовимся к Англии, знаем ее силу, но верим, что при условии полного единства сможем показать положительный результат, — рассказал футболист.

Сборная Сербии на чемпионате Европы попала в группу С, в которой сыграет с командами Словении, Дании и Англии.

Сборная России по футболу
Сборная Сербии по футболу
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