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Сборная России

2 сентября, 23:37

Литвинов: «Был счастлив, что Карпин вызвал в сборную»

Литвинов высказался о вызове в сборную России
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Руслан Литвинов после поражение команды «Краснодару» (0:2) в матче 7-го тура РПЛ высказался о вызове в сборную России.

— Количество вызванных игроков в сборную России удивило?

— Ну это же специально было сделано.

— С какими эмоциями вы едете в сборную?

— Сборная — это всегда очень важный этап. Буду всегда отдаваться на сто процентов. Был счастлив, что Валерий Георгиевич вызвал.

— Как оценишь соперников?

— Сейчас нет простых соперников. Сборная не имеет возможности играть с топ-сборными. Но как мы убедились до этого, тот же Иран и Ирак могут показать хорошую игру.

30 августа РФС объявил, что в состав сборной России на сентябрьский сбор вызваны 49 игроков. Сбор национальной команды начнется в Новогорске 4 сентября и продлится до 12 сентября.

В ходе сентябрьского сбора будет сыграно два матча с олимпийской командой Египта. Обе встречи пройдут в городе Суэц на одноименном стадионе 7 и 11 сентября.

Руслан Литвинов
Сборная России по футболу
ФК Спартак (Москва)
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