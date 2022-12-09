Исполком РФС пройдет 23 декабря. Ожидается, что на нем рассмотрят переход в Азиатскую конфедерацию

Заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС) состоится 23 декабря, сообщает официальный сайт РФС.

Мероприятие состоится в Доме футбола РФС в Москве и начнется в 12.00 (мск). Проект повестки заседания будет опубликован позднее.

27 ноября президент РФС Александр Дюков заявил, что на ближайшем заседании исполкома РФС будет рассмотрен вопрос перехода организации из УЕФА в Азиатскую конфередацию футбола.