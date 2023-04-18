Заварзин объяснил, почему Россия не примет участие в турнире ЦАФА

Бывший президент РПЛ Юрий Заварзин в прокомментировал новость о том, что сборная России не сыграет в турнире Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (ЦАФА).

«Это непонятная ассоциация, там всего шесть команд. Предполагаю, мы кому-то пообещали, что не будем участвовать в этом турнире. Думаю, нас в Европу заберут, поэтому и сказали, чтобы меньше играли с азиатскими командами», — приводит слова Заварзина «РБ Спорт».

Чемпионат ЦАФА пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. В нем будут участвовать сборные Ирана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана.