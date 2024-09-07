Зазулин — о матче сборной России с Вьетнамом: «Иногда полезно сыграть со слабым соперником»

Бывший игрок «Зенита» Игорь Зазулин поделился впечатлениями от товарищеского матча сборной России против Вьетнама (3:0).

«Кто хочет, получает удовольствие от просмотра товарищеских матчей сборной России, кто не хочет — не получает. Есть люди, кто от жизни не получают удовольствия. Понятно, что Вьетнам — слабый соперник. Много нюансов, вьетнамский вратарь ошибался, где можно было выходить — стоял! Но для атмосферы надо собираться. Для ребят это важно: общаться, видеть друг друга. Мы, например, ветеранами собираемся, и даже если у кого-то травма, то он просто приезжает, чтобы пообщаться. Иногда полезно сыграть со слабым соперником, чтобы наиграть какие-то схемы, взаимодействия. Но надо же тоже подстраиваться под ситуацию», — приводит слова Зазулина Legalbet.

Национальная команда одержала третью победу в 3 матчах в этом году. Ранее с одинаковым счетом 4:0 были разгромлены сборные Белоруссии и Сербии. 7 сентября Россия встретится с Таиландом во вьетнамском Ханое, начало игры — в 16.00 по московскому времени.