Жеребьевка чемпионата Центральной Азии по футболу должна состояться в мае

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Пресс-атташе Ассоциации футбола Центральной Азии Полат Аллагулиев рассказал о сроках проведения жеребьевки первого чемпионата ЦАФА.
«Сроки и место проведения жеребьевки на стадии согласования. Предварительно она должна состояться в начале мая», — приводит ТАСС слова Аллагулиева.
Ранее сообщалось, что сборная России может принять участие в чемпионате Центральной Азии. Соревнования состоятся в июне 2023 года и пройдут в Ташкенте и Бишкеке.
Планируется, что участие в турнире также примут сборные Таджикистана, Ирана, Узбекистана, Киргизии, Туркменистана и Афганистана.