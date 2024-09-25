Жирков — о словах Глушенкова про сборную России: «Это его мнение, не вижу здесь ничего криминального»

Бывший полузащитник сборной России Юрий Жирков отреагировал на слова хавбека сине-бело-голубых Максима Глушенкова о матчах национальной команды.

Ранее Глушенков заявил, что ему интереснее тренироваться с легионерами «Зенита», чем играть против сборной Вьетнама.

«Даже не знаю, как сказать... С одной стороны, товарищеский матч, да. За тридевять земель надо лететь. Это его мнение. Но я не знаю, как на это ответить. Можно ли считать это неуважением к стране и сборной? Думаю, что нет. Не вижу здесь ничего криминального. Может быть, сохранилась обида за то, что до этого его в сборную не вызывали. Тем более по итогу этот выезд во Вьетнам закончился тем, что вторую игру отменили. Сколько там человек съездило? 30 футболистов. А сыграли не все, поскольку провели только один матч вместо запланированных двух. А летать туда по 20 часов тяжеловато. Тем более все равно Глушенков не мог туда полететь и сыграть из-за травмы руки», — приводят «Известия» слова Жиркова.

5 сентября сборная России обыграла Вьетнам (3:0) в товарищеском матче, который прошел в Ханое. 7 сентября российская команда должна была встретиться с Таиландом, но игру отменили из-за тайфуна. Максим Глушенков был травмирован и пропустил сентябрьский сбор национальной команды.

В понедельник, 23 сентября, Глушенков был включен в расширенный состав сборной страны на октябрьский сбор.