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Сборная России

Сегодня, 11:55

Жирков рассказал, что брал с собой кальян на сборы национальной команды

Алина Савинова
Юрий Жирков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший полузащитник сборной России Юрий Жирков рассказал о своем отношении к кальянам.

«Я обожаю кальяны? Ну так, иногда да. Когда играл в сборной России, иногда брал с собой кальян на сборы. Тренеры не разрешали, но приходилось брать, хотелось покурить кальян. В ЦСКА и «Зените» не возил его, только в сборной. Кальян — плохо, конечно, для многих это как сигарета. Он вредит здоровью, но что-то одно вредное нужно себе позволять», — приводит «РБ Спорт» слова Жиркова.

В феврале этого года Жирков объявил о завершении карьеры. Последним клубом 40-летнего игрока стали «Химки». Также он выступал за ЦСКА, «Челси», «Анжи», «Динамо» и «Зенит». Жирков является пятикратным чемпионом России, чемпионом Англии, шестикратным обладателем Кубка России и шестикратным обладателем Суперкубка страны. Вместе с ЦСКА он выиграл Кубок УЕФА в сезоне-2004/05.

За сборную России Жирков провел 105 матчей, в которых отметился 2 голами. В составе национальной команды он — бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года и четвертьфиналист домашнего чемпионата мира-2018.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-zhirkov-bral-s-soboj-kal-yan-na-sbory-natsional-noj-komandy/
Юрий Жирков
Сборная России по футболу
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