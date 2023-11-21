Жирков рассказал, что брал с собой кальян на сборы национальной команды

Бывший полузащитник сборной России Юрий Жирков рассказал о своем отношении к кальянам.

«Я обожаю кальяны? Ну так, иногда да. Когда играл в сборной России, иногда брал с собой кальян на сборы. Тренеры не разрешали, но приходилось брать, хотелось покурить кальян. В ЦСКА и «Зените» не возил его, только в сборной. Кальян — плохо, конечно, для многих это как сигарета. Он вредит здоровью, но что-то одно вредное нужно себе позволять», — приводит «РБ Спорт» слова Жиркова.

В феврале этого года Жирков объявил о завершении карьеры. Последним клубом 40-летнего игрока стали «Химки». Также он выступал за ЦСКА, «Челси», «Анжи», «Динамо» и «Зенит». Жирков является пятикратным чемпионом России, чемпионом Англии, шестикратным обладателем Кубка России и шестикратным обладателем Суперкубка страны. Вместе с ЦСКА он выиграл Кубок УЕФА в сезоне-2004/05.

За сборную России Жирков провел 105 матчей, в которых отметился 2 голами. В составе национальной команды он — бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года и четвертьфиналист домашнего чемпионата мира-2018.