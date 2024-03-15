Жирков считает, что предстоящие матчи покажут настоящий уровень сборной России

Экс-игрок сборной России Юрий Жирков поделился ожиданиями от предстоящих матчей национальной команды с Сербией и Парагваем.

«Я считаю, что предстоящие матчи должны показать нынешний уровень команды. Будем судить по этим играм, можем ли мы конкурировать с командами такого уровня. Конечно, еще все будет зависеть от состава», — сказал Жирков корреспонденту «СЭ» Александру Абустину.

В марте сборная России сыграет против Сербии (21 марта) и Парагвая (25 марта) в рамках тренировочного сбора. Оба матча пройдут в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и пойдут в зачет рейтинга ФИФА.

Александр Абустин