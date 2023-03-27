Жуков: «Песьяков в матче с Ираком смотрелся как-то ненадежно. Но ошибались все, не только футболисты «Ростова»

Первый заместитель председателя Госдумы РФ, болельщик «Спартака» Александр Жуков в комментарии для «СЭ» оценил игру сборной России в товарищеском матче с Ираком (2:0).

«Ошибались не только футболисты «Ростова», там все это делали в первом тайме. Много ошибок, неудачно вратарь играл. Во втором все более-менее прилично сыграли. Песьяков смотрелся как-то ненадежно. Передачи были неточными, а так, Сергей играл нормально», — сказал Жуков «СЭ».

Встреча сборных России и Ирака проходила в Санкт-Петербурге. Ранее команда Валерия Карпина в Тегеране сыграла вничью с Ираном (1:1).