Жуков неоднозначно высказался о возможном переходе РФС в Азию

Почетный президент ОКР Александр Жуков прокомментировал «СЭ» возможный переход РФС и сборной России из УЕФА в Азиатскую конфедерацию.

«Нашей команде нужны международные матчи, это безусловно. Да, конечно, мы привыкли к Европе, там большинство сильных команд, плюс европейский клубный турнир. Это все чрезвычайно важно, с одной стороны. С другой стороны, нашим ребятам нужно как можно больше играть в международных матчах. В Азии тоже есть сильные команды. Мы видим, как на чемпионате мира здорово играли и японцы, и корейцы, да и Иран неплохо себя показал. Вопрос очень непростой, спорный», — сказал Жуков «СЭ».

На ближайшем исполкоме РФС, который пройдет 23 декабря, поднимется вопрос о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.