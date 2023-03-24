Жуков — о матче с Ираном: «Главная проблема — середина поля. Не хватало Миранчука и Головина»

Первый заместитель председателя Госдумы РФ, болельщик «Спартака» Александр Жуков рассказал «СЭ» о том, кого ему не хватало в составе сборной России во время товарищеского матча с Ираном (1:1).

«Мы в любом случае будем болеть за наших и надеяться, что игра наладится. Но пока это не просматривается, честно говоря. Кого не хватало? Конечно, и Миранчука, и Головина. Связанной игры в середине поля не было. В этом главная проблема. Очень часто иранцы наших накрывали, когда они пытались выйти вперед», — сказал Жуков «СЭ».

В следующем товарищеском матче сборная России сыграет против команды Ирака, встреча пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге.