В Норвегии считают невозможным проведение товарищеского матча со сборной России

Журналист NRK Ян Петер Сальтведт заявил, что товарищеский матч между сборными России и Норвегии в ближайшее время невозможен.

«О товарищеском матче между Россией и Норвегией сейчас, к сожалению, не может быть и речи. До окончания конфликта на Украине никаких контактов между РФС и НФФ не будет», — приводит слова Сальтведта Sport24.

Ранее в сборной Польши рассказали, что не планируют проводить товарищеский матч со сборной России в обозримом будущем.

24 сентября сборная России обыграла команду Киргизии в товарищеском матче. Встреча проходила в Бишкеке и завершилась со счетом 2:1.

19 ноября россияне должны сыграть с Боснией и Герцеговиной.