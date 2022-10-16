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Сборная России

Сегодня, 16:43

В Норвегии считают невозможным проведение товарищеского матча со сборной России

Анна Горшкова
Корреспондент

Журналист NRK Ян Петер Сальтведт заявил, что товарищеский матч между сборными России и Норвегии в ближайшее время невозможен.

«О товарищеском матче между Россией и Норвегией сейчас, к сожалению, не может быть и речи. До окончания конфликта на Украине никаких контактов между РФС и НФФ не будет», — приводит слова Сальтведта Sport24.

Ранее в сборной Польши рассказали, что не планируют проводить товарищеский матч со сборной России в обозримом будущем.

24 сентября сборная России обыграла команду Киргизии в товарищеском матче. Встреча проходила в Бишкеке и завершилась со счетом 2:1.

19 ноября россияне должны сыграть с Боснией и Герцеговиной.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-16-zhurnalist-nrk-o-tovarishcheskom-matche-mezhdu-rossiyey-i-norvegiyey-seychas-ne-mozhet-byt-i-rechi

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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