Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 23:08

Журова: «Хорошо, что Израиль выступил за возвращение России в турниры УЕФА и ФИФА»

Telegram Дзен

Депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала заявление генерального секретаря РФС Максима Митрофанова о том, что Израиль выступил за возвращение российских сборных и клубов в международные турниры.

Максим Митрофанов. «Израиль за снятие санкций с России». Митрофанов — о сборной, агентах и судейском скандале

«Хорошо, что Израиль выступил за возвращение России в турниры УЕФА и ФИФА, — приводит «РБ Спорт» слова Журовой. — Чем больше стран будут говорить о том, что нужно вернуть российские сборные и клубы в международные соревнования, тем больше шансов на отмену санкций. Надо понимать, что в Европе есть разные мнения на счет игр с нашими командами. Может стоить провести голосование среди членов футбольных федераций, чтобы вынести окончательное решение? В любом случае, можно говорить о позитивных сдвигах».

Сборная России и клубы РПЛ не участвуют в международных соревнованиях с февраля 2022 года.

Источник: РБ Спорт
Светлана Журова
Читайте также
«Динамо» ждет Захаряна. Трансферные слухи РПЛ за 26 декабря
Для чего Трампу нужен контроль над Гренландией. Разбор
Путин подписал закон об увеличении штрафов за нарушения ПДД с 1 января
Режим ЧС федерального уровня ввели в Краснодарском крае после крушения танкеров
Турнир UFC 311 пройдет в Лос-Анджелесе ночью с 18 на 19 января
Экс-главу трех спортивных федераций Власенко посадили на 7 лет за мошенничество
Сегодня
Вчера
Неделя