Журова отреагировала на новость о том, что Малком и Клаудиньо получили российские паспорта

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на новость о том, что бразильские футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо получили российские паспорта.

«Мое отношение к натурализации футболистов? Если иностранные игроки полезны российскому футболу и в дальнейшем рассматривают работу в России, продвигая интересы нашего футбола, отношусь к этому абсолютно нормально! В чем проблема представить их в составе сборной России? Кто-то из россиян уезжает в другие страны, и мы их видим в футболках другого государства. Почему мы не можем представить тех, кто желает выступать именно за нашу страну? В этом смысле обоюдно. Вопрос может быть у болельщиков в том, что меньше места достанется российским игрокам. Смотря, какая это акция: одноразовая или нет. Если человек получил гражданство, тогда он здесь живет со своей семьей. Если он получает гражданство РФ по другим причинам, а потом уезжает к себе на родину, имея два гражданства — другая история. Не знаю, как будет у Малкома и Клаудиньо. Сейчас не могу их ни осудить, ни поддержать. Потому что не знаю их цели получения гражданства. Для меня пример — Виктор Ан, который принес команде медали и вывел ее на новый уровень. Не себя одного, а всю команду. Такую натурализацию понимаю и хорошо к этому отношусь», — приводит слова Журовой Sport24.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении российского гражданства бразильским футболистам «Зенита» Клаудиньо и Малкому.