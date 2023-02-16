Журова рассказала о товарищеском матче сборных России и Ирана в рамках сотрудничества двух стран

Депутат Государственной думы РФ Светлана Журова рассказала о том, в каких видах спорта будут сотрудничать Иран и Россия.

«Сотрудничество с Ираном будет прежде всего в ряде летних видов спорта. Футбол — самое простое в плане организации, футбольный матч быстрее всего организовать. К тому же в Иране есть специфика своя — там отсутствуют очень многие женские виды спорта, поэтому футбол был самым простым выбором», — приводит слова Журовой Vprognoze.ru.

По информации Tasnim со ссылкой на заявление президента Федерации футбола Ирана Мехди Таджа, матч Россия — Иран должен состояться 22 или 23 марта.