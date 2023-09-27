Журова: «УЕФА не будет противостоять, если пол-Европы решит не участвовать в матчах с командами из России»

Депутат Государственной думы Светлана Журова считает, что большинство стран присоединятся к бойкоту матчей с участием российских футбольных команд.

«Англия и Украина — только первые страны, начавшие бойкотировать матчи с нашими спортсменами. Конечно, если половина Европы решит не участвовать в матчах с командами из России, УЕФА не будет им противостоять, а пойдет на поводу», — цитирует RT Журову.

26 сентября УЕФА допустил до соревнований под своей эгидой сборные России из игроков не старше 17 в турниры юношей без гимна, флага и на нейтральной территории.

27 сентября в пресс-службе Украинской ассоциации футбола (УАФ) сообщили, что команды среди игроков до 17 лет не будут участвовать в турнирах УЕФА с россиянами. Позже команды Англии, Польши и Латвии также отказались играть в соревнованиях с участием юношеских сборных России.