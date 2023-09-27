Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 17:14

Журова: «УЕФА не будет противостоять, если пол-Европы решит не участвовать в матчах с командами из России»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Депутат Государственной думы Светлана Журова считает, что большинство стран присоединятся к бойкоту матчей с участием российских футбольных команд.

«Англия и Украина — только первые страны, начавшие бойкотировать матчи с нашими спортсменами. Конечно, если половина Европы решит не участвовать в матчах с командами из России, УЕФА не будет им противостоять, а пойдет на поводу», — цитирует RT Журову.

26 сентября УЕФА допустил до соревнований под своей эгидой сборные России из игроков не старше 17 в турниры юношей без гимна, флага и на нейтральной территории.

27 сентября в пресс-службе Украинской ассоциации футбола (УАФ) сообщили, что команды среди игроков до 17 лет не будут участвовать в турнирах УЕФА с россиянами. Позже команды Англии, Польши и Латвии также отказались играть в соревнованиях с участием юношеских сборных России.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1209218-zhurova-uefa-evropa-rossiya
Футбол
Сборная России по футболу
Светлана Журова
УЕФА
Читайте также
Ольга Бузова упала на лед перед хоккейным матчем в Минске
ВАДА пригрозило Олимпийскому совету Азии санкциями за флаг КНДР на открытии Азиады
Число погибших и пострадавших от пожара на свадьбе в Ираке выросло до 450
Тела водителя и пассажирки обнаружены в такси в Москве
В ЛНР сообщили об эвакуации ВСУ раненой «важной персоны» из района Сватово
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Костылев: «Я бы на месте УЕФА послал англичан куда подальше»
В Госдуме предложили российским киберспортсменам подать в суд на Epic Games за невыплату призовых из-за паспорта РФ
Тарханов — о допуске сборной России U17 до турниров: «УЕФА наконец-то стал правильно думать»
Англия, Польша, Латвия и Украина против российских детей. УЕФА — в патовой ситуации
Англия и Украина призвали бойкотировать турниры после допуска России. К чему приведет решение УЕФА?
Губерниев назвал странным решение Англии и Украины бойкотировать турниры УЕФА с участием россиян
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Костылев: «Я бы на месте УЕФА послал англичан куда подальше»