Зиньковский: «Ничья с Ираном — положительный результат. Думаю, нормально показали себя на уровне участника ЧМ»

Полузащитник сборной России Антон Зиньковский прокомментировал ничью с Ираном (1:1) в товарищеском матче.

— Иран — участник чемпионата мира. На фоне этой сборной не затерялись?

— Вам виднее, не могу объективно оценить, потому что был на поле. Думаю, нормально себя показали... Старались играть от себя. Что-то получалось, что-то нет. Три дня тренировались, не сказать, что это много. Привыкали еще. Старались сделать какие-то вещи, о которых нам рассказывал тренерский штаб.

— Расскажи про заработанный на тебе пенальти. Что там произошло?

— Ничего, я просто опрокинул мяч, игрок зацепился за ногу.

— Ты предугадывал этот момент?

— Нет, я даже не видел. Просто опрокинул себе мяч и ногу вперед заводил, и почувствовал, что сзади ударили в ногу.

— Точка железная?

— Да, получается.

— Ничья — 1:1. Какой результат для сборной России — положительный или отрицательный?

— Думаю, положительный. Иран — хорошая сборная. Тяжелый матч был. 1:1 — нормальный результат. Но конечно, всегда хочется выигрывать.

— Что скажешь по пенальти в наши ворота?

— Не видел.

— Повлиял ли как-то перелет? Часто говорят, что азиатские команды далеко летают. Имеет ли это какое-то значение?

— Сейчас в Сочи четыре часа лететь. Нет, мы, футболисты, постоянно куда-то летаем. Так что без разницы, сейчас везде ты примерно по 5 часов летишь. Да и до этого... Мы уже привыкшие. «Ростов» с «Краснодаром» на поезде постоянно ездят, тоже тяжело.

— Тортик уже закал без сахара?

— Нет, арбуз вкусный.

Сборная России проведет следующий матч 26 марта в Санкт-Петербурге против Ирака.