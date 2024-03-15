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Сборная России

15 марта, 15:56

Зиньковский рассказал о спорах в «Спартаке» по поводу исхода товарищеских матчей сборной

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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матчей сборной России против сборной Сербии и Парагвая.

«Согласен ли я с Бабичем, что Сербия обыграет Россию или с Соболевым, что будет наоборот? Я ни с кем не согласен. Посмотрим, что будет, споры в команде ведутся, но я просто надеюсь, что наша сборная достойно выступит. Хорошо, что игры будут дома, в Москве. Я думаю, соберется полный стадион, будет праздник для болельщиков и мы будем стараться их порадовать. Хотелось бы, конечно, слетать посмотреть Парагвай, но до него далеко лететь. Если только не в сезоне. Может быть где-то в отпуске», — сказал Зиньковский в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

Сборная России сыграет со сборной Сербии 21 марта, со сборной Парагвая — 25 марта. Обе встречи пройдут в Москве на домашнем стадионе «Динамо».

Софья Грецкая

Антон Зиньковский
Сборная Парагвая по футболу
Сборная России по футболу
Сборная Сербии по футболу
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