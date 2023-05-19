Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

19 мая, 21:17

Зиньковский считает, что игрокам сборной России не хватает сыгранности

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал, почему у сборной России были неудачные выступления с командами Азии.

— Карпин постоянно делает акцент на том, что игры у сборной именно что товарищеские, и мы ни к чему не готовимся.

— Наверное, это Карпин больше для нас говорит. Пытается донести, что ответственности за результат сейчас меньше. Подталкивает нас к тому, чтобы мы играли спокойно и просто наслаждались футболом.

— У тебя есть ответ на вопрос, почему наша сборная неудачно играла с командами из Азии, если смотреть на результаты?

— Возможно, не хватает сыгранности. Ребята из предыдущего поколения играли вместе годами. А сейчас большая ротация, факт.

Поэтому такие результаты — это нормально. Но, когда с России снимут бан, будут, думаю, играть те, кого вызывают сейчас. Их планомерно готовят через товарищеские игры. По мне — вполне логично, — заявил Зиньковский Sport24.

Сейчас сборная России отстранена от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА из-за событий на Украине.

В конце марта 2023 года сборная России сыграла вничью с Ираном (1:1) и победила Ирак (2:0).

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-19-zinkovskiy-o-sbornoy-ne-khvatayet-sygrannosti-no-kogda-snimut-ban-budut-igrat-te-kto-i-seychas-ikh-gotovyat
Антон Зиньковский
Сборная России по футболу
1
Обсудить
Читайте также
Чемпионка Сочи-2014 стала вдовой после трагедии в Альпах. Погиб муж Юстины Ковальчик
Бобровский снова вошел в историю! Побил рекорд клуба по сейвам и выиграл матч
Симоньян сообщила о пришедшей на ее имя бандероли со следами взрывчатки
Путин назвал недоумками западных противников России с неоколониальным мышлением
Российскому солдату в украинском плену вырезали на груди скандинавский символ
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Журова рассказала о последствиях смены спортивного гражданства нет ничего угрожающего
Бах все громче говорит о допуске россиян. Но многие его не слышат
Свищев: «Болельщик может подать в суд и наказать организаторов ЧМ-2023, которые заставили его снять футболку»
Барбоза считает, что команды РПЛ могут найти новых звезд мирового футбола на молодежном ЧМ-2023
Люк Тардиф: «Мы не хотим, чтобы кто-то привносил политику в наши соревнования»
Поздняков: «Сегодня допуск или недопуск — это кукольный спортивный театр»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дюков сообщил, что РФС ведет переговоры о домашнем матче сборной России в июне