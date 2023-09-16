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Сегодня, 11:59

Зотов назвал игру сборной России пассивной и медленной

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Крыльев Советов» Георгий Зотов поделился мнением об игре сборной России в товарищеском матче против команды Катара.

«Я следил за нашими ребятами и в матчах с Египтом, и за Солдатенковым с Катаром. Честно, такую команду, как Катар, исходя из опыта прошлых созывов еще до бана, мы должны обыгрывать и не в один мяч. Игра не очень понравилась. Все было очень пассивно и медленно», — приводит слова Зотова «РБ Спорт».

В сентябре сборная России из игроков не старше 23 лет провела две игры с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Другой состав российской сборной сыграл вничью с Катаром (1:1).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/georgij-zotov-igra-sbornoj-ne-ponravilas-vse-by-lo-passivno-i-medlenno/
Георгий Зотов
Футбол
Сборная России по футболу
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