Зотов назвал игру сборной России пассивной и медленной

Защитник «Крыльев Советов» Георгий Зотов поделился мнением об игре сборной России в товарищеском матче против команды Катара.

«Я следил за нашими ребятами и в матчах с Египтом, и за Солдатенковым с Катаром. Честно, такую команду, как Катар, исходя из опыта прошлых созывов еще до бана, мы должны обыгрывать и не в один мяч. Игра не очень понравилась. Все было очень пассивно и медленно», — приводит слова Зотова «РБ Спорт».

В сентябре сборная России из игроков не старше 23 лет провела две игры с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Другой состав российской сборной сыграл вничью с Катаром (1:1).