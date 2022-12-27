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Сегодня, 14:31

Зотов: «Не знаю, с чем связан перенос голосования исполкома РФС»

Мария Гусева
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Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов высказался о переносе голосования исполкома РФС по вопросу о выходе из УЕФА и переходу в АФК.

«Вообще не знаю, с чем связан перенос голосования исполкома РФС, — цитирует Sport24 Зотова. — Нас лишь оповестили, что сегодня ничего не будет. На этом все. Причину и дату переноса нам также не сказали. Нам ничего не известно. Никакой информации нам не предоставили».

Сегодня, 27 декабря, стало известно, что РФС перенес голосование о выходе из УЕФА и переходу в АФК. Ожидается, что голосование пройдет до 31 декабря.

В феврале нынешнего года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных турнирах.

Источник: Sport24
Футбол
РФС
Сборная России по футболу
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