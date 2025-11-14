Россия проиграла Чили: онлайн-трансляция матча в Сочи

84-я минута. Справились с подачей от флажка защитники, но вынесли мяч не очень далеко.

Батраков навесил в штрафную и Глебов мог бить головой, но зачем-то решил скинуть мяч на Глушенкова.

А тот к такому подарку оказался не готов