Россия проиграла Чили: онлайн-трансляция матча в Сочи

15 ноября, 20:00
90+3-я минута. Глушенков вынужден фолить в центре поля, срывая контратаку.
Литвинов отдает передачу в пустоту.
Совсем не заладилась концовка матча у сборной России
90+1-я минута. Неподготовленный удар Комличенко на первой из четырех добавленных минут.
Сочинские воробьи в опасности
90-я минута. Остались у Кругового силы на проход по левому краю.
Вот только точность подвела — мяч уходит за пределы поля
88-я минута. Спешка — не лучший помощник в заверщении атак.
Забирает мяч в руки Вигуру и уж он-то торопиться не будет
86-я минута. И еще одна серия замен
Изменения в составе сборной Чили
Ушли: Эчеверия, Роман и Осорио
Вышли: Салинас, Гутьерес и Арсе
Изменения в составе сборной России
Ушли: Лукин и Кисляк
Вышли: Литвинов и Сергеев
84-я минута. Справились с подачей от флажка защитники, но вынесли мяч не очень далеко.
Батраков навесил в штрафную и Глебов мог бить головой, но зачем-то решил скинуть мяч на Глушенкова.
А тот к такому подарку оказался не готов
83-я минута. Падает в чужой штрафной Батраков.
Но сегодня пенальти будет назначен лишь при стопроентной уверенности арбитра.
А ее нет. В итоге свисток снова промолчал
81-я минута. Глушенков подавал в штрафную.
Застревает мяч в скоплении ног, и своих и чужих. Не растерялся голкипер и вынес снаряд подальше
80-я минута. Глебов рвался к мячу после розыгрыша углового, но был остановлен недозволенным приемом.
Посмотрим, получится ли что-то придумать со стандарта
78-я минута. Нет огня в глазах игроков сборной России.
Очень давно не проигрывали и забыли, что это такое.
Атаку по левому краю ударом по воротам завершить не получилось
76-я минута. ГОЛ!!!
Серия ошибок в своей штрафной приводит к большим проблемам.
Лукин, Умяров, Дивеев и Бевеев не смогли вынести мяч, а Бреретон Диас оказался в нужное время в нужном месте
74-я минута. Замена в составе сборной Чили.
Писарро уступил мест на поле Лойоле.
Причем делал это очень медленно и получил предупреждение от арбитра
72-я минута. ПЕРЕКЛАДИНА!!!
Глушенков с левой потряс каркас ворот. Чуть пониже и у голкипера не было бы шансов отразить этот могучий удар
70-я минута. Острую передачу от Диаса прерывает Дивеев.
Впрочем, даже если бы мяч и прошел атаку сборной Чили остановил бы взмах флажка в руках помощника главного арбитра
68-я минута. Выше всех выпрыгнул Дивеев и головой замыкал подачу Глушенкова.
Попал в защитника
67-я минута. Похвалил Батракова за этот удар главный тренер сборной России.
Хотя удар этот привел лишь к назначению углового
66-я минута. Иван Роман предупрежден за грубый подкат.
Неплохой шанс. Есть кому пробить с этой точки
65-я минута. Суасо получает желтую карточку за фол в центре поля.
Воспользовались паузой чилийцы и обступили арбитра, но решения своего он уже не изменит.
Эпизод заигран
64-я минута. Снова просят пенальти гости. И снова есть повод.
Попадает мяч в руку Умярову
62-я минута. Глушенков берет игру на себя и заряжает с дальней дистанции.
Свалился мяч с ноги и прошел выше цели
60-я минута. Ну вроде разобрались
Перестановки в составе сборной Чили
Ушли: Тапия и Альтамирано
Вышли: Диас и Сепеда
Перестановки в составе сборной России
Ушли: Фомин, Головин и Тюкавин
Вышли: Глебов, Умяров и Комличенко
59-я минута. Замены в составах обеих команд.
Будем разбираться по ходу дела.
Наставник сборной Чили сделал двойную перестановку, а Валерий Карпин — тройную
58-я минута. Фомин получает карточку за фол против Писарро.
Очевидный срыв контратаки
57-я минута. Девеев из аута доставил мяч прямиком в штрафную.
Были готовы защитники к такому фокусу и не позволили пробить по воротам
55-я минута. ОПАСНО!!!
Тюкавин принял передачу от Головина, развернулся и почти пробил по воротам.
Серия рикошетов и голкиперу сборной Чили пришлось продемонстрировать свою реакцию
53-я минута. Очередной раунд дуэли между Дивеевым и Тапией завершился падением чилийца.
Арбитр призывает подниматься и продолжать игру
52-я минута. Основательно потолкались в штрафной Лукин и Марипан.
Пришлось даже вмешаться арбитру и сделать устное внушение игрокам
51-я минута. Повезло, что не работает ВАР на сегодняшнем матче.
Бартаков подыграл себе рукой и вполне мог указать на точку арбитр после просмотра повтора
50-я минута. Лукин выдал две подряд неточные передачи. Но сам же исправился и вынес мяч на угловой
48-я минута. Жесткий стык Ормасабаля и Кругового.
Держится за лицо игрок ЦСКА.
Предупреждения нет
47-я минута. Кушчевич на полной скорости влетел в Батракова.
Учитывая солидную разницу в габаритах смотрелось тревожно
Уходим на перерыв при минимальном преимуществе двукратных обладателей Кубка Америки.
Отдохнем немного и обязательно вернемся
45+2-я минута. Глушенков подавал на ближную штангу.
Неточная скидка, вынос мяча подальше, а тут и свисток приходит на помощь защитникам сборной Чили
45+1-я минута. Опасный прострел с левого фланга в подкате прерывает Писарро.
Не стала передача голевой для Кругового. Всего лишь угловой
44-я минута. Вдвоем отобрали мяч у Батракова.
Техничным игрокам частенько достается, но после свистка — это уже перебор.
Писарро зачем-то толкнул Алексея в спину
43-я минута. МОМЕНТ!
Головин технично принял мяч, убежал от Романа и пробил в ближний угол.
В сетку попал, но с внешней стороны
41-я минута. Далеко выходит из ворот Вигуру.
С прессингом у нас не очень в концовке тайма. Хотя нужно отыгрываться
39-я минута. Не понял задумку Глушенкова Тюкавин.
Потеря привела к проходу по флангу и Кисляку пришлось отрабатывать в обороне
37-я минута. ГОЛ!!!
Настырный Тапия все-таки добился своего.
А началось все с неудачного выноса в исполнении Дивеева. Писарро перехватил мяч и начал голевую атаку своей команды
35-я минута. Бевеев сопровождал мяч за боковую линию, а оказалось, что сам же его последним коснулся.
Попытка оспорить решение арбитра не дала результатов
33-я минута. Врубили высокий прессинг гости.
Батраков вынужден отдавать передачу на собственного вратаря
31-я минута. Попробовали разыграть угловой игроки сборной России.
Получилось не очень.
Дальше первой передачи дело не пошло
29-я минута. Жестко играют подопечные Кордовы.
Пусть матч и товарищеский, но синяки останутся очень даже официальные.
Арбитру неплохо бы погасить страсти
28-я минута. Сложновато мгновенно войти в игру.
Талант Батракова сомнению не подлежит, но сейчас к забросу Головина игрок оказался не готов
27-я минута. Тапия ворвался в штрафную с мячом, но что дальше делать с ним не придумал
25-я минута. Вынужденная замена в составе сборной России.
Батраков заменил Облякова
24-я минута. Головин попробовал отодвинуть игру от наших ворот.
Сольный проход успеха не имел.
Но хотя бы защитники перевели дух
23-я минута. Остановился Обляков и жестами показывает партнерам, что передач на него выполнять не стоит
22-я минута. Снова не получилась подача от углового флажка у чилийцев.
Но лучше много попыток им не давать.
Вдруг с десятого раза и получится
21-я минута. Вернулся в игру Обляков, но пока не в лучших кондициях.
Не дотянулся до мяча и угловой у наших ворот назначается
20-я минута. На повторе было видно, что Альтамирано явно «помогал» Облякову упасть.
Арбитр оставил эпизод без внимания
19-я минута. Обляков от души приложился о газон после потытки дотянуться до верховой передачи.
Врачи появляются на поле
18-я минута. Иван Роман неудачно выносил мяч. Получилась передача на Кисляка.
Плотный удар заблокирован защитником
16-я минута. Вроде бы все в порядке со стражем ворот.
Трибуны выдохнули и наградили гулом чилийца при следующем касании мяча
15-я минута. Далеко выбежал из ворот Агкацев и столкнулся с Тапией.
Тревожно затихли трибуны.
Лежит на газоне голкипер сборной России
12-я минута. Дивеев далеко бросает из-за боковой.
Продолжить бомбардировку ворот, защищаемых Вигуру на этот раз не получилось
11-я минута. Еще один удар от Головина, на этот раз в ближний угол.
Со второй попытки забирает мяч в руки голкипер
10-я минута. ОПАСНО!!!
Глушенков финтом ушел от двух сопеников, сместился в центр и нашел передачей Головина.
Опускается мяч сверху на перекладину после удара
9-я минута. Слишком сильной получилась эта подача.
Мяч покидает пределы поля, так никого и не коснувшись
8-я минута. Сравнялись команды по количеству поданых угловых.
Ну если быть до конца точным — сравняются сейчас после попытки Осорио
7-я минута. Первое предупреждение в нашей встрече.
Тапия далеко отпустил мяч после приема на грудь и срубил Кисляка в попытке восстановить контроль
6-я минута. МОМЕНТ!!!
Лукин пробил головой после навеса в штрафную.
Рядом со штангой пролетает мяч
5-я минута. Пришел помочь в защите Осорио и нарушил правила.
Штрафной может быть опасен
4-я минута. Ормасабаль просчитал рывок Кругового по флагу и выбил мяч из-под ног нашего игрока
3-я минута. Не стал разыгрывать угловой Глушенков, хотя Головин и предлагал.
С подачей защитники сборной Чили справились без проблем
2-я минута. Дивеев забрасывал мяч в штрафную.
Кушчевич успевает опередить Глушенкова
1-я минута. Стартовый свисток прозвучал.
С центра поля разыграли мяч гости.
ПОЕХАЛИ!!!
Предыдущий матч сборной пополнил ряды символического «Клуба Игоря Нетто».
50-е матчи за национальную команду провели Александр Головин и Алексей Миранчук.
Первый получил свой приз, второй, к сожалению, в сегодняшней игре участия не принимает
Команды выходят на поле.
Звучат государственные гимны республики Чили и Российской Федерации
Николас Кордова выставил на поле следующих игроков: Вигуру, Марипан, Кушчевич, Ормасабаль, Роман, Суасо, Эчеверрия, Альтамирано, Писарро, Осорио, Тапия
С первых минут на поле выйдут: Агкацев, Бевеев, Дивеев, Лукин, Круговой, Обляков, Кисляк, Фомин, Глушенков, Тюкавин, Головин.
Соперники провели между собой семь матчей — три официальных и четыре товарищеских. Общий баланс на нашей стороне — четыре победы, две ничьи и одно поражение. А еще одна встреча не состоялась по политическим мотивам. В ноябре 1973 года советские футболисты отказались выходить на поле в Сантьяго, ссылаясь на «кровавую историю» стадиона, и получили техническое поражение.
Календарный год сборная Чили начала с убедительной победы над Панамой в товарищеском матче (6:1). Однако после этого последовала неудачная серия из шести матчей без побед в отборочном турнире чемпионата мира. Команда сыграла две нулевые ничьи против Эквадора и Уругвая и четыре раза проиграла, не забив ни одного мяча — 0:1 против Парагвая и Аргентины, 0:2 против Боливии и 0:3 против Бразилии. В результате чилийцы пропускают уже третий мундиаль подряд. Небольшим утешением для болельщиков стала победа в товарищеском матче над сборной Перу (2:1).
Предстоящий поединок станет десятым для команды Валерия Карпина в 2025 году. В марте российские футболисты с одинаковым счетом 5:0 разгромили Гренаду и Замбию. В июне сборная сыграла вничью с Нигерией (1:1) и разгромила Белоруссию (4:1). В сентябре Россия сыграла вничью с Иорданией (0:0) и победила Катар (4:1). В октябре сборная России в Волгограде обыграла Иран (2:1), а в Москве разгромила Боливию (3:0). Ноябрьский матч против Перу завершился со счетом 1:1.
В прямом эфире матч сборных России и Чили можно будет посмотреть на телеканале «Матч» и на сайте matchtv.ru. Трансляция начнется в 17.00. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Матч Россия — Чили состоится в Сочи на стадионе «Фишт». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.
Кондрат Ник
Кто-то там из сектантов-бывших советских футболеров истерил насчет "отечественного" тренера? Вроде все? Кто-то там с пеной у рта доказывал, что Карпину надо дать еще один шанс в Спартаке? Очередной. Вместо такого же балабола Станковича или Черчесова. Советские бывшие футболеры-сектанты доказывают, что в российских клубах должны тренировать только бывшие российские футболисты, а иностранные тренеры это "не патриотично". Тем более, если они еще не играли в футбол на высшем уровне. Давно уже всем ясно, что хороший в прошлом футболист не одно и тоже, что хороший тренер.
15.11.2025
Кондрат Ник
Карпин много болтает не по делу (нарцисс тот еще), но результат на табло. Что Ростов, что Динамо, что сборная не показывают поставленный футбол. Какой там Спартак, если типа "сильнейшие" россияне могут только страны третьего мира обыгрывать. Чили не плохая команда, но слабая даже по меркам ЮА. Я конечно понимаю, что в сильнейших российских командах первые роли играют легионеры (где их большинство в основе). Но вот все эти сборники и российский тренер (бывший не плохой футболист с большим опытом тренерской работы в РПЛ) на фоне середнечка ЛА проваливаются
15.11.2025
Кондрат Ник
Они просто медленнее, не умеют напирать, играть в пас, быстро бегать. Защита дырявая. В РПЛ просто нет сильных российских защитников, как и нападающих. Странно было бы ожидать другого от российской сборной, если в РПЛ на первых ролях легионеры. Отечественный тренер в Спартак? Второе Динамо и сборную хотите увидеть? Тем более в нынешнем Спартака на первых ролях легионеры. А там, где российские футболисты играют, там безнадега. Вратарь и несколько российских легионеров в средней линии, и что они показывают? Под напором и в пас, в начале атаке они очень слабые, Максименко вообще слабый вратарь. На линии никогда не спасает, только случайно и когда он "в ударе". Какой смысл в российском тренере в Спартаке, если там класс показывают только легионеры?
15.11.2025
Александр Солодовников
Сыгранности я у нашей сборной не увидел от слова совсем... Желание было, самоотдача была, даже мастерство иногда проступало, но увы этого маловато ....
15.11.2025
Кондрат Ник
Станкович и предыдущие тренеры Спартака типа были не лучше. Это так, но и Карпин, Черчесов, Аленичев и тп были не лучше. Дело не в "футбольном прошлом" тренера, а в его достижениях в других чемпионатах и умении ставить игру команде, настраивать игроков на победу. У Карпина понтов много, может накричать наверное, но он не может поставить игру, если чилийцы перебегают россиян. В Спартак нужен или сильный тренер (не важно иностранный или российский (которого в природе просто нет)), или не надо ставить перед командой завышенных требований. Карпин ни разу не тренер для богатого (по российским критериям) клуба РПЛ и для сборной. Нет сильных российских игроков сейчас в РПЛ, ну так пригласите или сильного иностранного тренера или перспективного для России. С Карпиным в сборной России тупик. Если бы у Карпина были фаберже, то он после этой позорной игры подал бы в отставку. Но у него их нет. Он всегда на понтах и расслабоне. Нарцисс фигов
15.11.2025
stinn22
сочи-перу 5-1 !!!!!!!!!!! а сборная всего 1-1...стыдуха а как бы сочи сыграл с чили?
15.11.2025
Win01
С победой чилийцев, хорошо мяч двигали, еще и пенальти не поставили
15.11.2025
55555....
Вот он,истинный уровень...
15.11.2025
Купер/Canadec/
Хохлы в жопэ...
15.11.2025
Купер/Canadec/
Нормально пусть учатся...
15.11.2025
виктор никишов
Динамо в 3-х очках от стыков..надо бы помочь,Валера
15.11.2025
виктор никишов
Калейдоскоп игроков...где костяк команды??? Позор!
15.11.2025
Sergio 666
Почему позорная игра??? Они играют как умеют, и это практически лучшие наши ребята. Это наш уровень футбола.
15.11.2025
ValeraK
- Чилили с Чили - Не размочили ...
15.11.2025
mihmm
Карпин, конечно молодец... Из Динамо умудрился сделать Ростов. А уровень сборной пробил дно... Замечательный специалист. Можно сказать профессионал. Валерий Георгиевич не стыдно?
15.11.2025
китайский городовой
По основному месту работы Валера поработал на славу, теперь можно Динамо заняться
15.11.2025
_Mike N_
Россия вперде !
15.11.2025
olchik.overchenko
Грозе Брунейев указали на их место!
15.11.2025
Телевизор посмотрел
И поле не перелили, как в Питере
15.11.2025
Телевизор посмотрел
Это какой то ПОЗОР
15.11.2025
xfox
Не уследил Лерик .Сахеру переели!
15.11.2025
rocky big
Кто Дивеева назначил капитаном?...Как можно привозить два гола в свои ворота.....
15.11.2025
SERGEY111
Холера - на выход . Позор .
15.11.2025
Alexander Kireenko
Сетевое понимания нашего футбола,днище скучное
15.11.2025
Строгий-но-справедливый
Позорная игра!
15.11.2025
ЛЕОН КИЛЛЕР
ПОДПИСАНТИЩЩЕ!!!
15.11.2025
55555....
Как же за наш Гимн обидно! Кто только не позорит его...
15.11.2025