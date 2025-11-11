Россия сыграла вничью с Перу, форвард гостей Валера сравнял счет дальним ударом в концовке! Онлайн-трансляция матча в Санкт-Петербурге

Live
12 ноября, 22:05
15 ноября команда Валерия Карпина проведет последний матч в 2025 году. Российские футболисты в Сочи сыграют против сборной Чили.
90+8-я минута. 1:1 — итог товарищеского матча в Санкт-Петербурге. Матч окончен. Отнюдь не товарищеская игра. Матч был наполнен жесткими стыками, что подтверждают желтые карточки. В первом тайме забил Александр Головин, а в конце второго тайма отличился перуанец Валера.
90+7-я минута. Теперь Сафонова потолкали в его же штрафной — после удачной игры на выходе.
90+6-я минута. Жесткий подкат Кругового — сзади под соперника в компенсированное время. Рейне досталось. Это желтая карточка!
90+5-я минута. Уже и маленькие футбольные хитрости использует перуанский голкипер. Ничья для него, видимо, — неплохой результат.
90+4-я минута. Еще один угловой заработали россияне. Удар Батракова из штрафной был заблокирован.
90+4-я минута. Батраков сделал подачу на ближнюю штангу — перуанцы отбились. Не удалось Алексею как следует поднять мяч.
90+3-я минута. Бевеев справа выполнил подачу, Садулаев попытался пробить в касание — помешал соперник. Угловой будет.
90+2-я минута. Шесть минут было добавлено ко второму тайму. Есть вероятность, что победитель сегодня все-таки будет выявлен.
90-я минута. Глушенкова показали, который сидит на скамейке резервистов. Вполне вероятно, что его сегодня и не хватило в атаке.
89-я минута. Россияне отбились после углового соперника. Матч выходит на финишную прямую.
87-я минута. Валера справа оказался во вне игры. Перспективно выглядел забег по флангу.
86-я минута. Карточки сыпятся дальше. Ласо получил предупреждение за грубую игру, а кто-то из тренеров гостей за эмоции.
85-я минута. Южноамериканцы владеют мячом на половине поля россиян. Неожиданная развязка назревает в Петербурге.
84-я минута. И перуанцы на кураже несутся в атаку слева. Будто это не товарищеская игра, а матч плей-офф представительного турнира.
82-я минута. ГООООЛ! 1:1. Сафонов, похоже, зевнул этот дальний удар. Перуанский Валера забил. Плотный удар левой ногой с метров 30-ти.
81-я минута. «Катюшу» затянули российские болельщики на стадионе. Одна из запланированных акций на эту игру.
79-я минута. Чересчур сильный пас от Осипенко на Кругового. Атака левым флангом завершилась ничем.
77-я минута. Головин заменен. На поле вышел Садулаев, а капитаном вместо Александра стал Миранчук.
73-я минута. Долгожданный момент у ворот гостей. Миранчук бил из штрафной левой ногой в дальнний угол — Гальесе потащил.
71-я минута. Теперь слева неплохо открылся Головин. Он сместился к центру, вошел в штрафную и ударил — перуанцы заблокировали.
70-я минута. Падение Миранчука в чужой штрафной — судья никак не отреагировал. Отметим двоечку с Тюкавиным.
70-я минута. Да, уже минуты три южноамериканцы что-то конструируют в атаке. Проигрывать не хочется даже в товарищеском матче.
67-я минута. Свежий Тюкавин слева хорошо открылся, сделал подачу в центр штрафной — недостаточно высоко поднял мяч.
65-я минута. Черников, Тюкавин и Круговой вышли на поле. Сразу тройная замена у Карпина. Умяров, Горшков и Сергеев покинули игру.
64-я минута. Гальеса умело сыграл на выходе после подачи углового. Хорош и перуанский голкипер.
63-я минута. Спасение вратаря Перу! Контратаку разогнали россияне. Хорошую атаку! Головин, Батраков и Сергеев участвовали. Иван бил в завершении — Гальеса руками изменил траекторию мяча. Лишь угловой.
62-я минута. Миранчук в чужой штрафной показывал неплохую технику. Лишнее движение — мяч отобран. Повторим: защита Перу достаточно обучена.
60-я минута. Сразу тройная замена произошла у перуанцев. Может быть, с атакой ситуация у них улучшится.
59-я минута. Бевеев жестко встретил Лопеса. Карточки нет, свисток судьи молчит. Играть можно.
58-я минута. Норьега получил желтую карточку. Товарищеский матч уже давно приобрел статус боевого.
56-я минута. Пожалуй, лишний ответный пас от Сергеева на Миранчука. Эпизод в штрафной гостей. Перуанцы вновь отбились.
55-я минута. Попытка заброса вперед — Сергеев проигрывает борьбу защитнику. Мяч у вратаря.
54-я минута. Еще один жесткий стык — досталось Батракову. Это Конча смело шел в борьбу.
53-я минута. И еще одно нарушение — почти что в центральном круге от Мелехина. Фол в воздухе.
50-я минута. Обводящему удару Батракова не хватило точности. Отметим, что по ходу этой атаки сразу двое россиян оказались на газоне — Мелехин и Миранчук.
49-я минута. Мелехин теперь стал жертвой борьбы. Как и в первом тайме, единоборства доминируют над футболом.
48-я минута. Миранчук в центре поля сорвал атаку перуанцев. Фол после потери мяча партнерами.
47-я минута. Вахания был заменен в перерыве. На поле появился Бевеев. Теперь ауты хозяев приобретут дополнительную остроту.
46-я минута. Возобновился матч в Санкт-Петербурге. Впереди второй тайм. С мячом российские футболисты.
45+1-я минута. Окончен первый тайм в Санкт-Петербурге. 1:0 в пользу сборной России. Особых голевых моментов-то и нет. Единственный гол — результат грубой ошибки гостей в собственной штрафной. Весьма умело обороняются перуанцы. Впрочем, с защитой и у хозяев все в порядке. Посмотрим, что будет после перерыва.
43-я минута. Пас из глубины от Осипенко на Миранчука — Алексею не удалось до мяча добраться.
42-я минута. Перуанцам не удалось пройти эшелонированную полузащиту россиян, но аут заработан.
41-я минута. Долгожданный, но неточный удар от россиян — Миранчук не попал в створ из-за пределов штрафной.
40-я минута. Вахания на бровке сбил Кончу. Перуанец показал, что ему больно, но карточки нет. Илья извинился.
39-я минута. Вахания справа навешивал — Миранчук головой едва-едва коснулся мяча. Удар не получился.
38-я минута. Головин слева навесил на Миранчука — плохо Алексей подработал мяч, тут же его накрыли.
36-я минута. Миранчук и Батраков прорывалась по центру — судорожно играла защита гостей, но все-таки выстояла. Пожалуй, Батракову следовало нежнее принимать мяч при первом касании.
35-я минута. Сергеев долго держал мяч, поэтому один в один не смог пройти соперника. Эффектный подкат — мяч из-под ног Ивана выбит.
34-я минута. Группа из пяти перуанцев уже достаточно энергично разминается. Похоже, что это все-таки усиление на второй тайм.
33-я минута. Вновь Сафонов с мячом. Очередной безадресный заброс в исполнении гостей.
32-я минута. Всю ширину поля используют гости, чтобы взломать защиту россиян. Не получается.
30-я минута. Полчаса футбола позади. Забитый мяч — единственный голевой эпизод игры. Нужно отдать должное гостям, что обороняются они в целом достаточно уверенно.
29-я минута. Ударом издали проверили бдительность Сафонова, с которой все в порядке. Впрочем, и прозвучал свисток судьи — ранее был фол на Батракове.
27-я минута. Падение Батракова на подступах чужой штрафной — свисток рефери молчит. Впрочем, сам Алексей внимание судьи не акцентировал.
26-я минута. Умяров получил желтую карточку за разворот соперника в центральном круге. Срыв потенциально опасной атаки.
25-я минута. Головин слева добрался до мяча, сделал пас на Батракова в штрафную, у которого брак.
22-я минута. Перуанцы катали мяч на своей половине поля, заброс вперед — первым на мяче оказывается Сафонов.
21-я минута. Гол Головина из логики игры особо не вытекал, но главное, что россияне наказали соперника за первую же серьезную ошибку. Один момент — один гол.
20-я минута. Теперь-то южномериканцам нет смысла отсиживаться в обороне. Ждем еще более решительных действий от гостей в нападении.
18-я минута. ГОООЛ! 1:0. Перуанцы грубо ошиблись в своей штрафной площади — вратарь и защитник неудачно разыграли мяч. Миранчук отобрал, катнул на Головина, который поразил цель с ближней дистанции.
18-я минута. Миранчук справа навесил на дальнюю штангу — там никого из партнеров не оказалось.
17-я минута. Проникающая передача от Батракова на Сергеева в чужую штрафную — перуанцы оперативно выбили мяч за лицевую.
16-я минута. Есть удар в створ! Первый в матче. Конча бил низом со средней дистанции — Сафонов без проблем поймал мяч.
15-я минута. Неожиданно много стыков для товарищеского матча. Лопес получил в лицо от Сергеева. Иван извинился.
13-я минута. Осипенко на бровке завалил Угаррису. Мелкий фол, атака соперника сорвана.
11-я минута. Осипенко ошибся с обостряющей передачей. Счастье россиян, что перуанцы контратаку не развили.
9-я минута. Миранчук бросал по правому флангу Ваханию — слишком сильно. Удар от ворот выполнил Гальесе.
8-я минута. Позиционная атака россиян продолжается. Еще и прострел Вахании справа был.
6-я минута. Пять минут сыграно. Первые выводы — южноамериканцы выглядят предпочтительнее, поцепче.
5-я минута. Сафонов, а следом и защитники успешно выходят из-под прессинга перуанцев.
4-я минута. Пас из глубины на Угаррису, которого четко держат российские защитники.
3-я минута. Гости неспешно вводят мяч из аута. До остроты, которой обладают ауты условного Бевеева, им далековато.
2-я минута. Впервые голкипер Гальесе вступил в игру — Вахания с фланга простреливал.
2-я минута. Пока что без атак россиян. Только сейчас хозяева завладели мячом в центре поля.
1-я минута. Поехали! Встреча в Санкт-Петербурге началась. С центра поля мяч в игру ввели футболисты южноамериканской сборной.
Гигантские флаги на поле развернуты. Футболисты выходят на газон из подтрибунного помещения.
Футболисты сборной России за полчаса до начала матча начали разминку. Она продолжается.
Выбор Мануэля Баррето: Гальесе, Араухо, Гарсес, Норьега, Инга, Ласо, Лопес, Тавара, Конча, Угарриса, Кастро.
Запасные: Ромеро, Энрикес, Кабельо, Претель, Кастильо, Киспе, Кабрера, Рейна, Кеведо, Валера, Рейна, Видалес.
Выбор Валерия Карпина на игру: Сафонов, Вахания, Мелёхин, Осипенко, Горшков, Пруцев, Умяров, Батраков, Ал. Миранчук, Сергеев, Головин.
Запасные: Бориско, Гудиев, Дивеев, Лукин, Литвинов, Круговой, Кисляк, Бевеев, Черников, Обляков, Глебов, Садулаев, Фомин, Глушенков, Тюкавин.
Накануне товарищеской игры главный тренер сборной России поведал о желании успешно завершить календарный год.
«Настрой на игры с Перу и Чили, как всегда, максимальный. Хотелось бы порадовать болельщиков и проверить свои силы в заключительных матчах этого года — качественной игрой и положительным результатом», — сказал Карпин.
В 2025 году перуанцы сыграли семь встреч — одна победа при двух ничьих и четырех поражениях. Причем безвыигрышная серия южноамериканцев достигла шести встреч.
В отборочном турнире чемпионата мира-2026 сборная Перу победила Боливию (3:1), сыграла вничью с Колумбией (0:0) и Эквадором (0:0), а также проиграла Венесуэле (0:1), Уругваю (0:3) и Парагваю (0:1).
В товарищеском матче 11 октября перуанцы уступили чилийцам (1:2).
В 2025-м команда Валерия Карпина провела восемь товарищеских матчей. В марте российские футболисты с одинаковым счетом 5:0 разгромили Гренаду и Замбию.
В июне сборная сыграла вничью с Нигерией (1:1) и разгромила Белоруссию (4:1).
В сентябре Россия сыграла вничью с Иорданией (0:0) и победила Катар (4:1).
В октябре сборная России в Волгограде обыграла Иран (2:1), а в Москве разгромила Боливию (3:0).
Матч сборных России и Перу в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Кроме того, встречу можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт». «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.
Матч Россия — Перу состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по местному времени.
Tokhir
Проспал, Мотя!
12.11.2025
Tokhir
Ванек он и в Африке Ванек! Как можно было попасть во вратаря??? Катни в угол и все! Ёпта!!!
12.11.2025
Сарказмом по Маразму
Фиг с тем, что Карпин делает из Динамо Ростов. Это проблема Динамо. Но когда Карпин и из сборной сделал Ростов, то это уже не идёт ни в какие ворота...
12.11.2025
semenarsonist
С поебдой!
12.11.2025
Excalibur
только хотел написать ))
12.11.2025
Микола Питерский
Чемодан, вокзал, эстония
12.11.2025
рustot
Стыдоба. Тьфу и растереть.
12.11.2025
Criogenic
Сафонов? Филимонов)))
12.11.2025
shpasic
Валера, верим!
12.11.2025
Прораб.
Иронизирует.
11.11.2025