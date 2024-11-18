«Такая у меня судьба: побеждает команда, а в поражении виноват Аршавин». 15 лет кошмару в Мариборе

Вспоминаем провал сборной России в Мариборе.

Ровно 15 лет назад, 18 ноября 2009 года, сборная России провела один из самых худших матчей в своей истории. В Мариборе команда Гуса Хиддинка в ответной стыковой игре уступила Словении (0:1) и не поехала на чемпионат мира в ЮАР.

Домашняя встреча завершилась нашей победой. К 52-й минуте россияне вели с комфортным счетом благодаря дублю Динияра Билялетдинова, однако в концовке пропустили гол от Нейца Печника. 2:1.

Впоследствии некоторые специалисты критиковали Хиддинка за то, что он во втором тайме заменил Сергея Семака на Владимира Быстрова, и мы уже не столь эффективно разрушали атаки гостей в середине поля.

А в Мариборе у сборной России не получилось ровным счетом ничего. Пропустив гол «в раздевалку», наша команда так и не смогла вернуться в игру. Тот матч дружина Хиддинка заканчивала вдевятером. На 66-й минуте был удален Александр Кержаков, а в уже компенсированное время — Юрий Жирков.

В чем же главная причина той футбольной трагедии? «СЭ» решил собрать комментарии участников матча, которые они давали сразу после игры и спустя много лет.

Словения — Россия — 1:0 (1:0)

Гол: Дедич, 44.

Словения: Ханданович, Бречко, Шулер, Цесар, Йокич, Бирса (Печник, 78), Радосавлевич, Корен (к), Кирм, Дедич (Стеванович, 90+4), Новакович.

Россия: Акинфеев, Анюков, В. Березуцкий, Игнашевич, Янбаев (Семак, 46), Аршавин (к), Денисов, Зырянов, Билялетдинов (Погребняк, 77), Жирков, Павлюченко (Кержаков, 46).

Судья: Терье Хауге (Норвегия).

Предупреждения: Жирков, 7. Билялетдинов, 22. Бирса, 55. Ханданович, 66. Денисов, 73. Корен, 76.

Удаления: Кержаков, 66. Жирков, 90+2 (второе предупреждение).

18 ноября 2009. Марибор. Стадион «Людски врт». 12 510 зрителей.

Хиддинк: «Когда игроки пьют до пяти утра — они 10 минут побегают и больше не могут»

— В Москве мы должны были выиграть со счетом 2:0 или даже 3:0. В этом матче все были сконцентрированы до предела. В Мариборе, к сожалению, такого не было. Словенцы больше жаждали победы. Причем касается это как первого, так и второго тайма. Мы не представляли собой кулак, которым можно со всей силы ударить по сопернику.

Почему? Такое иногда случается. Для всей команды был плохой день. Многие игроки не смогли показать то, на что способны. Отдельные футболисты сами признались, что не могут демонстрировать свою привычную игру. А вот почему — до конца нам только предстоит разобраться. Команда проигрывала единоборства, играла слишком пассивно. И, повторюсь, во втором тайме по сравнению с первым мало что изменилось.

Большие команды действительно в нужный момент способны показывать максимум. Значит, мы большой командой пока до конца стать еще не успели. Мы старались, но что-то не сработало. А на личности игроков переходить не хочу и не буду.

В первом матче не стоило менять Семака на Быстрова? При счете 2:0 после замены у нас были очень хорошие шансы. В том числе у того же Быстрова. Я не из тех тренеров, которые ориентированы на оборону, и сутью стиля российской команды, который и принес ей результаты, является атака. Опыт работы в футболе подсказывал мне, что, допустим, если мы выпустим еще одного защитника, а соперник усилит атаку, то нам придется играть очень глубоко, у собственной штрафной. А в этом случае в том или ином эпизоде, но наша защита даст сбой. Поэтому я абсолютно не жалею об этой замене.

Что произошло с Аршавиным? Не знаю. Он был очень недоволен своим выступлением, отнесся к собственной игре крайне критично. В то же время это один из немногих в России футболистов мирового уровня. Мы должны гордиться теми, кто рекламирует российский футбол за границей.

— Вы абсолютно убеждены, что ваши футболисты во время подготовки к игре вели себя как настоящие профессионалы?

— Естественно, я не сплю в комнатах футболистов. И не буду спать. Но факт, что во время матча в Москве наша команда выглядела отлично, в том числе и физически. Когда игроки пьют до пяти утра, они десять минут побегают — и больше не могут. Здесь же такого не было и в помине. То же касается и домашнего матча с Германией.

Капитан сборной России Андрей Аршавин в матче со сборной Словении 18 ноября 2009 года в Мариборе. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Аршавин: «Ноги просто не бежали...»

— Сборная Словении оказалась более организованной, чем мы, и смогла навязать удобный ей футбол. Нам просто не дали разбежаться, а свой шанс соперник реализовал. И в итоге заслужил победу по итогам двух матчей больше, чем мы. Мы же играли недостаточно агрессивно, а в первом тайме попросту осторожно. Это не позволило сразу же организовать необходимый прессинг и навязать сопернику свой футбол. Мы понимали, что удерживать 0:0 нам противопоказано, однако в первом тайме все выглядело так, что мы занимались именно этим.

Как оцениваю свою игру? В обоих матчах со Словенией ноги просто не бежали. Почему? Если бы разобрался, то выглядел бы в Мариборе гораздо лучше, чем в Москве. Но этого, к сожалению, не произошло.

Если вы думаете, что я не хотел вывернуться наизнанку, то сильно ошибаетесь. А что касается личных претензий, то такая у меня судьба: выигрывает всегда команда, а главный виноватый в проигрыше обычно Аршавин. Уже привык. Футбольных претензий ко мне по матчам со Словенией действительно много, и я готов их признать и обсуждать. Очень сожалею, что мы не оправдали надежд всей страны и своих собственных. Но гораздо больше ведь претензий нефутбольных, что, впрочем, тоже понятно — независимых людей в нашей стране не любят. Думаю, некоторые просто ждали, когда наступит такой, как сейчас, момент...

Игорь Денисов: «Недопустимо подходить к решающему матчу в подобном виде!»

— Переживал поражение очень долго и объяснения тому, что произошло в Мариборе, найти так и не смог. Мы все сразу оказались в плохом физическом состоянии, причем дело было не в тренере, а в нас самих. Не буду судить партнеров, но для себя урок вынес очень жесткий: подходить к решающему матчу в подобном виде недопустимо. Было очень стыдно.

— И что надо делать, чтобы не допустить повторения пройденного?

— Правильно относиться к футболу.

Нападающий сборной России Роман Павлюченко (№ 9) и полузащитник сборной Словении Роберт Корен в матче 18 ноября 2009 года в Мариборе. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Павлюченко: «В Марибор летели как победители. А нас как погнали!»

— Помню, что в Марибор мы летели как победители: были готовы, что игра нам дастся легко. После Евро-2008 нас же действительно стали бояться, мы высоко себя оценивали и думали, что должны находиться как минимум в пятерке лучших сборных Европы: с Германией, Францией, Италией. И матч со Словенией воспринимали как проходной.

Но как мы его начали — так и закончили. Хотя готовились и настраивались как обычно, Гус тоже работал в привычном темпе. День шел по привычному сценарию: сначала самолет, потом предыгровая тренировка.

Вечерами за день до игры мы обычно сидели в гостинице за чаем и кофе, общались с Гусом, слушали байки Бородюка — примерно так было и в Мариборе. Плюс перед сном я созвонился с семьей и начал настраиваться: «Завтра надо выйти и забить».

Надо было выходить и обыгрывать Словению, а мы расслабились — и нас как погнали! Это было видно по первым минутам, когда нас спасал Акинфеев. Еще поле узкое, стадион маленький, но агрессивный, и нас гонят словенцы.

Сразу понял, что игра не складывалась, но сделать мы ничего не могли. Почему? Не могу сказать. Сказался тот самый недонастрой и расслабленное состояние. Помимо пары ударов и проходов в конце матча мы ничего не создали. Ужасный день.

В раздевалке — полная тишина. Гус к нам даже не заходил, ему нечего было сказать. Мы же реально испугались. После таких матчей не хочется видеть ни жену, ни детей. Неделю бы просидеть одному, чтобы никто не трогал.

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев в матче со сборной Словении 18 ноября 2009 года в Мариборе. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Игорь Акинфеев: «В Москве могли забивать четыре-пять мячей, а пропустили тупой гол в концовке»

— Было обидно, что этот тупой гол на 87-й минуте в Москве все перечеркнул. Была какая-то комбинация, человек бьет, я отбиваю, выдыхаю. И тут смотрю — наших ни одного человека, и Печник стоит... Именно этот гол все перевернул. По игре мы четыре или пять должны были забивать. Нельзя говорить, что тренер не угадал с составом, заменами. Такое бывает — атакуешь, счет 2:0, и успокаиваешься. В Мариборе, конечно, случился тяжелейший удар, хотя как человек адекватный не могу не признать: по игре, которую мы показали в Словении, победы сборная России не заслужила. Действуй наша команда так, как в первые 75 минут московского матча, никаких проблем не возникло бы, но что после драки кулаками махать... Шок был сильным, однако из любого шока надо уметь выходить, иначе ты как спортсмен ничего не будешь стоить.

Динияр Билялетдинов: «Нас будто окатили из ведра. Но не водой, а другой субстанцией...»

— Мы должны были уверенно закончить все в «Лужниках». Надо было забивать три-четыре в первом матче. Но последние 10 минут выдались очень нервными. Думаю, прозевали момент, когда словенцы вошли в режим последнего штурма. Надо было перестроиться, действовать более консервативно, но мы продолжали лететь в атаку. А после гола Печника просто растерялись.

Я даже подумал: «Блин, ну хоть так бы уж закончить — все равно победа». И тогда словенцы создали еще один опасный момент — хорошо, что спас Акинфеев. Хотя кто знает... Если бы там было 2:2, может, и второй матч прошел бы по-другому. После свистка мы не радовались — скорее были озабочены тем, что словенцам нужен всего один гол на своем стадионе.

В Мариборе соперник удивил своей заряженностью, уверенно ломал нашу игру. Еще в первом матче мы не до конца осознали, насколько это опасная команда, но на своем поле она еще и очень быстро перемещалась по полю — намного быстрее, чем в Москве. Плюс давил стадион. На маленькой арене с трибунами у поля шум ощущался вдвойне.

В перерыве никто не паниковал, потому что нагнетать обстановку было бы глупо. Но, к сожалению, у нас не было эмоционального резерва с первой же минуты второго тайма душить их прессингом — а это было необходимо. Мы не смогли прижать словенцев, а потом — две красные карточки. Удаление Кержакова показалось смешным, но надо смотреть объективно: никто бы и не стал нам подсуживать. Второе удаление уже было чисто эмоциональным и ни на что не влияло.

Как-то создали пару моментов. Помню, как Жирков бил чуть ли не в пустые, но мяч не зашел. Все ребята на скамейке уже вскочили, думали, что сравняли. И снова упали на сиденья. А потом прозвучал свисток. Я не понимал, что происходит. Наступило опустошение. Не знал, как реагировать.

Вокруг стоял шум, словенцы прыгали от радости, а ты стоишь... Будто окатили из ведра — но не водой, а другими субстанциями.

Полузащитник сборной России Константин Зырянов (№ 17) и полузащитник сборной Словении Роберт Корен в матче 18 ноября 2009 года в Мариборе. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Константин Зырянов: «Кержаков не заслуживал удаления»

— Матч в Мариборе лучше было бы вычеркнуть из памяти сразу же после финального свистка. В Москве до середины второго тайма игра шла по нашему сценарию. Два гола забил Динияр Билялетдинов. Сейчас, конечно, можно говорить все что угодно. Возможно, не стоило усиливать атаку, стараясь забить еще. Хотя после того, как на поле вышел Владимир Быстров, а я сместился в центр, у нас многое получалось впереди.

Перед вылетом в Марибор тревоги за исход противостояния не ощущалось, хотя определенный мандраж был. Ведь один-единственный гол мог все решить. Так в итоге и случилось. Удаление Кержакова ключевой момент? Вдесятером отыгрываться стало намного сложнее. Особенно обидно, что в этом эпизоде Александр не заслуживал красной карточки. Видимо, не любил норвежский арбитр сборную России. Помню мертвую тишину в раздевалке. В автобусе заговорил с Сергеем Николаевичем Игнашевичем и сказал, что завершаю карьеру в сборной. Он посоветовал не спешить, и в результате я задержался в национальной команде еще на один отборочный цикл.

Ренат Янбаев: «Не мог представить, что 12 тысяч болельщиков создадут такой страшный шум»

— Я до сих пор не понимаю, как мы проиграли этот матч. Одно могу только сказать: с первых минут все пошло наперекосяк. Из того, что планировал Хиддинк, ничего не получилось. Как ни грустно это признавать, но соперник победил заслуженно. Мы же заиграли в свой футбол только после удаления Кержакова. В Мариборе больше всего поразили местные болельщики. Перед матчем я читал в газетах высказывания игроков сборной Словении, которые обещали нам «теплый прием». Тогда казалось, что это не более чем дежурные слова. Но они были правы. Я не мог представить, что 12 тысяч зрителей способны создать такой страшный шум. В перерыве сижу в раздевалке, а в ушах звенит. Как будто тебе по голове кувалдой ударили!

Полузащитник сборной России Юрий Жирков после поражения в матче против Словении 18 ноября 2009 года в Мариборе. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Юрий Жирков: «После Марибора хотелось завершить карьеру»

— Мы должны были решить все вопросы еще в первом матче в Москве. В любом случае не надо забывать: эта сборная России доказала на чемпионате Европы-2008, что она чего-то стоит. И у нее огромный потенциал. Да, мы, к сожалению, проиграли главный матч года, но такое в футболе случается. Все ведь обычно решается в одном-двух моментах. Вот не подыграй себе Анри рукой, и французов тоже могло не быть на чемпионате мира. Вообще после той встречи в Мариборе хотелось завершить футбольную карьеру и вообще больше нигде не появляться. Обидное поражение.

В статье использованы материалы с сайтов/изданий: «Спорт-Экспресс», «Чемпионат», Sports.ru, Bobsoccer, «Спорт день за днем».