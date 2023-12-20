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Сегодня, 20:00

«В Азии против нас 26 стран, поддержавших санкции в отношении РФ». Дюков — о решении России остаться в УЕФА

Дюков заявил о решение остаться в УЕФА
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Александр Дюков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Александр Дюков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Александр Дюков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент РФС подвел итоги года.

Почему отказались переходить в Азию

— РФС решил остаться в УЕФА. Расскажите, как велась дискуссия.

— Опция по возможной смене конфедерации сохраняется, — начал президент РФС Александр Дюков. — Мы не вычеркиваем ее из повестки. Это одна из наших возможностей. Для нас важно, чтобы наши сборные и клубы участвовали в международных турнирах. Почему рассматривали этот вопрос сегодня? В соответствии с уставом УЕФА за полгода до окончания финансового года член УЕФА может подать заявление о смене конфедерации. То есть в следующий раз мы сможем вернуться к обсуждению этого вопроса в следующем году. Очередное окно у нас есть — в октябре на исполкоме мы говорили, что это обсудим. Сегодня мы рассматривали текущий статус, что у нас происходило в 2023 году, какого успеха и прогресса мы добились в рамках переговорного процесса в составе рабочей группа с УЕФА и обсудили наши перспективы. Если говорить о переговорах с УЕФА, то есть определенный прогресс. Принято решение исполкома о разрешении нашим юношам и девушкам участвовать в отборе Евро. В силу оно вступит в отборе с сезона-2024/25. Для участия прямо сейчас нужно было бы дополнительное решение о нашем включении в группы уже после жеребьевки. На данный момент есть вероятность, что наши сборные примут участие в жеребьевке, которая состоится в январе-феврале, и есть шанс, что сыграем в 2024/25 году.

Возможность перехода в Азию сохраняется, но членам исполкома и попечительского совета нужны гарантии, что мы там сможем участвовать в турнирах. В Азии есть поддержка со стороны определенных стран, но не стану называть их. Однако какой-то единой поддержки нет. Там тоже будет определенное сопротивление. Также можно ожидать и сопротивления при нашем переходе в вопросе участия в соревнованиях. Есть пример с нашими спортсменами в Азиатских играх. Совет Азии пригласил их, но в дальнейшем ничего не произошло. Даже в индивидуальных видах не смогли принять участие.

Все мы пришли к единому мнению, что гарантии перехода [РФС] и участия в соревнованиях нет.

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- Есть ощущение, что вы недоработали в вопросе перехода в Азию. Что лично сделали вы, чтобы стран, не желающих там нас видеть, стало меньше?

— Мы провели переговоры со всеми национальными ассоциациями. Мы видим, что члены исполкома УЕФА принимают одно решение, потом едут в свои страны, там попадают под прессинг политиков и меняют позицию. Спорт, к сожалению, давно не вне политики. Нужно понимать, что даже достигнутые договоренности не факт, что будут реализованы. Мы, в том числе я лично, провели большое количество встреч. Скажу больше, нам было бы проще делать эту работу, если бы это было коллективное действие других федераций игровых видов спорта.

- Кто против нас в Азии?

— Если мы говорим о политике, против нас 26 стран, которые поддержали санкции в отношении Российской Федерации. Этот список меняется в зависимости от санкций.

— То есть 26 членов АФК против нас?

— Есть уровень футбольных чиновников, а есть уровень политического руководства стран. В целом многие футбольные чиновники доброжелательно относятся к нам. Но когда дойдет до голосования, не факт, что чиновники от футбола не сменят свою позицию под давлением политиков. Повторюсь, есть пример Азиатских игр.

- Чиновники ФИФА и УЕФА говорили, что возвращение возможно по окончании СВО. Как скоро?

— Думаю, никто этого точно не знает. Год, месяцы? Это может случиться и раньше. Многое определяется СМИ и политиками. Если говорить о футбольных чиновниках, то они давно вернули бы нас в соревнования. Но есть влияние правительств, которое нужно учитывать. Однако их позиция со временем меняется.

- Вы не обсуждали возможные бойкоты России, когда нас вернут к соревнованиям?

— Такая вероятность есть. Точно знать, случится это или нет, невозможно. Поэтому важно продолжать работать по всем направлениям.

- Когда следующий дедлайн возможного ухода в Азию?

— В 2024 году мы можем подать заявление о переходе в АФК.

- Рабочая группа с УЕФА продолжает работу?

— Продолжает. Но и наша позиция, и позиция УЕФА известны.

- Не стоит ли плотнее работать с ФИФА и указывать им, что политики европейских стран влияют на свои футбольные федерации?

— Международные спортивные организации тоже находятся под давлением политиков. Мы видим, что происходит с МОК. Разве это подтверждение, что нет двойных стандартов? Безусловно, есть. Ситуация с Азиатскими играми тому подтверждение.

— Правильно ли утверждать, что среди тех стран, которые против нас в АФК, это преимущественно крупные игроки рынка — Австралия, Южная Корея, Япония?

— Есть важные страны в Азии, которые определяют их футбол. Но борьба в любом случае будет, и позиция ФИФА очень важна. Если ФИФА будет занимать позицию нейтралитета, оставив в силе решение 2022 года, то будет борьба. Нам бы хотелось, чтобы было принято какое-то решение, а потом уже предпринимать какие-то действия.

Александр Дюков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Решение ФИФА

- Поясните по решению ФИФА.

— Нам запрещено участвовать в международных соревнованиях. Совет ФИФА должен отменить решение о нашем отстранении от официальных турниров. Мы являемся членами УЕФА и хотим принимать участие в соревнованиях под их эгидой. Добиваемся снятия всех ограничений. Пока есть только решение по U-17. Как быстро мы добьемся успеха, никто не может сказать и ничего гарантировать. Помимо того, что важно проводить официальные игры, нам важно работать и в другом направлении.

- В таком случае почему год назад РФС едва не перешел в Азию, если отстранение ФИФА тогда тоже действовало?

— Это было не так. Мы рассматриваем каждую возможность, которая позволяет нам вернуться к соревнованиям. Такая возможность была год назад, мы ее рассмотрели. На тот момент мы вели переговоры с ФИФА, УЕФА и АФК. На тот момент, когда мы начали обсуждать этот вопрос, УЕФА не посчитал серьезным наше желание перейти [в Азию]. Со стороны ФИФА было обещание поддержки и обещание снятия запрета с участия в чемпионатах, что дало бы нам возможность участия в отборочных турнирах. Естественно, всем нужны гарантии. Согласие со стороны ФИФА год назад мы не получили. Под лежачего мужика портвейн не течет.

- Не считаете ли, что РФС и лично вам не хватает авторитета, чтобы снять запрет ФИФА?

— Авторитета хватает, чтобы разговаривать, но не хватает, чтобы добиться решения по этому вопросу. Так же, например, как у меня не хватает авторитета, чтобы снять санкции в отношении компании «Газпромнефть». Я не вижу какого-то кризиса. Безусловно, нам важно играть. Но вертикаль сборных функционирует, проводятся международные матчи и у клубов, и у сборных. Весной запланирована встреча с Сербией. Договор мы подписали — в марте сыграем с ними дома. Нам важно играть в футбол: массовый, детский, дворовый, юношеский...

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- Разве то, что наша сборная уже два года не проводит официальные матчи, не драма?

— Это плохо. Но это не драма. Давайте определимся, что есть драма. Катастрофа — это когда у молодых футболистов нет возможности ни тренироваться, ни играть.

— Не считаете ли, что, если мы не примем участия в отборе чемпионата мира, никакого морального права осуждать игроков за возможную смену гражданства не будет?

— Поэтому нам важно вернуть команды на международный уровень официальных матчей. И мы над этим работаем.

— Считаете, рабочая группа по возвращению нас в официальные соревнования сработала хорошо?

— Считаю, со своей стороны мы сделали максимум возможного. Упрекнуть коллег мне не в чем. Наши судьи, инспекторы будут привлекаться к работе. Решение по U-17 есть. Мы не удовлетворены результатом. Но мы не сидим без дела. У нас будет конференция РФС, в которой принимает участие вся футбольная семья. Если кто-то считает, что мы недорабатываем — смогут задать соответствующие вопросы.

- Нет ли понимания, что играть с экзотическими странами не совсем правильно с точки зрения имиджа?

— Как показала игра с Кубой, почему бы и нет? Полный стадион, мощная поддержка. Вы видели мотивацию ребят — все хотели проявить себя, забить. Правильно играть в России. У нас много стадионов, на которые придут болельщики. Важно проводить матчи при полных трибунах.

— Нет ли идеи провести турне по Южной Америке?

— Конечно, есть. Это футбольный континент. Нам важно играть с командами Южной Америки, совершать туда поездки. Есть шанс, что сыграем с одной из команд этого континента в 2024 году.

— Отличается ли чем-то конфликт Израиля и Палестины от того, что происходит между Россией и Украиной? И если нет, почему такие разные последствия для стран?

— Мы видим случай двойных стандартов при принятии решений. Не призываем накладывать на кого-то санкции. Считаем, что спортивные организации не должны принимать политизированные решения. В отношении нас было принято такое решение.

- Почему мы не обратили на это внимание ФИФА и УЕФА?

— Мы обратили на это внимание. Мы сделали это неофициально.

- Какой была реакция?

— Вы видите — никаких решений принято не было. Мы задали такие вопросы. Сказали: или нужно реагировать на все политические события, или ни на что. В УЕФА развели руками... Не буду называть фамилий, кто это сделал.

- Вы же говорили, что в УЕФА нам искренне пытаются помочь.

— Двойные стандарты вызваны мощным политическим давлением и давлением СМИ.

Александр Дюков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Матч с Сербией

— Есть ли уверенность, что матч с Сербией не сорвется, как игра с боснийцами?

— Не могу ничего утверждать. Есть контракт, который мы подписали. С боснийцами была их инициатива, была договоренность, но не было контракта.

— Как относитесь к решениям исполкома УЕФА?

— Решение о невключении нас в Лигу наций — это решение от февраля 2022 года. Исключение было сделано только для команд U-17. Наверное, мы переместимся в дивизион Д этого турнира.

— Что делать в случае включения наших команд U-17 и их бойкота другими участниками? Подтолкнет ли это РФС к переходу в Азию?

— Это важное направление работы. Мы продолжим работать в этом направлении. Если будет бойкот, для нас это станет определенным сигналом.

— Насколько для вас приемлемо играть без флага и гимна?

— Безусловно, флаг и гимн важны. Но сперва пусть будет принято какое-то решение. А дальше будем действовать. Ранее мы считали, что разрешение играть без флага и гимна — это шаг вперед. Что нам идут навстречу. Но никогда непоздно от этого отказаться.

— Участие в жеребьевке U-17 для вас принципиально с флагом и гимном?

— Мы участвуем в ней как Россия. Флаги и гимны будут звучать позже, не на жеребьевке. РФС — не только я один. Наверное, важно мнение всех членов РФС. Конечно, для меня важно, чтобы страна играла с флагом и гимном. Но у нас не волюнтаризм. РФС — общественная организация. Неправильно, если я буду решать за всех, в том числе за молодых игроков.

— Уменьшился ли бюджет на сборную после ее отстранения от международных турниров?

— Бюджет остался примерно в тех же рамках. Мы не получаем призовые — единственное изменение

— Что станет ключевым фактором в решении перейти в Азию?

— Решение ФИФА, безусловно, важно. Но, может, завтра УЕФА снимет все запреты. Чтобы играть где-то, нам нужно решение ФИФА об отмене нашего отстранения. Потом будем обсуждать исполкомом. Есть позиция ряда клубов: зачем выходить из УЕФА — порадовать пять-шесть стран в Европе, которые будут потирать руки... Это не высказывалось сегодня на исполкоме, но такое мнение есть.

— Но в декабре 2022-го вы утверждали, что все 16 клубов за Азию.

— Я говорил, что все клубы за то, чтобы играть.

— Не считаете, что мы играем с жуликами краплеными картами?

— Я не могу делать такие заявления. Нам не дают играть. Люди, с которыми мы работаем, которые с нами общаются, применяют двойные стандарты. Это факт. Никто в УЕФА не говорит: «Собирайте вещи и уходите отсюда». Никто не проголосовал против возвращения наших юношей в международные соревнования.

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— Каков бюджет РФС без международных поступлений?

— Бюджет открыт. Он составляет порядка 11 миллиардов в год, почти не изменился с прошлого года, — ответил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. — Бюджет сбалансированный. В нем есть доля средств от ФИФА и УЕФА по различным статьям направлений деятельности. Выпали доходы от призовых в различных соревнованиях. Но ушли и расходы на участие в них. Бюджет стабильный, продолжаем реализовывать все проекты.

— Ваше мнение по системе «весна — осень»?

— Ряд матчей, правда, прошел в непростых погодных условиях. Но в рамках регламента. Наверное, регламент надо пересмотреть, чтобы учитывалась и картинка, а не только безопасность. Изменения можно внести, чтобы решать проблему переноса матчей. Что до формата, вторую лигу мы перевели на систему «весна — осень». То же самое сделано с юношескими соревнованиями. Что касается РПЛ и первой лиги, то должно быть решение клубов. С момента моего избрания в 2019 году несколько раз возвращались к этому вопросу. Пока позиция клубов: все оставить как есть. РПЛ руководствуется тем, что раз в два года идут перерывы на сборные. Ну а чемпионат можно начинать на неделю-две раньше. Каждый раз такая опция клубам предлагается, но они предпочитают стартовать в конце июля. Все равно придется заканчивать в декабре. Погода в любом случае непредсказуема. Инициатива должна идти от клубов. Пока ее нет.

— Сейчас один человек принимает решение, проводить матч или нет, — главный арбитр. Не считаете, что это неправильно?

— Да, так и есть. Сейчас ведем обсуждение изменений в регламенте, которые позволят создать более сложную систему принятия решения.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Итоги года

- Какие у вас впечатления от первой части сезона?

— Турнирная таблица достаточно компактная. Это говорит о том, что в РПЛ много интриг. Наверное, это интересно для болельщиков. Радует, что восстанавливается посещаемость. Мы видим высокий интерес к футболу. Для болельщиков, судя по рейтингам, наш футбол интереснее еврокубков. Видим, что много молодых футболистов выходит на поле.

— Карпин призвал молодых игроков уезжать в Европу. Вы с ним согласны?

— Как руководитель РФС я заинтересован, чтобы у нас были сильные соревнования на территории России. Никто не говорит, что тот же Головин остановился бы в развитии в России.

— Не считаете, что практически отсутствие кандидатов в сборную из «Зенита» — проблема, учитывая, что это команда-гегемон в России?

— Наверное, это стечение обстоятельств. Многие кандидаты в сборную в момент сбора были травмированы. Если говорить об игроках «Зенита», думаю, что весной такого не будет... Но это вопрос Валерию Георгиевичу.

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— Когда РФС сделает своим членом Крымский футбольный союз и рассмотрит вопрос о принятии в члены футбольные союзы ДНР, ЛНР и Запорожья?

— У Крымского футбольного союза есть свой статус, принятый ФИФА и УЕФА. Что до других территорий, у них пока нет своих федераций. И у них особый статус.

— РФС рассматривает свое нахождение в составе ФИФА и УЕФА в особом статусе, развивается, получает методическую литературу, — дополнил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. — На новых территориях проходит становление государственных органов власти, потом будет формирование футбольных объединений. Со следующего года Минспорта планирует там организацию локальных подразделений и соревнований, но даже они будут проходить в Крыму. Как только в соответствии с нормами УЕФА будет возможность рассмотреть вхождение новых территорий в состав РФС, мы это сделаем.

— В МЛС со следующего сезона судьи начнут объявлять решение после просмотра повтора. У нас такое возможно?

— Что касается открытости, мы это приветствуем. Если подобное будет разрешено международными регуляторами, такую практику мы примем. Приветствуем повышение прозрачности принятия судейских решений.

—  Владимир Путин поручил построить центр подготовки сборных команд на территории «Сириуса».

— Очень важный проект, который позволит обеспечить круглогодичные тренировки сборных. Клубы тоже смогут ее использовать и не проводить сборы за рубежом. Уникальность места — там реально можно круглогодично проводить тренировки. Многое будет зависеть от региональных властей. Что касается плоскостных полей, то это мы построим достаточно быстро. В Сочи есть гостиницы, есть «Фишт», есть научно-исследовательская база «Сириуса». Это будет вклад в развитие данного кластера. После полей построим административные здания, закрытые тренировочные комплексы. На укладку полей потребуется около полугода.

Футбол
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Александр Дюков
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