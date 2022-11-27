«РФС рассмотрит вопрос перехода в Азиатскую конфедерацию футбола на ближайшем заседании исполкома». Интервью Дюкова

Президент РФС ответил на вопросы журналистов о возможных изменениях в российском футболе.

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопросы журналистов после огненного матча между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0; 4:2 по пенальти). Глава РФС — о возможном переходе в Азию, еврокубках, сборной России и Кубке.

Лучше играть официальные матчи, чем не играть

— Были ли в Катаре какие-то консультации по поводу возвращения сборной России в отборочные турниры?

— Я для этого туда и полетел. Я не был в составе российской делегации, я летал по приглашению ФИФА. Был на матче открытия. Но самое главное — встреча с руководителями национальных ассоциаций и международных футбольных ассоциаций. Возвращение наших сборных и участие в официальных матчах было одним из вопросов.

— Что говорят в ФИФА? Вы уже закрыли для себя возможность участия сборной в Евро-2024?

— Теоретические шансы еще есть на участие в отборочных матчах чемпионата Европы 2024 года. Но шанс больше теоретический.

— Какой глобальный ответ вы получили от представителей ФИФА и УЕФА?

— Когда ФИФА и УЕФА принимали решение в конце февраля этого года, мотивацией и обоснованием решения была невозможность обеспечения безопасности при проведении матчей, а также угроза для сохранения целостности соревнований. Мы посчитали это решение политическим. Вы знаете, что мы обратились в CAS. Наше обращение в CAS не было поддержано. К сожалению, у нас есть только само решение, но нет полного его текста с обоснованием. Соответственно, мы не можем продолжить наши судебные действия. В любом случае мы собираемся это сделать, поскольку считаем, что должны отстаивать наши интересы, в том числе и в судебных инстанциях. Это часть нашей работы: апелляция и защита наших спортсменов в судебной инстанции. Позиция ФИФА остается прежней. Они считают, что за это время не произошло ничего, что говорило бы о том, что имели место события, которые обеспечивают безопасность проведения матчей, с одной стороны. С другой стороны, сохраняют целостность соревнований. Я встретился со многими руководителями футбольных ассоциаций Европы. Все заинтересованы в скорейшем возвращении нашей сборной в официальные турниры, которые проводятся УЕФА. Но при этом все говорят о том, что есть достаточно сильное давление со стороны политиков, правительств, СМИ. Это необходимо тоже учитывать. В настоящий момент мы начали обсуждать постепенное возвращение хотя бы наших юношеских сборных, может быть, наших женских команд и возможность проведения каких-то турниров совместно с другими командами. Это первый шаг по возвращению наших сборных в турниры, которые проводятся УЕФА.

— Вы слышите со стороны российской футбольной общественности мнения, что надо не ждать, потому что ситуация может затянуться, а переходить в Азиатскую конфедерацию?

— Еще несколько месяцев назад это было преждевременно и несвоевременно, но в настоящий момент это та возможность, которую мы должны рассмотреть. Думаю, мы ее рассмотрим на ближайшем исполкоме.

— Вы говорили с руководителем Азиатской конфедерации об этом перед чемпионатом мира?

— Нет, я не говорил об этом. Знаете, это было был некорректно, потому что есть УЕФА. УЕФА считает нас членами европейской семьи. Кроме проведения официальных матчей, наше сотрудничество продолжается. Мы реализуем совместно все программы, они в том числе участвуют в финансировании наших проектов, образовательных программ. В этом случае с нашей стороны было бы некрасиво начинать какие-то переговоры через их голову, но при этом моя поездка использовалась для сверки наших позиций, и в том числе я заявил о том, что нам, конечно, очень важно в ближайшее время начать проводить официальные матчи. Потому что было два года ковида, сейчас отстранение. Если говорить о спортсменах, их век недолгий. Мы бы хотели, чтобы наши спортсмены имели возможность проводить официальные матчи.

— На днях Валерий Карпин обронил фразу, что лучше пойти в Азию, чем играть товарищеские матчи. Как отнеслись к его словам?

— Мы все с вами понимаем. Безусловно, лучше играть официальные матчи, чем не играть. Здесь позиция многих членов исполкома и Валерия Георгиевича совпадает.

Футболисты сборной России. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Полагаю, CAS будет затягивать принятие решения

— В Катаре с коллегами обсуждался вопрос постепенной интеграции крымских клубов в наш футбол? Как они на это смотрят и реагируют?

— Нет, мы этот вопрос не обсуждали.

— Может ли это повлиять на возвращение нашей сборной к официальным соревнованиям?

— Все возможно, но я не думаю, что это будет каким-то основным фактором.

— Я помню ваши слова на пресс-конференции, что очень сложно юристы соглашались нас защищать в суде. Сейчас как-то эта ситуация поменялась?

— Что касается поддержки наших в CAS со стороны юристов, с этим проблем нет. На нашей стороне работают квалифицированные специалисты, они проделали хорошую работу. Но мы с вами понимаем, что решение, которое было принято, — политическое. Что еще может нам позволить надеяться на скорейшее возвращение нашего футбола в официальные соревнования? Возможно, какие-то решения со стороны МОК и со стороны других международных спортивных федераций. Если эти решения будут приняты, то УЕФА учтет их, и это сможет помочь нам быстрее вернуться к официальным турнирам.

— Что сейчас с клубами? Было рассмотрение CAS.

— Рассмотрение было. CAS заслушал стороны, это было долгое заседание. Юристы, которые представляли клубы, заявили свою позицию аргументированно, были убедительными, но решение не принято. Когда оно будет принято, непонятно. Я полагаю, что CAS будет затягивать принятие решения.

Валерий Карпин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Важно сохранить институт сборной. Мы должны играть

— Какие задачи стоят перед Валерием Карпиным после продления контракта?

— Задача — готовить команду. Она должна быть в тонусе, чтобы быть готовой в любой момент вернуться и начать проводить официальные матчи. Понятно, что мы начинаем строительство новой команды. У ноябрьских игр было несколько задач: одержать победы, порадовать зрителей качественным футболом, проверить молодых игроков. Скорее, мы выполнили третью. Мы посмотрели различных игроков. Они попадают в новую для себя обстановку. Главный тренер может понять, на что они способны. И в целом это важно для развития молодых футболистов. В другой обстановке, в странах, где другое видение футбола, это полезно. Мы знаем, что Карпин хороший тренер.

— Есть мнение, что не стоит играть матчи сборной в марте, если будут такие же соперники. Вы согласны?

— Я так не считаю. Важно сохранить институт сборной. Мы должны сыграть.

— С какими соперниками ведутся переговоры?

— Есть предварительная договоренность с рядом сборных. Не хотелось бы называть конкретные сборные, потому что вы видите, что все достаточно быстро меняется. Давайте ближе к весне вернемся к этому вопросу.

— Алаев сказал, что не видел официального ответа от сборной Ирана. Почему матч не состоялся?

— Официального ответа мы не получили. Неформально иранская федерация футбола дала знать, что у тренера поменялись подход и видение подготовительного этапа к чемпионату мира. Поэтому они не смогли сыграть в те даты, но подтвердили готовность сыграть с нами в следующем году.

— Ведутся ли переговоры с европейскими сборными?

— Мы будем работать над тем, чтобы кем-то из наших соперников были европейские команды. Безусловно, ведем переговоры.

Массовая драка в матче «Зенит» — «Спартак». Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Мы видим большой интерес к Кубку России

— О чем говорит эта жаркая концовка матча «Зенит» — «Спартак»?

— О том, что Кубок Росси важен командам. Никто не хочет уступать. Об этом и говорит.

— Вы когда-нибудь видели такое?

— Было несколько таких матчей. Точно сейчас их не назову. Такие игры иногда бывают.

— Вы удовлетворены тем, как проходит Кубок России?

— Рано подводить итоги. Нас ждет горячая весна. Мы видим большой интерес к этому турниру. Мы ставили задачу увеличить количество матчей. Так и получилось. Увеличение числа игр позволило дать практику молодым футболистам, что хорошо. Формат Кубка позволял повысить коммерческий интерес. Чего не хватает турниру? Кубок России — это соревнование, которое продвигает большой футбол в регионах. Пока не было матчей между клубами РПЛ и ФНЛ. Любой формат неидеальный. Есть сильные стороны, есть недостатки. У этого формата тоже есть недостатки. Но итоги подводить рано. Давайте мы завершим сезон — и будем решать.

— Нет ощущения усталости от большого количества матчей?

— Так получилось, что «Зенит» и «Спартак» оказались в одной группе, провели матч за Суперкубок. Но мы не увидели усталости у зрителей. Была полная арена. 52 тысячи зрителей — это много.