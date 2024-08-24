Александр Головин: биография самого дорогостоящего российского игрока

История звезды «Монако».

Александр Головин

Дата рождения: 30 мая 1996 года.

Место рождения: Калтан, Россия.

Вид спорта: футбол.

Амплуа: полузащитник.

Рост: 178 см.

Игровой номер: 10.

Команда: «Монако».

Детские годы

Головин родился в Калтане — городе в Кемеровской области, в котором на тот момент проживало 26 500 человек. В шесть лет начал заниматься футболом в местной ДЮСШ, а позднее поступил в академию новокузнецкого «Металлурга». Помимо футбола, Александр неплохо играл в теннис.

В 10 лет Головин ездил на просмотр в «Спартак», но красно-белые не стали приглашать игрока.

«Мне сказали, что взяли бы меня, если бы я жил в Москве. А в интернат они готовы были пригласить иногородних ребят, если бы те были сильнее местных», — объяснял Александр.

В составе «Металлурга» футболист принял участие в первенстве Сибири, после чего его взяли в сборную Сибири на турнир в Крымске, где на него обратили внимание скауты ЦСКА. В октябре 2012 года Головин присоединился к академии армейцев.

ЦСКА

Головин дебютировал за основную команду ЦСКА в сезоне-2014/15, когда клуб занял второе место в чемпионате России под руководством Леонида Слуцкого. В сезоне-2015/16 Головин выиграл с ЦСКА чемпионат России и был признан лучшим молодым игроком турнира. Полузащитник постепенно начинал играть в команде все более важную роль: в сезоне-2016/17 он принял участие во всех 30 матчах чемпионата России и в шести матчах группового этапа Лиги чемпионов. Тогда же армейцы подписали с Головиным контракт до 2021 года.

В сезоне-2017/18 ЦСКА был яркой и самобытной командой: в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» на поле одновременно находились 11 россиян. Тогда у армейцев прервались неудачные серии: красно-синие наконец-то пробились в евровесну, а Акинфеев обнулил свой антирекорд, сыграв на ноль в матче с «Бенфикой». Головин тоже ярко проявил себя: в плей-офф Лиги Европы поразил ворота «Лиона» и забил прямым ударом со штрафного «Арсеналу». ЦСКА дошел до четвертьфинала турнира.

Уже тогда к Головину проявляли интерес «Челси», «Арсенал», «Наполи» и «Ювентус». Но в 2018 году трансфер осуществил «Монако». Сумма сделки составила 30 миллионов евро.

Фото Global Look Press

«Монако»

Вскоре после перехода в «Монако» Головин получил травму, и его дебют пришлось отложить на полтора месяца. Первый матч за монегасков Александр провел 20 сентября.

Летом 2018 года «Монако» продал игроков на 365 миллионов евро, но полноценно заменить их не получилось. Команду — обладателя серебряных медалей чемпионата Франции начало штормить: «Монако» много проигрывал, уволил, а затем вернул тренера Леонарду Жардима и рисковал покинуть лигу 1. В трудный момент Головин взял на себя лидерство: в матче предпоследнего тура с «Амьеном» (2:0) отметился голом и результативной передачей и помог команде сохранить прописку в высшей лиге. Тогда монегаски опередили на два очка «Дижон», который отправился в стыковые матчи.

В следующих сезонах «Монако» начал постепенно возвращать привычные позиции во Франции. В 2021 и 2022 годах монегаски выиграли бронзу чемпионата.

В сезоне-2023/24 Головин был признан лучшим игроком клуба, а также вошел в символическую сборную лиги 1 по итогам 2023 года. «Монако» занял второе место в национальном первенстве и напрямую квалифицировался в Лигу чемпионов.

За шесть лет зарубежной карьеры Головин превратился в полноценного лидера «Монако». В июле 2024 года россиянин вышел на поле с капитанской повязкой в предсезонном матче, а также взял себе 10-й игровой номер.

«Меня все полностью устраивает в «Монако». Чувствую, что стал здесь лидером. Причем это произошло не так давно. Последние два сезона ощущаю себя одним из ведущих футболистов. Причем лидерство нужно проявлять не только на поле, но и в раздевалке. Сейчас у нас много молодых. Тренер выбрал пять игроков, в том числе и меня, которые должны как-то подтягивать перспективных ребят. Я чувствую себя здесь вполне счастливым», — признавался полузащитник.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сборная России

Под руководством Дмитрия Хомухи Головин выиграл чемпионат Европы среди игроков до 17 лет в 2013 году, а спустя два года дошел до финала европейского первенства среди футболистов до 19 лет. Тогда Россия заняла первое место в группе смерти с Испанией, Нидерландами и Германией.

Первым крупным турниром за взрослую национальную команду для Головина стал Евро-2016. Тот опыт оказался неудачным: россияне заняли последнее место в группе, а Головин вошел в символическую сборную худших игроков группового этапа по версии WhoScored.

В 2018 году Головин сыграл на домашнем чемпионате мира. В матче с Саудовской Аравией полузащитник отдал две результативные передачи и забил гол прямым ударом со штрафного. Сборная России впервые в новейшей истории вышла из группы, а Головин на этот раз попал уже в символическую сборную лучших футболистов группового этапа. Команда Станислава Черчесова дошла до четвертьфинала, где уступила Хорватии в серии пенальти.

В квалификации Евро-2020 Головин отметился 6 (2+4) голевыми действиями в восьми матчах, но сам турнир прошел безрезультативно.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Увлечения

В свободное время Головин играет в Counter-Strike и Dota. У Александра есть канал на Twitch. Его увлечение Dota разделяют Александр Соболев и хоккеист Кирилл Капризов.

Достижения

Командные:

Чемпион России: 2015/16

Личные:

Лучший игрок сезона в РФПЛ: 2015/16

«Первая пятерка» (лучший молодой игрок года в РФПЛ): 2016

Лучший игрок сезона в ЦСКА: 2017/18

Лучший игрок сезона в «Монако»: 2023/24

Сколько зарабатывает Головин

По неофициальным данным, зарплата Головина в «Монако» составляет 3,6 миллиона евро в год. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 30 миллионов евро, что делает его самым дорогостоящим российским футболистом.

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