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Сегодня, 08:00

«Сомнений по поводу приезда в сборную России не было, нет и не будет». Интервью Головина

Головин заявил, что у него нет сомнений по поводу приезда в сборную России
Артем Бухаев
Корреспондент
Футболист Александр Головин в товарищеском матче Россия — Сербия (4:0). 21 марта. Москва
Александр Головин в матче Россия — Сербия (4:0). 21 марта. Москва.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Лучший футболист 2024 года по опросу «СЭ» ответил на вопросы нашего издания.

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин стал лауреатом престижного голосования «СЭ» и во второй раз подряд забрал награду лучшему игроку России за календарный год. В итоговом опросе Головин опередил ближайшего преследователя в лице нападающего «Краснодара» Джона Кордобы на 70 очков!

В 2024 году Александр Головин сумел отличиться тремя голами и пятью результативными передачами, помог «Монако» занять второе место в чемпионате Франции, продлил контракт с клубом до 2029 года и закрепил за собой статус одного из лидеров команды.

Победитель премии ответил на вопросы «СЭ» о своем прогрессе в «Монако», выступлении в Лиге чемпионов, продлении контракта и сборной России.

Александр Головин. Головин — снова наш король. Лучший футболист России-2024!

— Второй год подряд ты выигрываешь премию «Лучший футболист года», организованную «СЭ». Что это значит для тебя?

— Большое спасибо за такую оценку, благодарен всем, кто проголосовал за меня в вашем опросе. Как уже говорил год назад, здорово, что в этом голосовании принимают участие и менеджеры, и тренеры, и журналисты, и болельщики. То есть разные представители футбольного сообщества.

— Чувствуешь ли ты собственный прогресс по сравнению с прошлым годом?

— Мне сложно об этом говорить. Наверное, со стороны виднее, но чувствую себя довольно уверенно. По итогам прошлого сезона мы завоевали право играть в Лиге чемпионов. Пожалуй, это главное отличие от 2023 года.

Деклан Райс и Александр Головин в матче Лиги чемпионов «Арсенал» — «Монако» (3:0). 11 декабря 2024 года. Лондон
Деклан Райс и Александр Головин.
Фото Reuters

— «Монако» в текущем сезоне навязывает борьбу «ПСЖ» за титул чемпиона Франции, всего 4 очка до первого места. Как оценишь шансы на чемпионство?

— Шансы есть всегда. Они были и в прошлом сезоне, есть и сейчас. Тяжело прогнозировать и предсказывать. Многое будет зависеть и от нас, и от того, как будут выглядеть соперники. Единственное, могу заверить, что мы сделаем все возможное, чтобы добиться максимального результата.

— В Лиге чемпионов ситуация сложнее. Как тебе новый формат? Смог разобраться? Не было ли раньше все немного проще?

— Скорее раньше было не проще, а привычнее. Та схема проведения турнира с минимальными изменениями существовала много лет. Думаю, что нынешний формат тоже имеет свои плюсы, хотя есть и любопытные нюансы. Например, то, что с кем-то играешь дома, с кем-то — в гостях. Ответных игр нет. В то же время есть общая таблица, это интересно. В остальном в любом случае нужно побеждать, и тогда все будет хорошо.

Полузащитник &laquo;Монако&raquo; Александр Головин. Головин обыгрывает «Барселону» и становится легендой «Монако». Наш лучший футболист

— Ты продлил контракт с клубом до 2029 года. Почему принял решение о пятилетнем соглашении? Можно ли говорить, что твой переход в другой клуб и другую лигу теперь нереален?

— Я бы не стал связывать эти два вопроса. Пятилетний контракт — это предложение со стороны руководства «Монако», за что я очень благодарен. Это и стабильность, уверенность в завтрашнем дне, и оценка моей игры. Повторю, что здесь можно только сказать слова благодарности в адрес руководства клуба. Переход в другой клуб? Во-первых, меня все устраивает в «Монако», мы играем в Лиге чемпионов, боремся за высокие места в таблице. Во-вторых, даже если представить, что какой-то клуб проявляет серьезную заинтересованность во мне, интересы «Монако», который мне многое дал, обязательно должны быть учтены. Это даже не обсуждается. Поэтому с подписанием нового контракта в этом вопросе ничего не поменялось.

— Несколько раз в этом году ты приезжал в сборную России. Какой приезд стал самым запоминающимся? У тебя сложная логистика — нет ли сомнений, стоит ли прилетать ради товарищеского матча?

— Никогда таких сомнений у меня не было, нет и не будет. Да, логистика непростая, но если я готов, если нет травм, то всегда с огромным удовольствием еду в сборную, когда получаю вызов. Вопроса или даже раздумий на эту тему для меня просто не существует. И мне сложно выделить какой-то один сбор или приезд, потому что получаю от сборной России позитивные эмоции всегда.

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Александр Головин
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Сборная России по футболу
ФК Монако
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