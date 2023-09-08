Головин заявил, что уровень сборной России не изменился за полтора года

Интервью Александра Головина перед матчем с Катаром.

Русский язык не забыл, не переживайте

— Александр, вы приехали в расположение сборной России впервые после матча с Хорватией. Какие впечатления?

— Давно здесь не был! Был рад всех увидеть. В этот раз травмы не беспокоили. Сейчас в сборной много молодых, но мы живем в разных корпусах и тренируемся в разное время, так что почти не видимся. В основной сборной всех знал. Адаптация к русскому языку? Не переживайте, его не забыл.

— Сложно перестроиться за такой короткий срок? Стиль и качество футбола здесь и там отличаются...

— Это нормально, когда так мало времени на подготовку. Да, есть небольшой разрыв в уровне скоростей и принятия решений, но все хорошо.

— Что мотивирует вас играть за сборную?

— Я с детства об этом мечтал! Да и сейчас, когда у нас не самые топовые соперники, все равно хочется играть и побеждать. Это никуда не делось.

— Возможно ли как-то себя подготовить к той жаре, которая будет в Катаре? В день матча обещают +42.

— Насколько я знаю, там на стадионе можно регулировать температуру. На чемпионате мира все играли при +21-22... К жаре вряд ли себя можно подготовить.

— Есть ли представление о сборной Катара?

— Если брать чемпионат мира, то я уже не особо помню, какой у них стиль игры. Они выступили там не очень хорошо. Мы посмотрели сегодня теорию — средняя команда, очень крепкая. Они стараются играть в футбол, действуют низом. Думаю, на данный момент это очень хороший и сильный соперник.

Виссам Бен Йеддер и Александр Головин. Фото Global Look Press

Сейчас самый сильный «Монако» за все время, что я играю в клубе

— Вы играете в одной из лучших команд во Франции. Но самое большое достижение — финал Кубка. Это вас разочаровывает?

— Конечно, хочется побеждать. На данный момент финал Кубка — главное достижение. Но будем дальше работать. Считаю, в этом сезоне у нас отличные шансы. По ощущениям, сейчас самый сильный «Монако» за все время, что я играю в клубе.

— Недавно ходили слухи об интересе дортмундской «Боруссии». Рассматриваете ли варианты перехода в другие европейские клубы?

— Был интерес, но конкретного предложения не поступало. На данный момент я счастлив в «Монако». Не жду предложений и доволен тем, где нахожусь.

— Спокойно ли «Монако» отпустил вас в расположение сборной на неофициальный матч?

— Нормально, никаких проблем. Официальные или не официальные матчи — не имеет значения.

Александр Головин и Александр Соболев. Фото РФС

Российских футболистов в Европе немного, востребованности нет

— Как отреагировали на переход Далера Кузяева в «Гавр»?

— У Далера крепкая команда — им по силам выступить хорошо. Я давно знал, что он хочет перебраться в Европу, независимо от зарплаты. Рад за него!

— Он с вами не советовался?

— Перед трансфером — нет. Но когда приехал, то спрашивал про чемпионат, про соперников. Мы списывались — я поздравлял его с хорошим стартом.

— Пока не виделись во Франции?

— Нет, далековато с ним друг от друга находимся — минут 50 на самолете. Думаю, что в будущем будут какие-то выходные — увидимся. Он тоже говорил, что хотел бы прилететь.

— Ожидали, что он так успешно начнет в лиге 1?

— Думаю, что это было ожидаемо. Он хороший игрок, у них сильный клуб. Даже у нас парни, которые знают игроков «Гавра», сказали, что это крепкая команда.

— Списывался ли с вам Арсен Захарян? Советовался ли, как лучше обустроиться в другой стране?

— Нет, мы с ним не общались. Когда я играл в сборной, он еще был в «Динамо». Но уже ходили слухи, что куда-то уйдет. Конечно, мы с ним разговаривали — в том числе на тему трансфера. Но в момент перехода не общались.

— Подходит ли Арсену испанский чемпионат?

— Думаю, что подходит. Он креативный футболист — любит играть с мячом, через пас. Это подходит для ла лиги.

— Давайте представим ситуацию, что руководство «Монако» попросило вас посоветовать россиянина, который мог бы усилить команду. Кого назовете?

— Федора Чалова! Он очень хорошо выглядит в последние полтора года.

— Ему поездка в Европу пошла на пользу?

— Да. Одним из факторов стала его аренда в Швейцарию.

— Можно ли сказать, что трансферы Захаряна и Кузяева повысили востребованность российских игроков в Европе?

— Востребованности как таковой нет. Российских футболистов в Европе немного...

Фото РФС

Пристально за РПЛ не слежу

— Следите за российским футболом?

— Смотрю только топ-матчи: когда играют ЦСКА, «Спартак», «Локомотив», «Краснодар», «Зенит». Но только когда есть время. Потому что бывает, что у нас игры идут параллельно. Хайлайты чаще смотрю, потому что их можно включить в любой момент. Не могу сказать, что пристально за слежу за РПЛ.

— Знаете, что Дзюба и Слуцкий теперь стендаперы?

— Об это этом в курсе, да. Смотрел выпуски со Слуцким в разных передачах — было интересно.

— Шокированы?

— Ничего такого. Шока не было.