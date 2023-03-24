«В атаке очень слабо. Можно отметить только Зиньковского. Захаряна я вообще не увидел»

Бывший тренер сборной России Александр Тарханов — о товарищеском матче с Ираном (1:1).

— Главный вывод, который можно сделать из этой игры?

— Уф... Даже сложно сказать...

— Почему же?

— В атаке сыграли очень слабо. Очень... Даже трудно анализировать. Оборонялись еще более-менее, хотя, когда в концовке иранцы прибавили, могли забить пару голов.

— Если говорить конкретно о ничейном результате, то сборная России «отскочила»?

— Ну... Для нас на данном этапе это достойный результат. Не забывайте, что не играли Головин, Миранчук, Джикия. Дивеев поправится еще. То есть мы недосчитались серьезных исполнителей. Без Головина с Миранчуком в созидании почти ничего не получилось. Захарян вообще выпал. Зиньковский в первой половине первого тайма неплохо смотрелся, потом тоже пропал. Как и все остальные.

— В перерыве Андрей Тихонов сказал, что Зиньковский — единственное светлое пятно в составе нашей команды.

— Соглашусь с Андреем. До перерыва спартаковец выделялся, заработал пенальти. А во втором тайме пропали все! Атаки почти не было. Захарян имел хороший момент, ну вот и все. Больше я и вспомнить ничего не могу...

Михаил Шапаев/РФС

— Не считаете, что Валерий Карпин ошибся со стартовым составом, сделав ставку, в частности, на игроков «Ростова» — Глебова и Комличенко.

— Да, с Глебовым, похоже, Карпин не угадал. Он пока еще далек до уровня сборной. К Комличенко претензий меньше. Форвард — человек зависимый. Было бы побольше верховых передач, может быть, Николай лучше бы себя проявил. В первом тайме он, если помните, пробил.

— Главная претензия к Глебову?

— Не обеспечивал выход из обороны в атаку. Не вытаскивал мяч, не разгонял наши атаки. В обороне он старательно действовал, но не более того...

— Логичнее было бы выпустить с первых минут Баринова?

— Конечно, Дмитрий гораздо сильнее.

— Что не так с Захаряном?

— Если бы я знал... Сегодня я его вообще не увидел! Повторюсь, как-то себя смог проявить впереди только Зиньковский.

Михаил Шапаев/РФС

— Ждали выхода на замену Пиняева?

— Да. Думал о таком ходе со стороны тренерского штаба. Сергей сейчас ярко себя проявляет в РПЛ. У него есть и скорость, и дриблинг приличный. Наверное, надо было его сегодня выпустить. С другой стороны, впереди матч с Ираком. Вот там мы его увидим.

— Ничья с участником чемпионата мира — достойный результат?

— Ну... Я бы не радовался, но и не огорчался. Рабочие моменты.

— Этот матч показал, что нам было бы очень сложно на ЧМ в Катаре?

— С таким составом — да, безусловно, пришлось бы несладко. Но мы же уже перечислили тех, кто не приехал. С Головиным и Миранчуком смотрелись бы впереди по-другому. Пока, увы, многовато минусов в нашей игре...