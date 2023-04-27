«Вопрос о переходе в Азию еще не отпал». Сорокин — о пиве, переговорах с УЕФА и будущем сборной России

Интервью гендиректора оргкомитета ЧМ-2018.

Гендиректор оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин в интервью «СЭ» порассуждал на тему возвращения пива на стадионы, рассказал о ходе переговоров с УЕФА, а также ответил на вопрос о турнире в Волгограде.

«Наши болельщики полностью готовы к пиву на стадионах»

— Как вам позиция противников введения закона о пиве?

— Каждый имеет право на собственное мнение. Главное, чтобы мы понимали, какое у футбольного сообщества. Мне кажется, сегодня стало понятно, что оно имеет однозначную позицию. При всех нюансах пиво — инструмент привлечения болельщиков на стадион и получения дополнительного дохода, каким бы он ни был — маленький или большой. Какие-то негативные последствия минимальные, если вообще существуют. Мы вспоминали и международный опыт, и опыт проведения крупных событий в нашей стране. Нам кажется, что наши болельщики уже полностью готовы, достаточно зрелы для разрешения употребления пива на стадионах.

— Многие говорили о компаниях, которые ушли с российского рынка.

— Иностранные пивные компании скорее заместят российские производители. Речь шла в контексте того, что общий рынок спонсоров в области спорта будет переформатирован. Сиюминутно есть глобальная просадка по спонсорству в области спорта, потому что ушли иностранные компании. Поэтому замещение в том числе может произойти за счет определенных послаблений в области продажи пива.

Российские болельщики. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Хотелось бы видеть больше динамизма со стороны европейских коллег»

— Ранее Александр Дюков говорил, что есть дорожная карта по возвращению в турниры УЕФА, идет работа. Как обстоит сейчас ситуация? Были сообщения о некоем потеплении со стороны УЕФА к нам.

— Со своей стороны могу только подтвердить, что идет работа по детальному обсуждению с УЕФА — участие в каких конкретно соревнованиях нам будет разрешено. Надеемся на более конструктивную и динамичную позицию наших европейских коллег. История с их стороны не очень быстро развивается, скажем так. Мы понимаем, что это для них сложный вопрос, но хотелось бы большего. Я лично считаю, что вопрос о переходе в Азию еще не отпал. Вполне можно вернуться к его обсуждению, если будет понятно, что текущее положение вещей сохранится надолго и что позиция УЕФА не меняется или меняется крайне медленно. Настолько, что этими положительными изменениями можно пренебречь.

— Высшее руководство УЕФА как-то тормозит процесс?

— Здесь трудно комментировать, кто тормозит процесс. Изменений мы с вами не видим. Это факт жизни, несмотря на ту большую работу, которая проводится с российской стороны. Это действительно большая работа по убеждению коллег. Здесь непреложный факт: футбол все-таки существует в форме соревнований. И никак иначе. Надо играть в футбол.

Если страна не играет в футбол, то футбол в ней не развивается. Или развивается, но медленно. Поэтому, конечно, ориентир для нас — участие наших клубов и сборных в международных соревнованиях.

— Насколько можно рассчитывать на потепление со стороны УЕФА?

— Трудно сказать. Работа ведется в этом направлении. Будем ожидать результатов этой работы и каких-то изменений в их достаточно непримиримой позиции.

— Ускоряет ли процесс факт проведения юношеского турнира под эгидой УЕФА в России?

— Факт положительный. Но, как я уже сказал, наша цель — гораздо больший уровень присутствия российских сборных и российских клубов.

— Тогда вы понимаете причину отказа РФС от турнира ЦАФА?

— Этих обстоятельств я не знаю, поэтому говорить не буду.

— Вечная тема Суперкубка в Казани. Можно ли сказать, что она окончательно закрыта?

— На сегодняшний день Суперкубок УЕФА в Казани не пройдет. Об этом УЕФА заявили достаточно четко, по-моему.