«Сегодня России говорят играть без флага и гимна, завтра — без майки и трусов». Острое интервью Аршавина

Бывший полузащитник «Зенита», «Арсенала» и сборной России ответил на вопросы «СЭ».

Андрей Аршавин принял участие в лагере сборной РФС, где на протяжении нескольких дней проходил полноценный сбор с детьми на базе в Новогорске. В интервью «СЭ» бывший полузащитник лондонского «Арсенала», а ныне член правления «Зенита» ответил на вопросы — о сравнении Бакаева и Коваленко, потолке зарплат в РПЛ, а также влиянии санкций на российский футбол.

Лондон? Хотелось бы ответить что-то про «загнивающий Запад», но это не так

— Вы возвращались в Новогорск в качестве футболиста, который провел полноценный сбор с детьми. Как все было?

— Когда был в молодежной сборной, мы заезжали сюда, хотя и в другой корпус. Этот проект (лагерь сборной РФС) погрузил ребят в футбольную атмосферу, чтобы они почувствовали себя в роли футболистов сборной России, узнали, как все происходит, познакомились с режимом. Опыт им запомнится, даже если большинство из них не станут футболистами.

— Дети часто просили фото или автограф?

— Мы точно для них не кумиры. Подходили девочки, сфотографировались, а потом спрашивали: «Кто это?» Мне нужно удивить их чем-то на тренировке. Тогда запомнят!

— В Новогорск вы вернулись из Англии. Как прошла поездка?

— Уже успел побывать и в Санкт-Петербурге. Меня многие спрашивали: «Как Лондон?» Хотелось бы ответить что-то про «загнивающий Запад», но это не так. Лондон остается всегда таким, какой есть. Он всегда хорош — что 20 лет назад, что сейчас. Я посетил два мюзикла, матч «Тотенхэма». Пришлось проехаться с их болельщиками на электричке две остановки. Напомнило, как уезжал с папой на трамвае со стадиона «Киров» — в него было невозможно втиснуться.

— Узнавали?

— В электричке нет. Просто в городе люди узнавали, но немного.

— Почему не сходили на «Арсенал» — «Челси»?

— Я прилетел в этот день, там рейс в девять вечера. Раньше не мог, дочка училась.

— Не было ностальгии по Лондону?

— Нет. Вообще мне не нравилось жить в Лондоне. Только к концу чувствовал себя комфортно. Но мне и моим детям очень нравится туда приезжать. Я вспоминал моменты, когда Татьяна была маленькая. Оказывается, она все помнит. Дочка может ездить в Лондон только со мной, так как ее виза привязана ко мне. Когда гуляли, видели поток израильтян с флагами, в другой части города были мусульмане. В этом городе все вперемешку, он этим и славен.

Андрей Аршавин в лондонском «Арсенале». Фото Global Look Press

— Проблем с визой не возникло?

— У меня простая история. Я подал документы на визу за четыре дня до начала СВО. Обычно ее делают две недели, на сей раз дело затянулось, но 27 мая того года сказали — приходите.

— Что вам дала полученная лицензия УЕФА?

— Я учился на менеджера, а не на тренера. Еще одно высшее образование!

— С кем из бывших игроков учились?

— Много с кем. Например, Кака и Дрогба.

— Говорят, что россиянам не особо рады в Европе. Вы успели столкнуться с подобным, когда были в Лондоне?

— Нет. Никаких инцидентов.

— Была история, что бывшие игроки АПЛ не могут получать пенсию от Barclays. Какая у вас ситуация?

— Там надо было платить взносы и куда-то вступать, но я этого не делал.

— Почему после вашего поколения не было россиян, которые бы играли стабильно в АПЛ?

— Скорее всего, не хватает уровня, хотя Головин мог бы потянуть — только он. Может, Захарян, но со временем.

Марио Фернандес. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Марио надо поопытнее быть, не торопиться со словами

— «Зенит» на втором месте. Как оцените результат?

— С учетом того, что пришлось сделать трансформацию после ухода Кузяева и Малкома... Стартовый отрезок провели с пробуксовкой, Сергей Богданович определялся, как играть — в четыре защитника или пять. Посмотрим, впереди важный матч (с лидирующим «Краснодаром». — Прим. «СЭ»). Это тот момент, где «Зенит» может переломить сезон.

— С чем вы связываете пробуксовку?

— Нет Кузяева и Малкома. Футболистов такого уровня в команде не появилось.

— В начале сезона было много разговоров, что «Зенит» якобы сдулся, а в чемпионат вернулась интрига.

— Такого не слышал. Наоборот, все говорили, что рано или поздно команда окажется наверху турнирной таблицы.

— «Зенит» будет чемпионом в этом году?

— Надеюсь, что да.

— Сколько еще побед будет подряд?

— Так все меняется... Хотелось бы 10 сразу. Не знаю, возможно ли. Тем более сейчас ситуация неспокойная, нестандартная. Очень трудно делать предсказания.

— Очный матч «Спартака» и «Зенита» в 5-м туре называли с иронией чемпионским.

— «Спартак» выглядел очень хорошо, а «Зенит» тогда не мог найти себя. Перед игрой мы обсуждали ее на телевидении и говорили, что это тот день, когда красно-белые впервые за последние несколько лет фаворит. Но «Зенит» показал, кто дома хозяин и уверенно выиграл.

— Как проходит адаптация Марио Фернандеса и Вильсона Изидора?

— Думаю, в коллективе они не испытывают проблем. Марио провел несколько хороших матчей, но получил травму. Изидор блеснул в первой игре и куда-то пропал...

— Нужен ли Изидор «Зениту» при таких Кассьерре и Сергееве?

— Изидор сильный футболист, но ему нужно пространство. «Зенит» играет на чужой половине поля, где пространства нет. Посмотрим, как будет адаптироваться.

— Марио Фернандес после перехода столкнулся с огромной критикой.

— «Зенит» купил того футболиста, которого хотел. Недовольство болельщиков ЦСКА можно понять, они всегда считали его «своим». Марио много сделал для армейцев, фанаты рассчитывали на его возвращение. Но произошло по-другому, такое в футболе случается.

— В игре ЦСКА — «Зенит» Марио Фернандес пробежал через все поле, чтобы порадоваться голу в ворота бывшей команды. Это странно?

— Не то чтобы странно. Он тоже читает прессу. Понятно, что было давление трибун. Марио вышел на поле перед болельщиками, которые его когда-то любили. Для него, наверное, важно было не проиграть. Когда «Зенит» забил в концовке, Фернандес выпустил свои эмоции.

— Критика в сторону Марио оправдана?

— Еще раз, я понимаю болельщиков ЦСКА. Они думали, что он их «не предаст» и не перейдет в другой российский клуб. Он об этом же говорил. Надо поопытнее быть, не торопиться со словами, ха-ха! Любой игрок в ситуации Марио столкнулся бы с критикой.

Андрей Мостовой и Вячеслав Караваев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Если бы россияне были сильнее, они бы играли

— «Зенит» часто критикуют за количество легионеров в составе. Например, слова Дзюбы: «Зенит» Рио-де-Жанейро.

— Это данность, которую надо принять. Я бы не противопоставлял город... «Зенит» из Санкт-Петербурга, Ленинграда. Много южноамериканцев, в частности бразильцев — такая тенденция, клуб выбрал такой курс.

— 8 легионеров в стартовом составе — это нормально?

— Они сильнее тех, кто есть. Если бы были россияне лучше, они бы играли.

— Почему стало мало воспитанников «Зенита» в составе команды?

— Исторически было много всегда. Так сложилось. Переформатировали академию. Она не сразу заработала. Сейчас добавим, будут люди (смеется).

— Когда ждать возвращения воспитанников в состав «Зенита»?

— Васька (Дмитрий Васильев, 19-летний полузащитник. — Прим. «СЭ») в обойме останется точно, со временем займет свое место. Другие ребята тоже на подходе. Мне кажется, 2004-2005 год у «Зенита» самый сильный в академии. Если из них никто не выйдет, можно крестом деревяшки вешать и забивать гвоздями (смеется).

— Кого можешь выделить?

— Барановского, Козлова, Москвичева, Бородачева.

— Раньше «Зенит» считался базовым клубом сборной, сейчас такого нет. Не расстраивает?

— Нет, не имеет разницы в целом.

— Ставка на легионеров правильная?

— Чемпионства говорят о том, что верная. Легионеров не всегда столько было, но в последнее время они играют главную роль.

— Андрей Мостовой как-то сказал, что в нынешнем «Зените» невозможно представить, чтобы игроки пошли к руководству. Почему?

— Потому что они не на ведущих ролях, наверное. Но я думаю, что Миша Кержаков может спокойно спросить. Наше руководство лояльное, а тем более Александр Иванович (Медведев, председатель правления. — Прим. «СЭ») — он всегда доступен для игроков, часто проводит время на базе. Не знаю, почему Андрей так сказал. Возможно, он не может. Сейчас получше заиграет и сможет.

— Он также сказал, что раздевалка у «Зенита» португалоговорящая.

— Естественно. В «Арсенале» раздевалка была говорящая на французском. Им ничего не мешало.

— Нет стремления у клуба попросить, чтобы игроки начали учить русский?

— Думаю, ноль целых ноль десятых шанса. Зачем просить то, что неисполнимо?

Зелимхан Бакаев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бакаев не смог перестроиться под игру «Зенита»

— Многие называют «Зенит» «кладбищем талантов для русских игроков». Например, истории с Бакаевым и Коваленко.

— Я думаю, это две разные истории. Коваленко молодой игрок, он безусловный талант. Саша заслужено перешел в одну из топовых команд после «Крыльев Советов». Я думаю, ему нужно немного подождать. Тот же Алип, например, тоже ждал. Все кричали и говорили: «Когда же он уедет?» А сейчас играет на месте человека, который стоит очень дорого на европейском рынке. Думаю, что Коваленко не ошибся, и все будет нормально.

— Сейчас ходят слухи, что Коваленко отдадут в аренду для получения игровой практики. Это реально?

— Думаю, что малореально. У «Зенита» не такая большая обойма на данный момент.

— Уход Бакаева в ОАЭ — правильное решение?

— Думаю, что просто другого варианта не было. Он понимал, что, скорее всего, не будет играть в «Зените».

— Почему у Бакаева не получилось заиграть в «Зените»?

— Он не смог перестроиться под игру команды. Она требует быстрой передачи мяча, необходимо думать наперед. Зелимхан очень часто получал мячи, но практически все его действия начинаются с обводок. А «Зенит» практически всегда играет в позиционных атаках. Следовательно, пространства и времени мало. И Бакаев часто терял мячи. Ему нужно игра на свободном пространстве. Может, даже в контратакующей команде, где он может на большом расстоянии по два-три человека обыгрывать.

— Нет опасения, что Коваленко может повторить его судьбу?

— Я бы их не сравнивал. Коваленко 20 лет. Я думаю, что у него все будет хорошо.

— Исходя из этих двух историй, не напрашивается ли вывод, что молодым игрокам не стоит идти в «Зенит»?

— Питерский клуб заинтересован в сильных футболистах. Чем раньше их купит, тем лучше. Игрок, с одной стороны, должен оценивать свои силы. С другой, «Реал» взял Тчуамени за 100 миллионов евро, он просто год сидел. А сейчас играет. Рано или поздно таланты будут пробиваться в «Зените», если будут приобретаться. И Коваленко тоже в этом списке.

— «Зенит» имеет возможность «убить деньгами» молодого игрока. Как это влияет?

— Бакаев не молодой игрок. Его деньгами не убивали. Думаю, была такая же зарплата, как в «Спартаке». Коваленко... О нем слухов по городу не ходит. Все нормально. Просто пока он проигрывает конкуренцию. В «Зените» очень сильные футболисты.

— Нужно ли вводить потолок зарплат?

— В нашей стране я в это не верю. Все будут его обходить. Тем или иным способом. Поэтому бессмысленно. Будут платить криво-косо, наличными, как угодно.

— Ренан стоит очень дорого. Вместо него играет Алип. Цена бразильца не растет.

— Естественно, не растет. Сергея Богдановича должно волновать, кто на поле выполнит лучше задачу. Пока это делает Алип.

— Есть понимание, что из себя представляет Ренан?

— Мне он в целом нравится. Хотя, конечно, есть обрезы. Но у него есть все данные, чтобы стать суперзащитником.

— Вы вошли в состав правления «Зенита». Чем теперь занимаетесь, за что отвечаете?

— В принципе, чем занимался, тем и занимаюсь. Моя ответственность — академия. Мы собираемся правлением клуба, обсуждаем вопросы разного характера. Не только спортивного. Заседаем каждую неделю.

Сергей Пиняев. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Называю такие переходы «ни денег, ни славы»

— Ваша цитата: «Я бы вкладывал в лучших российских игроков: Пиняева, Тюкавина, Захаряна». Были попытки приобрести кого-то из этого списка?

— Не знаю. Александр Иванович меня отругал, когда я это сказал. Сразу цены подлетели в три раза для «Зенита» (смеется). Может, разговоры какие-то были. Но я не могу точно вам сказать, поскольку не знаю. Александр Иванович же ведет переговоры, если и ведет.

— Тюкавин еще не подписал контракт с «Динамо».

— Молодец, ха-ха! Мне он интересен. Я недавно был на стажировке у Марцела Лички, он шутил, что Аршавин посмотрел на Тюкавина — и тот уже стоит не десять, а максимум миллион, исходя из того, как выглядит. Но это простые человеческие отношения. Если когда-нибудь клубы договорятся, это будет сделано не через меня.

— Как вы попали на стажировку к Личке в «Динамо»?

— После «Спартака» попросился к нему три дня походить на тренировки. Позвонил руководству «Динамо», мне разрешили. Посмотрел три тренировки, потом игру «Динамо» — «Факел». Я не участвовал в тренировочном процессе, только наблюдал и записывал, что меня интересовало.

— Пиняева постоянно сравнивают с вами. Видите сходство?

— Я уже говорил, что он мне больше напоминает Криштиану Роналду по силе. Физиологическое строение у него немножко другое. Он слева уходит в центр, вовремя расстается с мячом. Очень быстрый, крепкий. У меня не было такой скорости, как у него.

— Говорили, что Пиняев на старте этого сезона нервничал, терял мячи. С чем это может быть связано?

— Естественно, на каком-то отрезке времени ему будет сложнее. Соперники к нему приспосабливаются, готовятся. Ничего страшного, ему всего 18 лет. Я в его возрасте вышел десять раз на замену по 30 минут, а он уже играет за сборную России. Волнообразно все происходит у молодых. Даже у больших игроков за границей в молодом возрасте нет стабильности. Потому что тяжело психологически. Просто такой период. Я не вижу, чтобы он просел. Он играет в сборной. На поле он опасен.

— Захарян пока не имеет стабильной игровой практики в «Реал Сосьедад».

— Мне кажется, было понятно, что он будет сидеть. Потому что «Реал Сосьедад» обладает сильным составом, результаты у клуба хорошие. Вряд ли тренер сейчас будет его выпускать. Но думаю, время придет. Хотя может получиться, как с Алексеем Миранчуком.

— Что делать в этой ситуации?

— По ситуации смотреть. Может быть, в другой клуб переходить, может быть, в Россию возвращаться. Понять, что делать, можно только находясь на месте. И то не всегда понятно, как правильно. Думаю, сейчас Арсен не испытывает стресс, все в новинку. Другая страна, другая команда, Лига чемпионов. Думаю, пока ему все нравится.

— Возможно, зимой Алексей Миранчук будет искать новую команду. Он вам интересен?

— Если бы это было раньше, я бы точно сказал, что надо брать. Сейчас уже были бы сомнения.

— Из-за игрового времени?

— На мой взгляд, он слишком статичен. Он много мячей получает стоя и пытается что-то сделать. В эпизоде он может разобраться — это никуда не делось и не ушло. Может быть, в России он будет играть по-другому. Но для современного футбола, мне кажется, он статичен.

— Многие российские игроки хотят уехать в Европу. Почему только у единиц получается заиграть? Пока мы видим только пример Кузяева и Головина.

— Я просто не понимаю, зачем уезжать. Если бы они уезжали в команду, которая выше классом. Тот же «Локомотив» чем отличается от «Торино» или «Аталанты»?

— Чемпионат Италии. В нем выше конкуренция, интенсивность.

— И что? Я называю такие переходы «ни денег, ни славы». Слава в РПЛ? Здесь хотя бы деньги.

Алексей Миранчук. Фото Global Look Press

Сборная России неинтересна

— Перед матчем с Камеруном вы сказали, что не будете смотреть матч сборной России, потому что у вас был запланирован хоккей.

— Но внезапно хоккей оказался на час раньше. В месте, где я был, футбол шел. Эпизоды я улавливал, но полного впечатления от матча нет. Но в моментах, которые видел, особенно в первом тайме, наши нормально играли. С Кенией не смотрел.

— Сборная России неинтересна?

— Нет. Потому что матчи не несут спортивного значения. А игроков, которые там выступают, я знаю и по чемпионату России.

— Есть тезис, что сборная России проводит такие матчи, чтобы показать требования, познакомить молодых игроков с командой.

— Когда будущее наступит — игроки, которые сейчас собираются, уже сами будут по телевизору смотреть сборную.

— Может быть, сборной России стоит поездить по регионам? Например, с той же Медиалигой сыграть?

— До Медиалиги я бы не опускался. А сыграл бы, например, матч сборной России против «Балтики». Это был бы праздник в городе — сто процентов. Если до Владивостока еще прокатиться, то, может быть, это было бы и лучше, чем матч с Кенией. Не худший вариант. Сборная существует для страны и всем нам говорят, что матчи играются для народа. Было бы классно! Собрался бы целый стадион. Это был бы праздник! Даже если бы сборная играла в Санкт-Петербурге с «Зенитом», это было интересно.

— А вы не пробовали донести эту мысль РФС?

— Нет. Из интервью точно узнают об этом. Мне кажется, это было бы неплохой идеей, которую можно рассмотреть.

— Если бы вы сейчас были игроком, приняли бы приглашение в сборную России?

— Конечно. За сборную интересно играть.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Весь спорт, не только футбол, пропитан политикой

— Как на российском футболе отразились санкции?

— Наш футбол пострадал. Клубы лишились денег. Кто-то не может получить деньги за трансфер, ушли игроки. Сборные только сейчас стали выезжать в Бразилию, другие страны, чтобы проводить турниры. Наши дети не участвуют в европейских турнирах. Конечно, это все наложит отпечаток.

— На сколько лет вперед?

— Все зависит от сроков и от того, какие действия мы будем предпринимать внутри.

— Насколько сильно упал уровень чемпионата?

— Для меня он просел еще до этого. Давно.

— Достигнута ли низшая точка?

— Не знаю. Если завтра скажут, что легионерам нельзя играть, будет низшая точка.

— Многие болельщики будут рады приходить смотреть только на российских игроков. Такое мнение существует.

— Я думаю, что это будет недолго. Может быть вначале, а потом посмотрят уровень футбола, и это не удовлетворит болельщиков. Плюс спонсоры уйдут. Если есть возможность приглашать сильных футболистов, надо это делать.

— Все футбольные чиновники утверждают, что футбол должен быть вне политики. Ситуация показывает обратное?

— Конечно. Сколько я живу и осознаю информацию, всегда говорили: «Спорт должен оставаться вне политики». Но сейчас весь спорт, не только футбол, — пропитан политикой. Потому что это большие деньги и вливания спонсоров. А это, как правило, американские, английские, немецкие компании. Они диктуют свои условия.

— РФС в очередной раз поднимает тему возможного перехода в Азию. Недавно был Исполком, после которого сообщили, что будут проводиться консультации. Имеет ли это смысл?

— Вообще не представляю, как играть в Азии. Я бы туда не стремился. Не знаю, может быть, это неправильно, но я бы не рыпался.

— Почему?

— Там с нами не будут играть, например, Австралия или Япония. И что? Будем выступать до четвертьфинала без флага и гимна? Потом скажут играть без майки и трусов. Что мы будем делать? Хотя я понимаю индивидуальные виды спорта, где спортсмены не могут заработать денег в том же чемпионате России. Им сложнее. Но тебя будут угнетать до тех пор, пока ты угнетаешься. Надо один раз сказать: «Вот так или никак!» Но, с другой стороны, мне англичане рассказывали историю про Маргарет Тэтчер. Англичане не поехали на Олимпиаду, а бегун с нейтральным флагом выиграл золото. И она ему сказала: «Я тебя презираю как премьер-министр, но как англичанка я за тебя болела. Ты — молодец».