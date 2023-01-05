Канчельскис, Черчесов и зависть. Рабинер — о скандальных обвинениях сборной России

Обозреватель «СЭ» рецензирует слова экс-игрока сборной и «МЮ», который заявил — Россия на ЧМ-2018 купила все матчи.

Друзья мои, ну что вы на Канчельскиса и его заявления внимание обращаете?! Классическая история: у несостоявшегося тренера бзик на ком-то из состоявшихся. У Мостового — на Слуцком, у Канчельскиса — на Черчесове. Там же все еще началось, когда Станислав Саламович только возглавил сборную, а Андрей Антанасович заявил, что вратарь не может быть хорошим тренером.

Продолжилось на Кубке конфедераций-2017, когда при нормальной игре сборная не вышла из группы. Вот одни только заголовки Канчельскиса:

21 июня 2017-го. «Последние результаты не переубедили меня в том, что тренер вратарей (это когда им Черчесов вообще был?!) не может тренировать сборную».

25 июня. «Если хотите тот результат, который у нас уже есть, — пусть со сборной работает Черчесов».

29 июня. «Не верю, что сборная России с Черчесовым прибавит к чемпионату мира».

Станислав Черчесов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Прошел почти год, и, когда при неубедительной игре под нагрузками Россия сыграла вничью с Турцией в последнем товарняке (1:1), Канчельскис потирал руки.

6 июня 2018 года. «Россия идет на последнее место в группе на ЧМ-2018». Заметьте, даже не на третье, а на последнее!

Но начался ЧМ, и что-то пошло совсем не так, как видел Андрей. Но «он художник, он так видит».

14 июня. «Против таких пленных, как Саудовская Аравия, и мы бы смогли сыграть» (вы — это те, кто подписал «письмо 14» и кто-то, как Канчельскис, ни разу не съездил на ЧМ, а кто-то ни разу не вышел из группы?)

19 июня. «Обыграли только детский сад и Египет — рано кричать «ура-ура».

Упрямство Андрея не знало границ — даже после Испании, выхода в четвертьфинал и отличной игры в нем против Хорватии (по мне — лучший матч сборной на том турнире) он продолжил стоять на своем, а словесно начал повторяться.

9 июля. «За два года обыграли одну нормальную команду — Испанию. И теперь кричим: «Ура, ура!»?»

И еще один шедевр оттуда же: «Я бы тоже такой «автобус» поставил». А то он сам в него не играл под руководством Анатолия Бышовца, когда сборная СНГ на Евро-92 с гораздо более талантливым составом именно в таком стиле удерживала ничьи с Германией и Голландией. Правда, из группы не вышла, получив 0:3 от Шотландии.

В том же интервью Канчельскис заявил про ЧМ-94: «Второе место точно заняли бы». Это — из серии «На словах я Лев Толстой...», потому что на деле было требование сменить тренера сборной и отказ ехать на ЧМ.

Станислав Черчесов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Черчесов Канчельскису никогда не отвечал. У него не было времени, он занимался и занимается делом. Я наводил справки — в бытность игроками никаких конфликтов у них не было.

Но тогда и специализации были совсем разные — вратарь и полузащитник. И в одном клубе они никогда не играли. И тому Канчельскису, великолепному и востребованному на высочайшем европейском уровне фланговому полузащитнику, которого по сей день ценит Алекс Фергюсон, точно не пришло бы в голову никому завидовать и эту зависть выплескивать.

В общем, это старая и банальная история профессиональной зависти. Просто вышедшая в голове Канчельскиса на новый уровень.

Хотел бы посмотреть на лица игроков сборной Испании, если бы им сказали, что они продали игру россиянам. Интересно, кстати, как можно продать серию пенальти? На самом-то деле «Красная фурия» сдала тот чемпионат сама, уволив Лопетеги и назначив Йерро вообще без самостоятельного тренерского опыта за пару дней до начала ЧМ-2018.