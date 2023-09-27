Англия и Украина призвали бойкотировать турниры после допуска России. К чему приведет решение УЕФА?

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Весной 2022 года ФИФА и УЕФА официально запретили российским сборным и клубам участвовать в международных соревнованиях. Наша национальная команда до сих пор не имеет возможности бороться за победу в официальных матчах, а клубам на время пришлось забыть о еврокубках. Сроки отстранения при этом не назывались.
Во вторник на сайте УЕФА вышел пресс-релиз, в котором говорится о смягчении бана российским командам в европейском футболе. Сборные U-17 допустили к международным соревнованиям — пока только их, но с ограничениями на использование гимна и флага. Кроме того, спортсменам будет разрешено проводить домашние игры только на нейтральной территории. Возвращают и юношей, и девушек — причем даже в турниры, где уже провели жеребьевку без их участия.
Европейские футбольные чиновники признали, что недопуск молодых ребят до участия в международных соревнованиях своего рода дискриминация. Не нужно лишать детей права на развитие.
«Запрещая детям участвовать в наших соревнованиях, мы не только не признаем и не поддерживаем фундаментальное право на их глобальное развитие, но и напрямую дискриминируем их. Предоставляя им возможность играть и соревноваться со сверстниками со всей Европы, мы инвестируем в то, что, как мы надеемся, позволит будущим поколениям стать ярче и способнее, и в то, что завтрашний день станет лучше», — заявил глава УЕФА Александер Чеферин.
Однако не всем это решение понравилось. Не успели в УЕФА сообщить о том, что «детей не следует наказывать за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых», как две федерации тут же выразили свое несогласие.
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Практически сразу после заявления УЕФА появилась ответная реакция с берегов Туманного Альбиона. Футбольная ассоциация Англии в открытую заявила, что не собирается подчиняться новым требованиям.
«Мы не поддерживаем позицию по возвращению России в число участников соревнований УЕФА. Наша позиция остается неизменной: сборные Англии не будут играть с Россией», — говорится в их заявлении.
Следом на решение смягчить бан российской команды отреагировала Украинская ассоциация футбола (УАФ). Там настаивают, чтобы предыдущие договоренности УЕФА и ФИФА по России оставались в силе.
Украинцы заявили, что не собираются принимать участие в турнирах с российскими спортсменами.
«УАФ настаивает на сохранении предыдущих решений УЕФА и ФИФА по недопуску всех российских команд к участию в международных соревнованиях под эгидой данных организаций. УАФ подтверждает, что не будет участвовать ни в каких соревнованиях с участием российских команд, и обращается к другим ассоциациям — членам УЕФА с просьбой бойкотировать возможные матчи с участием команд из РФ при условии их допуска», — говорится в заявлении украинской стороны.
Кстати, сборная Украины решила бойкотировать и чемпионат мира по пляжному футболу, который пройдет с 15 по 24 февраля в ОАЭ. Дело в том, что Ассоциация пляжного футбола Украины (АПФУ) осталась недовольна организаторами турнира, которые не захотели исключать сборную Белоруссии или оставить ее без национальной символики.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с «СЭ» заявила, что англичане сами исключили себя из честного соревнования.
«У британских русофобов давно синдром исключительности — на этот раз они исключили себя из честного состязания», — отметила Захарова.
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев полагает, что у Англии есть преференции.
«Я считаю, что если УЕФА — сильная организация, то она должна быть последовательной и наказать все бойкотирующие сборные. Мне удивительно вот что: УЕФА представляет интересы прежде всего западноевропейских стран, и в исполкоме достаточно представителей и Англии, и каких-то ближайших ее соратников. Вероятно, в этой истории есть какой-то подвох», — передает его слова «Матч ТВ».
По его словам, если УЕФА пойдет на поводу у Англии, то позволит «вытереть об себя ноги».
«Это тот ящик Пандоры, который нельзя открывать: если сейчас отменить свое решение, то завтра будут новые решения, новые ультиматумы по другим вопросам, их просто перестанут уважать. Надеюсь, УЕФА — мощная организация, которая способна быть последовательной в своих решениях», — заключил Свищев.
Андрей Аршавин предложил посмотреть, как поведут себя европейские футбольные чиновники в этой ситуации.
«Вчера еще англичане заявили, что не будут с нами играть. Где гарантия, что другие сборные не сделают точно так же? Нужно смотреть, как поведет себя УЕФА в данной ситуации. Пока что много вопросов, на которые, наверное, не будет никакого ответа. Думаю, РФС задаст все нужные вопросы. Посмотрим, какие будут ответы на это все», — сказал экс-футболист «Зенита» в комментарии «Чемпионату».