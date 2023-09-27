Англия и Украина призвали бойкотировать турниры после допуска России. К чему приведет решение УЕФА?

Российские команды U-17 вернули в международные турниры, но две федерации не согласны с этим решением.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА официально запретили российским сборным и клубам участвовать в международных соревнованиях. Наша национальная команда до сих пор не имеет возможности бороться за победу в официальных матчах, а клубам на время пришлось забыть о еврокубках. Сроки отстранения при этом не назывались.

Во вторник на сайте УЕФА вышел пресс-релиз, в котором говорится о смягчении бана российским командам в европейском футболе. Сборные U-17 допустили к международным соревнованиям — пока только их, но с ограничениями на использование гимна и флага. Кроме того, спортсменам будет разрешено проводить домашние игры только на нейтральной территории. Возвращают и юношей, и девушек — причем даже в турниры, где уже провели жеребьевку без их участия.

Европейские футбольные чиновники признали, что недопуск молодых ребят до участия в международных соревнованиях своего рода дискриминация. Не нужно лишать детей права на развитие.

«Запрещая детям участвовать в наших соревнованиях, мы не только не признаем и не поддерживаем фундаментальное право на их глобальное развитие, но и напрямую дискриминируем их. Предоставляя им возможность играть и соревноваться со сверстниками со всей Европы, мы инвестируем в то, что, как мы надеемся, позволит будущим поколениям стать ярче и способнее, и в то, что завтрашний день станет лучше», — заявил глава УЕФА Александер Чеферин.

Однако не всем это решение понравилось. Не успели в УЕФА сообщить о том, что «детей не следует наказывать за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых», как две федерации тут же выразили свое несогласие.

Фото РФС

Предоставляется в виде бонусов (фрибетов) согласно правилам проведения мероприятия «Бонусы в приложении за регистрацию» и программе лояльности «15 000 РУБЛЕЙ НОВЫМ КЛИЕНТАМ». Информация об организаторе мероприятия и программы лояльности, правилах их проведения, количестве бонусов по результатам мероприятия и программы лояльности, сроках, месте и порядке их получения размещена на сайте www.fon.bet . Общий срок проведения мероприятия «Бонусы в приложении за регистрацию» с 20.04.2022 по 10.01.2024 Срок действия программы лояльности с 07.04.2022 г. по 31.05.2024 г. Информация об организаторе основанных на риске игр, пари, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте, порядке получения призов или выигрышей размещена на сайте www.fonbet.ru. Розыгрыш призов происходит во время события.

Недовольные британцы и украинцы

Практически сразу после заявления УЕФА появилась ответная реакция с берегов Туманного Альбиона. Футбольная ассоциация Англии в открытую заявила, что не собирается подчиняться новым требованиям.

«Мы не поддерживаем позицию по возвращению России в число участников соревнований УЕФА. Наша позиция остается неизменной: сборные Англии не будут играть с Россией», — говорится в их заявлении.

Следом на решение смягчить бан российской команды отреагировала Украинская ассоциация футбола (УАФ). Там настаивают, чтобы предыдущие договоренности УЕФА и ФИФА по России оставались в силе.

Украинцы заявили, что не собираются принимать участие в турнирах с российскими спортсменами.

«УАФ настаивает на сохранении предыдущих решений УЕФА и ФИФА по недопуску всех российских команд к участию в международных соревнованиях под эгидой данных организаций. УАФ подтверждает, что не будет участвовать ни в каких соревнованиях с участием российских команд, и обращается к другим ассоциациям — членам УЕФА с просьбой бойкотировать возможные матчи с участием команд из РФ при условии их допуска», — говорится в заявлении украинской стороны.

Кстати, сборная Украины решила бойкотировать и чемпионат мира по пляжному футболу, который пройдет с 15 по 24 февраля в ОАЭ. Дело в том, что Ассоциация пляжного футбола Украины (АПФУ) осталась недовольна организаторами турнира, которые не захотели исключать сборную Белоруссии или оставить ее без национальной символики.

Фото РФС

Реакция российских лиц

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с «СЭ» заявила, что англичане сами исключили себя из честного соревнования.

«У британских русофобов давно синдром исключительности — на этот раз они исключили себя из честного состязания», — отметила Захарова.

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев полагает, что у Англии есть преференции.

«Я считаю, что если УЕФА — сильная организация, то она должна быть последовательной и наказать все бойкотирующие сборные. Мне удивительно вот что: УЕФА представляет интересы прежде всего западноевропейских стран, и в исполкоме достаточно представителей и Англии, и каких-то ближайших ее соратников. Вероятно, в этой истории есть какой-то подвох», — передает его слова «Матч ТВ».

По его словам, если УЕФА пойдет на поводу у Англии, то позволит «вытереть об себя ноги».

«Это тот ящик Пандоры, который нельзя открывать: если сейчас отменить свое решение, то завтра будут новые решения, новые ультиматумы по другим вопросам, их просто перестанут уважать. Надеюсь, УЕФА — мощная организация, которая способна быть последовательной в своих решениях», — заключил Свищев.

Андрей Аршавин предложил посмотреть, как поведут себя европейские футбольные чиновники в этой ситуации.

«Вчера еще англичане заявили, что не будут с нами играть. Где гарантия, что другие сборные не сделают точно так же? Нужно смотреть, как поведет себя УЕФА в данной ситуации. Пока что много вопросов, на которые, наверное, не будет никакого ответа. Думаю, РФС задаст все нужные вопросы. Посмотрим, какие будут ответы на это все», — сказал экс-футболист «Зенита» в комментарии «Чемпионату».