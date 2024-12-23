Дзюбе не хватает одного гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории сборной

Вспоминаем голы лучших бомбардиров в истории сборной России.

2024 календарный год так и не выявил лучшего бомбардира в истории сборной России. У Александра Кержакова и Артема Дзюбы осталось по 30 мячей. Александр уже шесть лет пробует себя на тренерском поприще, а Артем все еще не повесил бутсы на гвоздь. В первой части чемпионата России-2024/25 он забил три гола и все еще рассчитывает стать рекордсменом национальной команды. Однако Валерий Карпин непреклонен и не вызывает 36-летнего футболиста на товарищеские матчи.

Тем не менее интрига, надо полагать, будет жить, пока Дзюба не объявит о завершении игровой карьеры.

Мы же решили сравнить, как два знаковых для российского футбола нападающих выступали за главную команду страны.

Для начала статистика:

Чемпионат мира

Кержаков: слезы Сычева, спасение в матче с Кореей

Кержаков дебютировал за сборную в 19 лет. Олег Романцев выпустил его сразу после перерыва товарищеского матча с Эстонией, который завершился для нас сенсационным поражением (1:2).

Проведя еще две контрольные встречи, форвард «Зенита» вместе с Бесчастных, Пименовым и 18-летним Сычевым был включен в заявку национальной команды на чемпионат мира в Японии и Корее.

Первые два матча группового этапа ЧМ Кержаков просидел в запасе. Свой шанс Александр получил лишь за 8 минут до финального свистка игры с Бельгией при практически безнадежном для подопечных Романцева счете 1:3.

Однако Кержакову с Сычевым все-таки удалось возродить интригу. На 88-й минуте, находясь спиной к воротам, Александр получил передачу от Титова, мгновенно развернулся и вторым касанием вывел Дмитрия один на один с Де Влигером — 2:3. Увы, на большее россияне не сподобились и не пробились в плей-офф, хотя тот же Кержаков имел неплохой момент в концовке.

«А может быть, стоило предоставить шанс быстрому, настырному Кержакову, который своей активностью мог бы замучить не очень мобильную оборону бельгийцев? — задавался вопросом корреспондент «СЭ». — Тем более что связка Сычев — Кержаков даже в этом провальном для России матче успела доказать свою перспективность: молодой спартаковский форвард забил гол как раз после паса вышедшего в самом конце матча зенитовца. Кстати, сам Кержаков на последних минутах вполне мог сравнять счет, но точный удар головой у него не получился — видно, не хватило опыта и образования».

Кадр, на котором Кержаков после матча успокаивает плачущего Сычева, пожалуй, один из самых ярких моментов для сборной России на том турнире.

Александр Кержаков (справа) утешает Дмитрия Сычева после поражения в матче Бельгия — Россия (3:2). Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Мне говорят: «Тебе, Саша, не в чем себя упрекнуть», — вздыхал Кержаков после возвращения в Россию. — Я же думаю несколько иначе. До сих пор перед глазами стоит тот момент, когда я имел шанс сравнять счет в самом конце игры с бельгийцами. Память то и дело прокручивает два эпизода: когда отдал передачу Сычеву и когда не забил сам. Но последний момент вспоминается все же чаще... Наверное, я слишком сильно хотел забить этот гол. Желание переполняло, и я, видимо, действовал неправильно. Наносил удар по воротам в статичном положении, а нужно было двигаться.

Во второй раз на ЧМ Кержаков сыграл спустя 12 лет, в Бразилии. Правда, в первых двух матчах — с Кореей и Бельгией — Фабио Капелло сделал ставку на другого форварда на острие — Кокорина.

Однако именно Кержаков стал героем встречи с корейцами. Из-за ошибки Акинфеева на 68-й минуте россияне оказались в роли отыгрывающихся. Капелло бросил в бой нападающего «Зенита», и этот ход сработал спустя три минуты после появления Александра на поле! Кержаков оказался самым расторопным во вратарской соперника, дослав мяч в сетку.

Этот гол позволил ему догнать Владимира Бесчастных в списке лучших бомбардиров в истории нашей сборной. У обоих стало по 26.

— Сашка — молодец, что тут еще скажешь? Выручил команду. Просто умница. Вышел на замену и сразу включился в игру. Браво! — заявил тогда Бесчастных.

— Он теперь догнал вас по количеству голов за сборную. Не обидно?

— Вообще это журналисты нагнетали ситуацию, писали об этом. Как-то непонятен мне этот ваш ажиотаж. Я на протяжении 10 лет являлся лучшим снайпером сборной, однако не получил за это ни звания, ни денег, после завершения карьеры два года не мог трудоустроиться. Вот вам и лучший бомбардир... Слава богу, Сашка меня догнал. Пусть еще и побьет рекорд, а его гол станет победным.

— В матче с Бельгией?

— Было бы просто шикарно! Это очень серьезный соперник. Нам нужна победа.

Однако в матче с Бельгией (0:1) Кержаков провел на поле всего лишь одну минуту.

«Конечно, необъяснимо предубеждение Капелло по отношению к Кержакову. При итальянце форвард забил в сборной семь мячей. И уже тут забил, в Бразилии! Кого ж ставить, как не его?» — недоумевал обозреватель «СЭ».

Против Алжира Александр уже вышел в старте, но отличился не он, а его тезка Кокорин (1:1). Россия вновь не смогла выйти из группы.

— Ощущения ужасные, гораздо хуже, чем в 2002 году, — заметил Кержаков после вылета сборной с турнира. — Тогда хотя бы была радость оттого, что попал на чемпионат мира. Все, казалось, еще впереди.

— А сейчас позади? Согласились с мнением, что это ваш последний мировой форум?

— Честно говоря, не понимаю, откуда взялась эта постоянно обсуждаемая тема. Я не воспринимал бразильский чемпионат как свою лебединую песню. Разве кто-то вообще может знать, что с ним будет через четыре года? Сил и желания играть у меня пока достаточно, и заканчивать я не собираюсь. А что будет в 2018-м, поживем — увидим.

Больше Кержаков на чемпионате мира не сыграл.

Станислав Черчесов и Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Дзюба: «Парни, я люблю вас! Ударьте по центру!»

Дзюба дебютировал за сборную в возрасте 23 лет 11 ноября 2011 года. Только вдумайтесь: 11.11.11 — магия цифр! Дик Адвокат выпустил форварда «Спартака» в стартовом составе товарищеской встречи с греками. Артем результативными действиями не отметился и в перерыве был заменен на Кокорина.

Следующего вызова в национальную команду Дзюбе пришлось ждать год и три дня. А затем опять пауза длиною в два года.

На ЧМ-2014 форвард не сыграл и дождался своего звездного часа уже в довольно зрелом футбольном возрасте. При этом накануне домашнего мундиаля 29-летний Дзюба не считался основным нападающим. Большие надежды возлагались на Смолова.

Однако в матче открытия ЧМ Федор себя толком проявить не смог, уступив место на поле Артему. И Дзюба своим шансом воспользовался даже не на 100, а на 1000 процентов! Сначала убил интригу в игре, точно пробив головой после подачи Головина — 3:0. А потом снабдил передачей Черышева, позволив тому оформить дубль.

Мало кто сомневался, что после игры с саудитами Станислав Черчесов в важнейшем матче в группе против Египта сделает ставку в атаке именно на Дзюбу. Так и произошло. И Артем не подвел.

В начале второго тайма габаритный форвард навязал борьбу Фати, и тот срезал мяч в свои ворота после удара Зобнина. 1:0. А на 62-й представитель «Зенита» сделал преимущество хозяев турнира более чем внушительным. Кутепов выполнил заброс со своей половины поля, Дзюба, опередив Хегази, принял мяч на грудь, затем одним касанием «убрал в буфет» Габра и с правой ноги здорово пробил в ближний угол. 3:0! Африканцы смогли организовать лишь гол престижа.

— Саламыч шутил, что в сборной я в аренде. Типа потому что когда я в аренде, то злее, — не скрывал улыбки Дзюба после победы. — Хотя на самом деле я всегда злой. Всегда хочу добиться большего. Отдал честь Черчесову, чтобы вернуть ему его жест. Тогда, когда я забил Саудовской Аравии, кричал ему, что хочу быть на поле. И благодарен, что он поставил, поверил в меня.

— В свое время вы запустили тему, что «мы — г...о». Теперь мы не г...о?

— Это не мы, а вы запустили эту тему.

— Это было сказано в интервью.

— Это Викторыч (Леонид Слуцкий. - Прим. «СЭ») сказал. Немножко другой был подтекст.

Дзюба удостоился лестных слов даже от владельца «Спартака» Леонида Федуна:

— С самого начала было понятно, что в той игре, которую мы показываем, когда идут забросы на высокого форварда, Дзюба полезнее. Смолов совершенно не умеет играть спиной к воротам, а Дзюба это делает лучше всех в нашем футболе. Да, Артем не очень быстр и ловок, но он умеет зацепиться за мяч, сохранить его. И в матче с Египтом он это доказал, выиграв, по моей оценке, более 80 процентов единоборств. Молодец!

Две победы позволили команде Черчесова выйти в 1/8 финала турнира. За путевку в четвертьфинал предстояло сразиться с Испанией.

Россияне избрали оборонительный тактический вариант и в целом справлялись с «Красной фурией». Однако не убереглись от автогола в исполнении Игнашевича. Несчастный случай чистой воды... Впрочем, на перерыв команды ушли при равном счете. Мяч попал в руку Пике, арбитр указал на «точку». Дзюба хладнокровно переиграл Де Хеа, забив свой третий гол на турнире.

Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Больше мячей в основное и дополнительное время зрители не увидели. А в серии 11-метровых «нога Бога» Акинфеева вывела нас в четвертьфинал.

Хорватам Дзюба не забил, зато поучаствовал в голевой атаке, завершившейся блистательным выстрелом Черышева с левой ноги — со средней дистанции в ближнюю «девятку»! И, конечно, многие помнят короткую, но пламенную речь Артема, когда он собрал партнеров в круг перед пробитием 11-метровых:

«Парни! Парни! Я горжусь вами! Я люблю вас! Сейчас просто насладитесь этим моментом! Не спешите. Просто ударьте по центру. Давайте!»

Увы, хорваты оказались точнее...

— Я сейчас испытываю огромное удовольствие, когда узнают бабушки; дети стали играть во дворах не в Криштиану Роналду и Месси, а в футболистов сборной России. Это самое потрясающее, что только может быть. Когда выезжал в Петербург на «Сапсане» и стоял возле поезда, ко мне подошел мальчик, крепко обнял за ногу и, не отпуская минут пять, рассказывал взахлеб, что начал заниматься футболом, что он будет стараться и в будущем станет игроком сборной России. Честно говоря, чуть опять не прослезился, — рассказывал Дзюба через неделю после матча с Хорватией.

Евро

Кержаков: глагол «Kerzhakoved», или «За что мне извиняться?»

На континентальном первенстве и Кержаков, и Дзюба себя проявить не смогли.

На Евро-2004 Александр принял участие лишь в одном матче — с Португалией. Подопечные Георгия Ярцева уступили (0:2). Рикарду Карвалью никаких шансов нашему нападающему в той встрече не оставил.

Спустя восемь лет Кержаков отправился на чемпионат Европы уже в статусе основного форварда команды Дика Адвоката.

12 июня 2012 года сборная России провела один из лучших матчей в своей истории, разгромив чехов — 4:1. Кержаков в той встрече семь раз пробил по воротам соперника, но так и не попал в створ. Забивали другие: дважды Дзагоев, Широков и Павлюченко, заменивший как раз таки Кержакова.

Александр Кержаков (№11) в матче Россия — Чехия (4:1). Фото Александр Федоров, «СЭ»

В играх с Польшей (1:1) и Грецией (0:1) Александр еще пять раз пытался отличиться. Не вышло. Статистика за весь турнир: 12 ударов, 1 — в створ, ноль голов.

1. Журналисты The Guardian не упустили шанса поддеть российского форварда и придумали специальный глагол — Kerzhakoved: промахнуться из выгодной позиции.

— Что случилось в Польше с вашим прицелом? До Euro штамповали голы, после — тоже, а вот во Вроцлаве и Варшаве словно кто-то сглазил, — спросил как-то Кержакова корреспондент «СЭ».

— Не думаю, что объяснения лежат в плоскости магии, но, если разобраться, явные голевые возможности я упустил только в первом матче с чехами, когда и без моих голов все отлично завершилось. А в двух следующих встречах очевидных моментов не имел. И, увы, в итоге совсем ничего не забил, что плохо, конечно. Может быть, из-за того, что желание сделать это просто перехлестывало.

— А как относитесь к тому, что англичане после ваших промахов даже новый глагол в оборот ввели?

— Мне это безразлично. Пусть обращаются — я могу еще парой неплохих глаголов их язык обогатить.

— Можно ли при этом сетовать на невезение — хотя бы в том моменте игры с греками, когда мяч после вашего удара прошел в сантиметрах от крестовины?

— Если не попал — значит, сам что-то неправильно сделал. Но суть не в этом — мы же говорим об извинениях. Просить прощения можно за какие-то проступки или бездеятельность. Но за что извиняться в данном случае? За то, что проиграли? Ну так это спорт, в нем всегда есть проигравшие, даже если все выкладываются на двести процентов.

Артем Дзюба и Гари Кэхилл в матче Англия — Россия (1:1). Фото Александр Федоров, «СЭ»

Дзюба: «Те, кто об этом мечтал, наслаждайтесь! Костерите нас!»

Дзюба сыграл на двух чемпионатах Европы. Евро-2016 получился для команды Леонида Слуцкого провальным. Трио наших форвардов Кокорин — Смолов — Дзюба не забило ни одного мяча. Ничью с англичанами нам принес Василий Березуцкий, а во встрече со словаками (1:2) отличился Глушаков. Поединок с Уэльсом лучше забыть как страшный сон (0:3).

Тем не менее Дзюба попал в число тех футболистов, к которым Слуцкий не имел претензий за игру на турнире.

— Три лучших футболиста сборной России на Евро-2016? — спросили Леонида Викторовича после Евро.

— Давайте так: я назову игроков, к которым у меня меньшее количество претензий. Акинфеев, Вася Березуцкий, Игнашевич, Дзюба.

— Три футболиста этой сборной России, которые могли бы играть в большом европейском клубе?

— Мы говорим про сегодняшний день? Акинфеев, Дзагоев, Шатов. Дзюба — при определенных обстоятельствах.

На Евро-2020 (турнир из-за пандемии проводился в 21-м году) нашей сборной вновь не удалось выйти из группы, хотя одну победу команда Черчесова одержала — над финнами (1:0). Дзюба отметился голевой передачей на Алексея Миранчука.

В решающем матче россияне по всем статьям были биты датчанами (1:4). При счете 0:2 Дзюба подарил небольшую надежду, реализовав пенальти. Увы, в последние 11 минут скандинавы провели еще два гола в ворота Сафонова.

— Прежде всего, хочется извиниться перед страной за такое поражение, — заявил Дзюба во флеш-интервью. — Оно, может, и не по делу. Но когда ты ошибаешься на таком уровне, не забиваешь свои стопроцентные моменты... Нам все разжевали, все объяснили, но когда ты сам себе привозишь голы на протяжении всего турнира... Сами себя убиваем. Психология, наверное. Мы очень виноваты перед теми, кто в нас верил. А те, кто мечтал о таком исходе, наслаждайтесь! Можете нас материть и костерить. И вы, наверное, будете правы. Не может быть лучшим плеймейкером в команде вратарь... У нас все передачи — вратарю...

Отбор на ЧМ

Кержаков: победный гол в ворота Португалии

Кержаков однозначно может занести себе в актив отборочный цикл ЧМ-2014. На его счету 5 голов и 2 результативные передачи в 10 играх! Фаворитом группы считалась Португалия, но нам удалось обойти «европейских бразильцев» на одно очко! Во многом благодаря Кержакову.

12 октября 2012 года Александр забил один из самых важных мячей в своей карьере. В «Лужниках» наша команда взяла верх над Криштиану Роналду и компанией — 1:0!

Александр Кержаков празднует гол в матче Россия — Португалия (1:0). Фото Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»

На 6-й минуте Файзулин отдал быструю передачу на Широкова, а тот в касание левой ногой вывел один на один с Руем Патрисиу Кержакова. Ни Пепе, ни Бруну Алвеш не смогли догнать нападающего, который хладнокровно поразил португальские ворота. 1:0! До финального свистка счет так и не изменился.

— Гол получился эффектным, — заметили журналисты в разговоре с Кержаковым после игры.

— В этом заслуга моих партнеров. Комбинация вышла отличной — и пас Файзулина на Широкова, и передача Ромы на меня.

— Вы били просто на силу или именно туда, куда мяч и полетел?

— Думал, что вратарь пойдет в какой-то из углов. Поэтому постарался пробить именно так, как пробил.

— Но получилось на тоненького — мяч пролетел над плечом Руя Патрисиу.

— Футбол на таком уровне вообще игра на нюансах.

Пожалуй, свои самые красивые голы за сборную Кержаков забил в том же цикле — в ворота Израиля. В первом случае Александру удался великолепный прямой удар со штрафного. Во втором — он пробил с лета, в касание после «закидушки» Файзулина.

Дзюба: дубль в ворота Словении. Невызов при Карпине

Как ни странно, но Дзюба практически не играл в матчах отборочных циклов чемпионатов мира. Всего четыре встречи и три забитых гола. Особняком, конечно, стоит домашний поединок со словенцами в марте 2021 года. Артем оформил дубль в течение 9 минут (2:1). В сентябре Черчесова на тренерском мостике сменил Валерий Карпин, который отказался от услуг Дзюбы. Наша команда заняла 2-е место в группе, но не сыграла в стыках из-за международных санкций.

Отбор на ЕВРО

Кержаков: 6 голов в цикле не убедили Хиддинка

Свой путь на Евро-2004 сборная России начинала под руководством Валерия Газзаева. В первом матче той кампании была одержана яркая победа над Ирландией — 4:2. На 71-й минуте Кержаков отметился красивым голом ударом головой.

Внес Александр свой вклад и в выход России на Евро-2008: дубль в ворота Эстонии, хет-трик в матче с Андоррой, точный удар в поединке с Македонией. Однако в итоговую заявку на турнир Гус Хиддинк его все-таки не включил, хотя ради того турнира форвард вернулся за игровой практикой из «Севильи» в «Динамо». В Австрии, как известно, солировал Роман Павлюченко.

Македонцы пострадали от Кержакова и в отборе на Евро-2012. Откликнувшись на проникающую передачу Анюкова, форвард «Зенита» с довольно острого угла послал мяч в дальнюю «девятку». Получилось эффектно и эффективно. Этот удар принес подопечным Адвоката важную победу на выезде с минимальным счетом — 1:0.

Алан Дзагоев и Артем Дзюба празднуют гол в матче Россия — Швеция (1:0). Фото Никита Успенский, архив «СЭ»

Дзюба: «Ибрагимович в первом тайме понял, что ловить нечего. И ушел»

Дзюба — король квалификаций на Евро. 17 голов в 18 играх! Артем — единственный игрок в истории российского футбола, который оформил два покера в составе национальной команды. От его ног пострадали Лихтенштейн (7:0) и Сан-Марино (9:0).

Но, пожалуй, свой самый важный гол в квалификации Евро он забил 5 сентября 2015 года. В ворота шведов. Это был первый матч Леонида Слуцкого у руля сборной. Российский специалист был призван вывести нас на чемпионат Европы-2016 после увольнения Фабио Капелло. Дома необходимо было обыгрывать скандинавов с Ибрагимовичем на острие атаки. В тот вечер Дзюба превзошел великого шведа.

На 38-й минуте Кокорин разогнал атаку по правому флангу, доставил мяч в центр Широкову, который гениальным пасом пяткой вывел Смольникова на ударную позицию. На Игоря ринулись Исакссон и Ольссон. Мяч был выбит из-под ноги россиянина. Но отлетел к Дзюбе. Форвард «Зенита» пусть и не первым касанием, но отправил его в пустые ворота.

— С трудом, с трудом, но попал же! — воскликнул комментировавший игру Георгий Черданцев.

Этот гол так и остался единственным в матче, а Ибрагимович был заменен в перерыве.

— Все красавцы! Моему голу предшествовала очень хорошая комбинация. Потрясающий пас Широкова, да и Смольников — молодец. Перед моим ударом на газон лег швед, и я думал, как бы в него не попасть, — заметил автор победного гола после финального свистка. — Волновался, когда летел мяч, но, слава богу, попал. Поле было тяжеловатым, с 60-й минуты стало сводить ноги. Ибрагимович? Он в первом тайме понял, что ловить нечего, и ушел. В конце нам пришлось тяжело, спасибо Акинфееву. Но и мы имели хорошие моменты на контратаках.

А вот владелец «Спартака» Леонид Федун все-таки «подколол» нападающего, который годом ранее со скандалом покинул московский клуб, перейдя в «Зенит».

— Первый тайм очень понравился. Второй не так, но снова спасибо Акинфееву, — сказал Федун. — Гениальная передача Широкова! И Дзюба, надо же, попал в ворота!

Команда Слуцкого одержала четыре победы в четырех играх (в активе Дзюбы 6 голов и 3 голевые передачи) и отобралась на Евро-2016.

В отборочном цикле чемпионата Европы-2020 «клиентом» габаритного форварда стала Шотландия. Дважды Дзюба огорчил британцев в Москве (4:0) и один раз в Глазго (2:1).

В последний раз Дзюба забивал за сборную летом 2021-го — в матче с Данией. Получит ли он еще хотя бы один шанс, чтобы превзойти Кержакова?